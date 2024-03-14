小學五年級上學期結束後，我隨著爸媽從台中鄉下，搭乘台鐵 的老式蒸汽火車一路北上，來到當年隸屬台北縣管轄的北投鎮。

從鄉下插班到北投國小時，懵懵懂懂鄉巴佬一個，成天只知道老師教什麼，就努力記下來，沒想到小學一畢業，竟然免試保送到北投初中。那時班導師楊老師還希望我去參加台北市辦的市立初中聯招，為學校爭光，只可惜因為我是獨生女，爸媽實在不放心那麼小年紀每天坐火車進城上學，也就罷了。

初中三年，生活過得無憂無慮，每天走路上下學，中午還有家中餐館 所雇用的人，特地送來熱騰騰的便當。三年來的功課不錯，但在班上從來沒有拿過第一名；也許是畢業考考得太好了，畢業成績竟然是該屆畢業生中排名第二。

憑著這股衝勁，順利通過台北市高中聯考，考進座落於總統府旁的第一女子中學，穿上那令人稱羨的綠色制服。還記得那晚，坐在收音機旁聽榜單的緊張氣氛。一聽到收音機報出我的名字後，老爸高興得連忙請左鄰右舍吃西瓜慶賀。那時我在想，「老爸老媽，你們這回該不會不放心，讓我一個人搭火車去上學吧？」

上高中，是一個全新的體驗，班上同學們個個都是有備而來，目光鎖定在三年後的大專聯考。高三進入緊鑼密鼓挑燈夜戰備考時，印象最深刻有兩件事：一是受到當年李政道、楊振寧兩位博士榮獲諾貝爾 物理奬的影響，不少本校有機會保送上台大的同學，只考慮進台大物理系或化學系，這讓我們班上唯一一位被保送台大的同學，能如願進競爭激烈的台大醫科就讀。

二是因為準備大專聯考精神實在太緊繃，我們玩起「碟仙」的遊戲：在一張大紙上，寫上一些大學科系的名字，幾個同學閉目圍成一圈，每人伸出一個手指頭，輕按紙上一個倒扣的小碟子上，一陣子後，從碟子移動的位置，來預測將來可能會考上哪個學校哪個系。現在想起來，覺得有點好笑，但它著實讓我們暫時紓解不少準備聯考的壓力。

大專聯考放榜，我考進中壢的私立中原理工學院，後因為考慮到家裡的經濟情況，決定來年重考。回鍋學校半年，和在館前街補習班補了半年，總算上天沒有辜負努力的人，幸運地進入師範大學就讀。四年的公費生涯，不僅減輕家裡的經濟負擔，也讓我有機會成為人師，至今，心中一直很感恩台灣當局對師資培育的用心和重視。