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由航空郵簡回憶台灣郵政

潘全安

在我家地下室最邊隅的書架上，收藏著一落航空郵簡（見圖，作者提供），被閒置了許多年，我卻始終捨不得將它們丟棄，因為郵簡裡記載了塵封多年、來自台灣親朋好友的訊息與關懷。偶爾翻閱展讀，舊時的人事物便活生生地重現在腦海裡。

郵簡的英文是aerogramme，意指以航空傳送的郵件訊息。它比一般的航空信件較為經濟實惠，長長的一張信箋，無須貼郵票；信手提筆寫滿整張郵簡，再依序將其摺疊，最後以口水潤濕邊角，把郵簡封妥即可投郵，在當年這是最便宜的越洋聯絡方式。航空信件在美國與台灣之間，通常需五至七天才能送達對方，一來一往，曠日持久，缺乏效率。儘管如此，收到家書或情書都是最大的慰藉。

觸摸著郵簡，不禁憶起早年台灣的郵政服務。那是個勤簡樸實的時代，講求尊重與互信，人際關係建築在溫馨的友誼與真誠的相互關懷上。等待郵差是生活中重要的一環，因為他們總帶給我們生活中的期盼。

在我的記憶裡，辛勤的綠衣天使每日騎著腳踏車，按著車鈴鐺，風雨無阻，挨家挨戶送信。郵差每周送信七天，無論節假日從不間斷。若要寄信，可就近找到胖嘟嘟的郵筒投遞，綠色的郵筒收平信，紅色的郵筒收限時專送。至於掛號信，則必須到郵局櫃台去投遞。

我出國之前最難忘的經歷，是有一回收到失聯已久的老朋友來信，雖然地址寫得不完整，卻還是被成功送達。朋友在信封收信人的名字前加上「懇請煩轉」四個字，郵務士好像認識我一般，不辭辛勞地找出我家地址，然後不負寄信者的付託，將信送達。

後來發現許多人都曾有過類似的經驗，還在報紙上閱讀到神奇的台灣郵局，如大海撈針般，成功地協助海外僑胞尋到台灣親人的故事。台灣郵差熱忱敬業的精神和認真熱情又周到的服務，堪為舉世典範，令人稱頌。

反觀在今日美國的郵政業務，鄰居家的郵件常被誤送到我家，而我所訂閱的周刊與雜誌，卻經常在郵寄過程中被搞丟。周遭有許多鄰居和朋友都對美國郵政沒有信心，有些人甚至抱怨說連郵寄包裹也被遺失。

我年輕時喜愛廣結善緣，四方交友，頻繁與人書信往來，而今資訊發達，朋友間魚雁往返已不復流行。尤其現代的科技，智慧型手機、電腦，與社交軟體如微信或LINE提供即時通訊的功能，不但可以文字表達，還能用音頻與視訊同步交流，既方便又直接，昔日書信聯絡的方式與郵局的功能漸趨式微。

再者，當今世風日下，詐騙集團猖厥，垃圾郵件滿天飛，人們變得小心謹慎，開始重視自己的隱私，為了保護自身的安全，不肯輕易把私人信息對外公開，對無法辨識號碼的電話也都避之唯恐不及。以前的黃頁電話簿裡，可以找到自己的姓名、電話號碼與地址，曾幾何時，這些都變成了禁忌。人與人之間少了尊重與互信，傳統方式的人際交流已成過往。

隨著時代的改變，那古早純樸的日子裡，從郵差手中接過溫馨的信紮，感受「家書與情書抵萬金」的情懷，已悄然離我們遠去。未來一代的孩子們，恐怕不再認得郵簡，不知如何用信件傳達自己深刻的念想，也無法想像那熱忱的郵差叔叔們曾是多麼令人愛戴，教人覺得不勝唏噓。

美國郵政 微信 詐騙集團

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