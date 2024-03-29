我在東京住了十多年，金融海嘯後搬到香港 ，直至新冠肺炎爆發前，每年都回去兩三次。二月底，是四年後第一次回去，離開這麼久，即時感受到日本 和香港習俗的差異。

香港人很直接，日本人則較婉轉含蓄，商店在關門前，他們不會叫顧客走，只是播放「友誼萬歲」，客人自會「識趣」。餐廳在開市前或打烊後，都說在「準備中」，而不說已關門。尤其是待客態度，日本人都謙恭多禮，服侍周到，務求令人滿意為止。而且不收小費，餐後結帳時，你可把餘額全數收回，一「丹」不留。而香港，除了「加一」之外，找贖時，大多只把大紙幣收起，餘下的就算給侍者額外的打賞。

記得初到日本時，我把小費放在桌上，服務員竟追出來，要退還給我，令我一頭霧水。後來在香港，有次與日本同事到中環午餐，結帳時店家照常把餘額放在小盤子上，他接過後，竟統統倒進錢包裡，一「毫」不留，令服務員好不尷尬。

日本人還特別守規矩，紅燈時即使老遠沒有車輛開來，也不會橫過馬路，與分秒必爭的香港人亂穿亂衝大不相同。連坐的士的文化都有差別。在日本，車門的開關，百分之百由司機操控，乘客無需操心，否則反而干擾了他。記得九○年代剛回香港工作時，每次有日本朋友到訪，幾乎都被的士司機大聲「問候」，因為他們下車後，沒有把車門關上。幸好近年有所改善，不少香港的士的車門，已可由司機控制。

還有開車時，雖然大家都是英式的左上右落，但在地鐵站 的扶手電梯上，香港人都站在右邊，而日本人卻站在左邊。在地鐵繁忙時，日本會有專人把乘客推入車廂，把人當肉類搬運。有次我被人潮從門前推移到車廂裡面，整個過程雙腳幾乎完全站不到地。更有趣的是，不論乘客多寡，大多數人都在閉目養神，甚少談話，甚至不許講電話。

而香港的地鐵卻熱鬧得很，大聲講電話的有之，調高音量聽YouTube的有之。不過遠在可能有身體接觸之前，車門已關閉，不再讓乘客上車，因而即使在繁忙時刻，車廂的密度也遠較日本為低。

香港人對女士較為體貼，大多數酒店和餐廳，女廁比男廁近，好讓她們少走幾步。而日本，女廁反而比男廁遠，據說這才是尊重女性，因為男人不會從女廁門前經過，有助她們保護私隱。

然而在乘坐電梯或出入大廈時，誰真誰偽便原形畢露。我們通常會拉住大廈或電梯的門，讓女士們先行進出，而日本卻相反，女士都禮讓男士優先，而大男人們居然視為理所當然，昂首闊步，連一聲多謝都懶得說。

日本很多百貨公司，每部電梯都是獨立運作的，如想盡快有電梯到，需逐一把所有門鈕都按下，這會令人感到失禮和尷尬。有些高級酒店，如美國領事館旁的大倉，甚至連關門的按鈕都找不到，可把不少急性子的香港人氣壞了。其實也不是沒有，在開門鈕旁那個小小的空白按鈕便是，只是不想人知道、更不想人觸動它而已。港日文化習俗的差異，於此可見一斑。