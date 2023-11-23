養金魚一千多年前始於古代中國，在中國人眼中，金魚代表財富和和諧。我養金魚至今已經三十七年，最早開始於一九八六年，那時候我還在喬治亞大學任職後博士研究助理。

當時在找終身工作的我，有一個很好的潛在性工作機會，來自Northrop Environment Corp.，母公司是全國有名的噴射飛機製造工業。這公司正在參加投標競爭，爭取美國政府的環保工程。眼看著呼聲最高的子公司就要得到美國政府工作合同，沒想到最後因受到母公司有人涉嫌官商勾結的負面新聞影響而吹了。為排解失望心情，太太陪我到亞特蘭大 閒逛，而購置了一個七十五加侖的水族缸，準備開始飼養花俏（fancy）金魚。

當我們興致匆匆到雅典城魚店準備購買金魚時，店裡銷售顧問告訴我們，在購買昂貴金魚之前，必須先建立魚缸裡水的氮循環。金魚排出的主要含氮新陳代謝廢物就是氨，未消耗的食物也會轉變成氨，氨的毒性很強，因此必須經過水裡的細菌轉變成硝酸鹽，來減輕對魚的毒性。建立推動氮循環的細菌族群，需要二至六星期，所以他建議先買廉價的彗星金魚來完成此步驟。

等到建立氮循環以後，我們開始飼養了三條只有一吋大小的小金魚，包括鶴頂紅、琉金和獅子頭，每一隻價錢不超過十元。

同時顧問告知，根據金魚不同的體型，魚缸的大小對他們的成長是非常重要的因素，經常的說法是二十加侖可以養一隻魚，之後每隻魚加十加侖。一般而言，含氮廢物可以用虹吸作用在定期換水時排出魚缸。正常餵食金魚應該是一天兩次，每次餵食應該讓牠們在幾分鐘之內可以吃完，餵食的食物包括薄片和顆粒飼料，有時夾雜新鮮蔬菜 葉片。

後來我了解過度餵食是一般初學者最容易犯的錯誤，這樣會產生太多含氮廢物，而造成魚的死亡。其次，引魚入水或者換水時過度急躁，以致溫度變化太快，也是造成牠們死亡的重要因素。水的化學性質，例如酸鹼度、含氯度和水硬度等，也是決定金魚生存的重要因素，金魚適合生存在中性到弱酸性的水中；大部分的化學性質，都可以自己用坊間測紙或試劑化驗。

此外，疾病是常見的致死原因。Ich是引起身上長白點的最常見疾病，早期預防可以完全控制引起疾病的原生蟲，每當引進新魚入缸時，應該在水中加入防治Ich藥劑一到五天，以防萬一。再者，坊間有很多種治療細菌或黴菌引起的疾病的藥，至於該買哪一種，魚店甚至網路可供諮詢。當然，花俏金魚多半都是經過近親繁殖的產品，因此對環境變化一般抵抗力較弱，稍不注意，他們很難活到書上宣稱二、三十年壽命。

我也是由犯初學者的錯誤而逐年成長。記得第一次購買貴重的大金魚，是在長子出生那天，在忙碌一天後，我從醫院抽空到對面的金魚店閒逛，那時驚艷於一條五寸長發亮的巧克力獅子頭。在店員的促銷勸說之下，立即買下牠。歷年來我養過的昂貴俏金魚，包括珍珠鱗、鶴頂紅、泡泡眼、絨球、蝴蝶尾、黑眼球等（見圖）。

儘管了解養金魚容易犯的錯誤，我還是免不了有時重蹈覆轍。在觀賞彩色繽紛的金魚自在悠游時， 往往工作一天的疲勞自然排解。然而，因為我的疏忽而導致他們翹辮子，帶來的難過難以排解。

平心而論，在某些方面，養金魚比養毛小孩省事，譬如我們可以裝上自動餵食器，離家數星期而不必煩心；他們從不喧囂擾人安寧。不過視水的乾淨程度，定期換水是必要的，這需要很大的精力和毅力，每數星期換水百分之十五到五十，看情況而決定。如果喜歡觀賞金魚而沒有時間或興趣換水，我建議在經濟允許範圍，不妨外包給魚店專人來定期保養，否則最好還是別養金魚。

最後，我覺得有必要為金魚正名。很多人認為金魚只有很短的記憶，短到幾分鐘，甚至三秒鐘，其實這是天大的冤枉！有科學實驗報導，他們的記憶至少有三個月，同時他們也可認得飼主和上至幾十個面孔。如不信，讀者可以設計小實驗證明，從餵食配合燈光或聲音做起，當他們熟悉餵食的燈光或聲音，自然會聞聲或者看到燈光而興奮，搖尾擺頭而靠近覓食，自然就可印證他們是否有長期的記憶力了。