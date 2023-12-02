我從小對國文的作文很有興趣。高中時，我讀台灣的新竹中學，學校規定學生每周要交周記。周記的第一欄是本周大事記，學生要把過去一周報紙上的時事整理一下，分條寫下，甚為枯燥無味。

我抓住這個機會不寫時事，而是寫我一周的感言，內容無所不包，要生動有趣多了，大概老師也這樣覺得，一直沒有糾正我。五十多年後，高中同學裡還有人聲稱當年讀過我的周記，至今仍印象深刻，難以忘懷，我則早無記憶。

我大學和研究所讀電機系，屬於工學院，念博士時改成計算機科學系，屬於理學院。求學時期都是理工科，所以後來一直沒有想到中文寫作，因為那是人文科的專業。

我開始做事以後，在貝爾實驗室一待就是十八年，它是世界著名的研究單位。有句英文名言，叫「出版或滅亡」（publish or perish），指出版學術論文在學術單位或研究單位的重要性，如果研究單位的研究員或大學的教授不出版學術論文，則其個人的前途堪憂。學術論文要經過專家審核，若不是言之有物，有發明創新，是很難被錄取的。

我一直相信人的性格是一致的，如果某人的中文作文好，其英文的專業論文應該不差；反之，如果英文的專業論文寫得好，中文寫作也應該不賴。果然，我在貝爾實驗室時，出版了不少專業論文，勉強可說是轟轟烈烈地幹了一番事業。可是中文寫作方面，卻完全闕如。

直到十一年前，我碰到一名公司的女同事，事情才完全改觀。她是北京 清華大學畢業、紐約哥倫比亞大學的電機博士，跟我一樣，同是理工科出身的人。有一次，她心血來潮，給我看她寫的一些中文作品，都是短篇小說，我讀起來覺得文章裡的情節充滿虛構，她卻說那些都是真人真事。我看了之後非常吃驚：讀理工科的人居然還可以寫出跟人文科一樣的中文作品！這次奇遇喚起了我小時候對中文寫作的興趣，她能為何我不能？

雖然古語有「巾幗不讓鬚眉」，但沒說鬚眉必須讓巾幗。我發現世界日報 可以投稿，就開始寫文章投稿。世界日報有審稿制度，投稿者眾，文章若不是有特色、可讀性高，便難獲得編輯的青睞。我寫英文專業論文要經過嚴格的篩選，所以對世界日報的審稿也習慣。我的女同事則更習慣於孤芳自賞，對投稿反而沒有什麼興趣，我們就分道揚鑣。

我的第一篇文章在世界日報登出來的時候，很遺憾，我父母親都已經過世，否則不知道他們會有多麼高興。我的父母親都是受日本教育長大，他們的中文語言能力，是台灣光復後自己進修而來，為了測試自己的中文程度，父親參加過「國語日報」舉辦的徵文比賽，還得過獎。相比起來，我們學中文的條件遠優於上一代。

為了彌補父母過世的遺憾，每當我的文章一上報，我就打電話給住加拿大 仍然健在的岳母，跟她分享，她們家是訂戶，分享很方便。可是世事難料，三年後，誰會料到「世界日報」於二○一六年元旦撤出加拿大，我藉著讓岳母讀我的文章來彌補我對自己父母過世的遺憾，也不得不到此結束。

父親到了晚年，勤學中文電腦，把一生的日記，以大事年表的形式，打成電腦的文件檔。父親去世後，我想把這本日記付印，流傳於家族，可是因工作忙碌，此事一直被擱置。

從二○一二年到今年八月，十一年之間，我在世界日報總共發表過一百七十篇文章，也經由世界日報，陸續地出版了三本專集的書。二○一八年十月，我出版第一集的書時，很高興，也感謝世界日報，能讓我一起完成父親書的出版（見圖）。出版後，親朋好友都能人手一冊，父親在天之靈如果有知，也會感到欣慰。

多年前，我發現兒子女友的父母也是台灣來的，他們和我們的年齡、背景都相仿。他們沒想到女兒只不過交個男朋友，卻常常有世界日報的文章可讀，是原來沒想到的「福利」。後來兒子成家，親家們仍繼續享受我的文章。我的文章有遊記章節，有時跟親家一起去旅遊，他們也會出現在文章裡。有時親家看到有趣的事與物，會建議我寫文章，他們是我文章靈感的來源之一。

我與世界日報的關係，有十一年了，除了發表文章、出書，也受過世界日報撤出加拿大之害，它一直對我的生活有很大的影響。現在我退休了，有更多的時間寫文章，我跟世界日報的關係將繼續下去。