身為七○年代留學生的我，每到假期即招朋引友開車天南地北遨遊。凡經過大城市， 一定先殺到「中國城」吃頓中國菜，祭好五臟廟，買了家鄉雜貨，才去拜訪當地的名勝。

第一次到紐約華埠是在一九七一年， 記得當時點了廣式「清蒸龍利」（龍利又叫「黃帝魚」，傳說味道鮮美，皇帝不忍吃完，丟回水裡再生而得名）， 不知道是不是當時住在小城， 沒有道地的中國菜吃，所以吃了該蒸魚，迄今仍香味猶存。

一九七五年， 在康大當超博士的薪水差不多是研究生的兩倍，但伊薩卡（Ithaca）的生活費卻比田州納城（Nashville）高。迫於生活需要， 原在台灣念藥學的太太想拿藥劑師執照賺錢貼補家用，考試地點就在紐約市。

考試前一天，我們開車到新澤西州霍博肯市（Hoboken）大學同學處打尖，從霍博肯到紐約，坐地鐵經過海底隧道即可到達。考試當天，陪著太太上考場後，偷得人生半日閒，隻身到中國城溜達，打發時間。

比起其他城市的唐人街，紐約的中國城占地較廣，約有兩平方英里。它位在曼哈頓南部的東邊，西邊靠著百老匯，居民大概有十多萬。它不僅是美國最大的中國城，也是世界非華人 世界中最大的中國城。

回顧紐約華埠的歷史，不啻是一部上代華僑的滄桑史。遠在十九世紀中葉加州掀起「淘金熱」時，許多廣東青年被清政府當「豬仔」賣到美國，成為建築東西橫貫鐵路（Central Pacific Railroad）的勞工。鐵路建築完成後，滯留美西的大批華人進入勞工市場，影響了當地捲雪茄與紡織業工人的就業機會，美西遂發生多起屠殺華工的事件。為了生存，美西無法立足的華工紛紛湧向紐約， 開設洗衣店、餐館， 中國城因而成形。

許多美國人不能了解中國城自成一個世界， 與美國社會格格不入？其實中國人聚在一起，有他們不得以的苦衷。早在一八一二年，美國政府頒布「排華法案」（Chinese Exclusion Act），限制華人移民 美國，這是美國立國至今唯一限制特定種族移民的法律。法案中還不准華工攜帶妻兒到美國。

二十世紀初年，在曼哈頓的七千華人中，只有一百五十個女人，這種男多於女的社會，加上男的大部分是單身，導致中國城酒館妓院林立，鴉片賭博盛行，難怪乎中國城被稱為「罪惡之城」，有一部金獎電影「中國城」（Chinatown）即影射此意。這個歧視華人的條款，一直到一九四三年美國打二戰時，需要在亞洲與蔣介石成為盟友，才不得不取消。

那麽，中國城既不融入美國社會，如何自我生存？誰都不能相信， 老式中國人的族規家法，能在幾萬里外的異國施行。中國人自己成立聯誼會舘（Chinese Consolidated Benevolent Association，CCBA），選出德高望重的長輩當會長，訂立族規家法，藉以解決訴訟及排解糾紛，促進華人的互助。如果華人受到外人欺負，則有武舘（如精武門等）出面替天行道。由於這個方法處理得當，華人就更不需要與本地人來往，雙方的隔閡就越陷越深。

一九四三年後，名曰取消歧視華人禁令，華人移民美國仍受到很大的限制。真正華人大增是從一九六八年開始，許多逃離文革來到紐約的中國人，拿著現鈔到中國城附近買房子，買了之後，將之改為成衣工廠或辦公室，中國城遂擴展到「小義大利區」。

紐約的唐人街，除了餐館，及賣乾貨食品、手工藝品的商鋪外，還有麻雀館、按摩院及電影院 ；按摩女大多來自亞洲，影片則來自香港，講廣東話居多。除了大快朵頤吃了燒臘飯， 我還趁機到電影院看中文電影，一張票可以看兩片，非常划算。

近年來，來自台灣及大陸的留美華人在美國念書就業，已不住在中國城，所以美國人叫住在中國城的華僑為「城區華人」（Downtown Chinese） ，不再住在中國城的華僑為「郊外華人」（Uptown Chinese）。

現如今， 網購盛行， 加上大型販賣亞洲食物的超市林立，中國城已逐漸沒落， 將來只能作為旅遊及娛樂的景點罷了。