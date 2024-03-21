二○一五年聖誕節前，我從波士頓郵寄了生日賀卡和禮物，祝賀伯父百歲的生日。不久後，接到堂妹的哀電：「伯父在香港 仙逝了，他自中風 後在醫院救治，再也沒有甦醒過來。」我的心中深度悲痛！

伯父在上海聖約翰大學學習畢業，考取了英國愛丁堡大學醫學院。求學期間爆發了第二次世界大戰， 在倫敦經常挨炸的艱難日子裡，他邊學習、邊工作，取得醫學博士學位，之後從事博士後研究以及主治醫師的臨床醫學，在英國醫界已卓有成就。

一九四七年，在祖父母百般思念的催促下，他乘上遊輪航行了近兩個月，到達了上海的碼頭。他可是家族中第一個留學歸國的專家，祖父母深感榮耀。

伯父回滬後受到政府的高度重視，被聘為南京中央醫學院內科主任等不少要職。他是當時為數不多的留洋醫學博士，聘書不斷、宴請眾多，但他在四八年決定去香港發展。

伯父具有英國醫生的執照和各類證書，不久在香港醫學界開始了工作，並建立起自己的診所。他不但醫術高超、醫道也好，經常為貧苦患者義診。他是原香港醫學會的會長，為香港醫學系統的建立發展作出了很大的貢獻。伯父在港七十年，參與了香港從漁村發展成國際大都會 的全過程，他是香港名醫，老一輩的人都知道香港有位「楊醫生」。伯父總是不忘父母培育之恩，極盡孝道，每月總是寄上足夠的生活費供長輩頤養天年，在六○年初的大陸大飢荒期間，還寄來了大量的食品。

當他得知我考上了上海交通大學電機系後，給我寄來了一把當時稀有的計算尺。七○年代末，人們開始使用計算器，但在國內不易買到，伯父寄給我一個新款式的計算器。八○年代初，我作為上海交通大學的訪問學者，至美國麻省理工學院工作，伯父給予我鼎力相助。八七年我和導師去上海開學術會議途經香港，伯父母設宴款待了我們。作為一個姪子，我在學習、生活和工作上，受到伯父如慈父般地的關懷照顧，我一直心存感恩。

楊氏家族為無錫名門，政府為建立楊氏紀念館，要家族提供證物、文件。伯父母是楊氏家族的代表，為此我赴香港探望伯父母。伯父此時已九十五歲高齡，思路很清晰，反應也快。伯母梁女士是著名的粵劇演員，拍攝超過百部電影；她在英國白金漢宮接受了前女王伊莉莎白的獎狀，手印也被銘刻在香港的星光大道上。她是香港名流，現年已逾百歲仍健康生活，衷心祝願伯母健康長壽。

我把伯父伯母卓越成就有關的證書、獎狀和相片等轉換成電子檔，為他們撰寫了中英文的生平事蹟，送至無錫的楊氏紀念館存檔留念。伯父母貢獻卓越，我們以他們為榮。

我和伯父的最後一次會面和合照，是在他的府邸，和在港的堂弟妹、親朋好友一起歡慶他的九十五歲壽辰，三個點上蠟燭的生日蛋糕圍在他面前，大家一起乾杯祝賀。伯父的健在對我們做小輩的來說，是很大的庇蔭。

慈愛的伯父在度過百歲後，安詳地離開了我們，他那慈悲為懷的人格，寬容大度的胸懷，將永遠銘記在我心中。伯父我們深愛您！