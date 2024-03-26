我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

話說紐約中國城

丹梧

身為七○年代留學生的我，每到假期即招朋引友開車天南地北遨遊。凡經過大城市， 一定先殺到「中國城」吃頓中國菜，祭好五臟廟，買了家鄉雜貨，才去拜訪當地的名勝。

第一次到紐約華埠是在一九七一年， 記得當時點了廣式「清蒸龍利」（龍利又叫「黃帝魚」，傳說味道鮮美，皇帝不忍吃完，丟回水裡再生而得名）， 不知道是不是當時住在小城， 沒有道地的中國菜吃，所以吃了該蒸魚，迄今仍香味猶存。

一九七五年， 在康大當超博士的薪水差不多是研究生的兩倍，但伊薩卡（Ithaca）的生活費卻比田州納城（Nashville）高。迫於生活需要， 原在台灣念藥學的太太想拿藥劑師執照賺錢貼補家用，考試地點就在紐約市。

考試前一天，我們開車到新澤西州霍博肯市（Hoboken）大學同學處打尖，從霍博肯到紐約，坐地鐵經過海底隧道即可到達。考試當天，陪著太太上考場後，偷得人生半日閒，隻身到中國城溜達，打發時間。

比起其他城市的唐人街，紐約的中國城占地較廣，約有兩平方英里。它位在曼哈頓南部的東邊，西邊靠著百老匯，居民大概有十多萬。它不僅是美國最大的中國城，也是世界非華人世界中最大的中國城。

回顧紐約華埠的歷史，不啻是一部上代華僑的滄桑史。遠在十九世紀中葉加州掀起「淘金熱」時，許多廣東青年被清政府當「豬仔」賣到美國，成為建築東西橫貫鐵路（Central Pacific Railroad）的勞工。鐵路建築完成後，滯留美西的大批華人進入勞工市場，影響了當地捲雪茄與紡織業工人的就業機會，美西遂發生多起屠殺華工的事件。為了生存，美西無法立足的華工紛紛湧向紐約， 開設洗衣店、餐館， 中國城因而成形。

許多美國人不能了解中國城自成一個世界， 與美國社會格格不入？其實中國人聚在一起，有他們不得以的苦衷。早在一八一二年，美國政府頒布「排華法案」（Chinese Exclusion Act），限制華人移民美國，這是美國立國至今唯一限制特定種族移民的法律。法案中還不准華工攜帶妻兒到美國。

二十世紀初年，在曼哈頓的七千華人中，只有一百五十個女人，這種男多於女的社會，加上男的大部分是單身，導致中國城酒館妓院林立，鴉片賭博盛行，難怪乎中國城被稱為「罪惡之城」，有一部金獎電影「中國城」（Chinatown）即影射此意。這個歧視華人的條款，一直到一九四三年美國打二戰時，需要在亞洲與蔣介石成為盟友，才不得不取消。

那麽，中國城既不融入美國社會，如何自我生存？誰都不能相信， 老式中國人的族規家法，能在幾萬里外的異國施行。中國人自己成立聯誼會舘（Chinese Consolidated Benevolent Association，CCBA），選出德高望重的長輩當會長，訂立族規家法，藉以解決訴訟及排解糾紛，促進華人的互助。如果華人受到外人欺負，則有武舘（如精武門等）出面替天行道。由於這個方法處理得當，華人就更不需要與本地人來往，雙方的隔閡就越陷越深。

一九四三年後，名曰取消歧視華人禁令，華人移民美國仍受到很大的限制。真正華人大增是從一九六八年開始，許多逃離文革來到紐約的中國人，拿著現鈔到中國城附近買房子，買了之後，將之改為成衣工廠或辦公室，中國城遂擴展到「小義大利區」。

紐約的唐人街，除了餐館，及賣乾貨食品、手工藝品的商鋪外，還有麻雀館、按摩院及電影院；按摩女大多來自亞洲，影片則來自香港，講廣東話居多。除了大快朵頤吃了燒臘飯， 我還趁機到電影院看中文電影，一張票可以看兩片，非常划算。

近年來，來自台灣及大陸的留美華人在美國念書就業，已不住在中國城，所以美國人叫住在中國城的華僑為「城區華人」（Downtown Chinese） ，不再住在中國城的華僑為「郊外華人」（Uptown Chinese）。

現如今， 網購盛行， 加上大型販賣亞洲食物的超市林立，中國城已逐漸沒落， 將來只能作為旅遊及娛樂的景點罷了。

華人 移民 電影院

上一則

寶寶，不哭（上）

下一則

教奶奶游泳

延伸閱讀

美中航線增班...票價可望更優惠 紐約華人最關注這航線

美中航線增班...票價可望更優惠 紐約華人最關注這航線
億萬富豪覃輝紐約認罪 承認以他人名義進行政治捐獻、移民欺詐

億萬富豪覃輝紐約認罪 承認以他人名義進行政治捐獻、移民欺詐
百年一遇大日食 紐約州府發限量版觀測眼鏡

百年一遇大日食 紐約州府發限量版觀測眼鏡
紐約法拉盛地區兩民宅遭入室盜竊 嫌犯為同一人 警方追緝

紐約法拉盛地區兩民宅遭入室盜竊 嫌犯為同一人 警方追緝

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
圖∕黛安

大麻疑雲（上）

2024-03-23 02:02
圖∕黛安

大麻疑雲（下）

2024-03-24 02:02
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00
64歲的陳穎蓁從公部門退休後，一路考取餐飲、不動產經紀人、地政士證照，因緣際會接觸法律，便投入法學的世界，去年考上律師。(圖／陳穎蓁提供)

不斷突破人生限制 64歲退休公務員陳穎蓁 考上律師

2024-03-24 07:00

你過時了嗎

2024-03-19 02:00

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍