上世紀三○年代，父親帶著家人，背井離鄉去了博山，投奔在那裡開煤礦的民族企業家秦魯風先生謀事。在臨去之前，父親把一張「炕几子」存放在了既是鄰居、又是本族兄長的家裡，這一存放就是三十多年。

在此其間，母親生我後，長達七年沒有生育，為此她整天求醫拜佛，終於在一九四四年生下了一個又白又胖的 女兒。長女的誕生，父親滿懷喜悅，為她起了個優雅的乳名「大景」，寓意為母親多年沒有生育，突然生了個夢寐一求的女兒，豈不是一大奇事。闔家人其樂融融，親朋好友、左鄰右舍都前來祝賀，熱鬧非凡。

我妹妹聰慧伶俐，很得人們喜歡。五、六歲時，父親上哪裡去，她都要跟著，酷似父親的「小跟班」。此後十多年內，母親又先後生了二妹、三妹和弟弟。

光陰似火箭，日月如飛船，不經意間，大妹已長成了亭亭玉立的大姑娘。眼看快到了談婚論嫁的年齡，父親正尋思拿什麼給長女陪送嫁妝呢？忽然想起了他放在兄長（我們兄弟姊妹的五大爺）家中的「炕几子」，便告訴我大妹道：「咱家裡沒有什麼合適的東西給你陪嫁，唯有在你五大爺家裡存放的那張『炕几子』，到時候你們去取來就是最好的嫁妝」。

遺憾的是，父母都未能等到長女出嫁，因病先後駕鶴西去了。大妹在結婚前，和她的「對象」于先生一起，我三妹自告奮勇作伴，一同騎自行車往返行程兩百二十華里，到鄉下五大爺家帶回了長達一百六十釐米、寬四十二釐米、高三十六釐米的楸木「炕几子」（見圖，作者提供）。他們對五大爺細心保存「炕几子」三十多年，竟然毫髮未損，幾乎還和新的一樣，表示崇高的敬意和感謝！五大爺純樸憨厚，「受人之託，重人之事」的高尚品德，體現了中國農民助人為樂的優秀風尚，值得我們闔家人代代相傳。