AI (Artificial Intelligence)，中文稱為人工智能 或人工智慧，最近突然變成媒體和新聞的焦點，大家都在談論人工智能。我是電腦工程師，不禁回憶起四十餘年前，我在電腦系研究所修過的AI課程。那個時候沒有人工智能的產品，還是人工智能的舊石器時代，我們上課學的，就如學習鑽木取火一般。

上課的教材大都是教授發的講義，教授告訴我們，將來要創造出來的電腦科技，要能講人類的語言，語言主要的構造是文法，有過去式、現在式、主動式、被動式。教授丟出一大疊「語言學」的講義，要我們了解語言學、語言的構造，還有如何將文法公式化和數學化。

教授說未來的電腦有人類眼睛一樣的視覺辨識能力，他說：「眼睛是上帝創造出來最完美的光學儀器」，然後發下一大疊醫學講義，要我們學習眼睛構造和視覺神經的傳遞。再發下來的講義，是手足的肌肉紋理、骨骼和神經的構造，教授說我們將來要創造機器人出來，要代替製造業的勞力，改變生產方法，所以要學習手足的結構。

教授又說：「人腦是上帝創造出來的最完美思考認知系統」，將來的電腦會有如人腦一般的能力，能夠單獨運作，能夠記憶、思考、邏輯、推理、演繹、歸納，將來能夠模仿人類，所以教授又發下人腦結構和神經系統的講義。

所以我的人工智能課，不是在學習任何關於電腦的科技，而是學語言學、生物學中人腦、眼睛、手臂的結構與原理。教授教我們的是「未來」，是電腦科學家們所期盼的未來電腦，教授在畫大餅。這門課對我是非常吃力，念這些生物醫學的講義，許多名詞不認識，中文字典查也查不到。沒想到來學人工智能，結果讀的全是與電腦無關的材料，覺得啼笑皆非。

時光荏苒，光陰似箭，四十多年過去了，我從來沒有從事過與AI有關的工作。而人工智能界也經歷了一段所謂的「AI的冬天」，沒有政府和企業的投資 ，沒有成熟的技術成果。這段期間，只有花俏的AI花邊新聞，例如IBM公司的AI與世界冠軍義大利藍隊打過橋牌，還有谷歌的阿爾法狗與世界棋王下過圍棋。

直到十五年前開始，人工智能開始應用到人們的日常生活當中，逐步出現了智慧型手機、聰明的掃地機器人、電腦翻譯、人臉辨識、語音識別、自動駕駛、無人機、工廠生產線上的機器人，當年的科學家們盼想的未來，開始真正地實現了。

人類的文明發展史上，出現了有名的「工業革命」，改變了整個世界。蒸汽機革命、電氣革命、互聯網的發明，被稱為三次的工業革命，我們開始進入了由人工智能促發的第四次工業革命。

一年多以前，「生成式」人工智能出現了，會寫文章，會畫畫，會和人類聊天，會作功課，會考試，會寫電腦程式編碼，還會製作視頻影片。各行各業都將發生顛覆性的改變，投資家們開始瘋狂地追逐人工智能公司。

活到老，學到老，出於興趣，我開始觀看網路上一些免費的AI教學視頻。我很想知道，人工智能已經發展到了什麼階段？現在的人工智能，已經是包括機器學習、深度學習、大語言模式和大數據等複雜的理論。一個世代以前，當我學習人工智能時，僅僅是在學習科學家們的「願景」，如今這些願景正在實現中。但願這些進步的科技，能夠貢獻於人類的文明發展和平進步，而不要陷落於犯罪和傷害人類的行為上。