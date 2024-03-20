一位被美國人領養的小姑娘麗蓓卡，在其養母陪同下，從華盛頓來到揚子江畔的江陰，尋找她的中國生身父母，地方媒體予以披露，要求公眾提供線索，經過多方打聽，終於如願以償。萬水千山，遠涉重洋，擋不住、隔不斷鄉情親情啊！

上世紀九○年代末，江陰福利 院收養的棄兒，先後有幾十名被外國家庭領養，我曾參與此事。外國人到中國領養孩子，除要求了解其出生日期和長相外，還想得到一份健康檔案，福利院將這項工作，委託我這位兒科老醫生辦理。

那些年，福利院陳院長一年來醫院好幾次，每次要送掉兩三名，不消說，都是清一色女娃，從兩三個月至周歲不等。福利院給她們取名江芬、江芳、江梅、江蘭、江竹、江菊什麼的，這些娃是在江陰出生的，就讓她們都姓「江」，長大之後倘若來中國尋根，福利院可以「對號入座」，提供有關線索。

我為福利院辦理這件事，先後有十多次，不論看病多忙，也要盡快辦妥，好讓這些娃早點上路，各得其所。陳院長不無抱歉地說，屢次打擾真是過意不去。而我說，不必介意。那是實行計畫生育 「一胎化」年代，想生男孩卻生了個丫頭，乃棄之，生身父母把她們當一棵草，而「老外」領回去當心肝寶貝呢！用莊稼人的話說，這些娃是「跳進白米囤裡」啊！我能為她們助一臂之力，成人之美，豈不比燒香拜佛、吃素修行還要強，這樣的善事理應來者不拒，多多益善。

外國人到中國領養孩子，必須先到北京，找中國民政部，然後介紹到各省民政機構，讓他們在省城等著，不允許直接闖基層福利院。每次上下聯繫好之後，福利院陳院長親自帶領保母，抱著孩子去南京，與領養家長見面，讓外國父母一一領回。在交接孩子時，那歡樂的場景，真是難以用筆墨形容。

有一次，我到江陰福利院看望那些棄嬰，偶然遇見一位來自美國的中年婦女，她顯然是跳過省城，直接闖基層福利院試探一番。我用蹩腳英語跟她交談，問她為什麼領中國小孩？她笑著說，中國是禮儀之邦，孩子有長大之後孝敬父母的傳統；再說，讓國籍和膚色不同的孩子充當家庭成員，挺有意思。

這些孩子被外國人領養之後，命運如何？會不會如某些人想像的那樣，長大之後說不定賣到性服務場所，甚至充當人體器官移植的「供體」，我不免躊躇。後來聽海外歸來的人說，領養兒在「老外」家庭受到寵愛與精心培育，使我打消了這種不必要的顧慮。「參考消息」駐外記者曾報導，領養中國兒童的美國父母，希望他們留住中國根，不放棄自己的民族文化，有好多家長，把孩子送入教中文的學校，讓孩子同時掌握中國語言文字。

那年春節前的一天夜裡，偶然聽到加拿大國際廣播電台華語廣播，說是那裡領養中國孩子的家庭，每逢春節、中秋節、「十一」等中國人的傳統節日，總要舉行慶祝活動和家宴，這些家庭還相互串連和聯歡呢！家長毫不隱瞞地告訴孩子：你們是在中國出生的，可別忘記中國，不少人家還為孩子請家庭教師教中文。

「老外」如此善待領養兒，我聽了廣播之後，心情十分激動，作為參與此事的一名中國醫生，特地致函「加廣」，表示讚賞與欣慰。該電台在「聽眾園地」節目中播出我這封信。

福利院陳院長要我為兩名被人遺棄的殘疾兒做健康檔案，說「老外」要認領。我不禁驚訝，怎麼領養殘疾兒呢？陳院長說，人家指名要領養殘疾兒。有的外國家庭並不寬裕，又無就業 技能，就領養殘疾兒，在那些發達國家，殘疾兒由政府委託家庭撫養，給的錢頗豐裕，再說，殘疾兒教育與醫療費用，乃至長大之後就業，國家統統包下來。於是有的貧困無子女家庭，就領養一兩名殘疾兒，既可以靠國家提供的補助相依為命，又可以跟孩子進行感情交流，享受天倫之樂。啊，帶殘的花朵，同樣得到人間珍惜與愛護，多麼難能可貴啊！

這些被外國家庭領養的棄嬰，長大之後，不少養父母主動致函江陰福利院，報告孩子近況，並且附照片和全家合影；不像中國民間的做法：領養孩子的人家跟其生身父母「老死不相往來」，因為怕「養不家」，或長大之後被生身父母認回。外國家庭在這方面通情達理，有人情味。這是東西方人文理念的「代溝」吧。

最有意思的是，前美國駐華大使洪博培和夫人瑪麗‧凱耶，上任之後不久，帶著十年前從揚州福利院領的養女楊樂意，一家三口特地從北京趕到江蘇省揚州福利院，為的是尋根認親。

這些被「老外」領養的孩子，如今該是讀大學乃至就業的年齡了，在海外生活可好？想念故國和生身父母嗎？曾經為你們效勞的醫生爺爺惦記著呢！