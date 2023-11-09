我和世界日報 已經結緣四十年了。回想一九八三年我的大兒子剛出生，母親就來幫我照顧嬰兒，讓我上班無後顧之憂。她不會說英文，看不懂電視，在美國陌生的環境裡，也很少朋友，生活有些單調無聊。那個年代網路不發達，資訊不流通，要知道華人的動態、台灣的訊息，只有靠中文報紙了。

世界日報是北美發行量最大的中文報，為了保持和故鄉的聯繫，也幫母親排遣寂寞的時光，我們就訂閱了世界日報，這一訂就是四十年。滄海桑田人事變幻，當年剛出生的小嬰兒，如今已成家立業，兒女成群了。期間我們兩次搬家，也未停過報，它陪我走過人世的風風雨雨，已成為生活中重要的一部分。

我在二○一八年年初，從工作職場退休 後，時間一下就多了，就開始規畫我的退休生涯。我擬定了幾個重點，第一是保持身體健康，第二是旅遊，第三是寫作。

旅遊是我的最愛，心想從此海闊天空，天地任我遨遊。剛好世界日報也有旅遊版，有許多人介紹旅途中的所見所聞，分享他們的旅遊經驗，這對我的旅程計畫很有幫助。有一天讀到一篇文章，介紹愛爾蘭的懸崖峭壁海岸非常壯觀，機票也便宜，就趕快訂了四張機票，帶著全家到愛爾蘭一遊。沒想到乘興而去，敗興而歸，我旅途中生了一場大病，懸崖海岸沒看到，就直奔醫院了，還好有驚無險。

第二年病癒後，我又重整旗鼓，安排了兩個旅遊。沒多久，令人震驚的新冠病毒感染全球，整個人類的生活都改變了，我們只好待在家裡，不敢出門，就是買個菜都提心吊膽，幸好有世界日報陪伴我們度過寂寞避疫的時光。

我每天早上起床後，第一件事就是出門拿報紙，然後一邊吃早餐，一邊閱報。我通常都先瀏覽國家大事和地方新聞，接著就看副刊連載小說。

沒想到我居然享受到以文會友的樂趣。有一天我無意中讀到一篇描寫故鄉的文章，文筆清新流暢，讀來有幾分熟悉感。我一看作者原來是我的大學同學，就趕緊和他聯絡，受到他的激勵，我也開始提筆寫作。

我喜歡世界日報的上下古今版，有老照片說故事的徵文，想想把過去生活中的點點滴滴，配合老照片記錄下來，將來傳給子孫看，也是件美事，於是開始投稿。幸好大多數都被採用了，增加我不少信心，很有成就感，先生也對我刮目相看，說他娶了個才女，這是意外的收穫。

年紀日漸增長，體力也日漸衰退，大小毛病就找上門了。世界日報的健康版，提供一些維護健康的訊息，提醒我們不要忽視一些疾病的早期症狀，還有醫療過程中應注意事項。

我的記憶力這兩年退步很多，有些很熟的朋友，見了面叫不出對方名字，挺尷尬的。為了延緩老化的過程，我們需要經常動動腦筋，挑戰自己。我發現報紙的副刊每天會登出兩個數獨遊戲，一個是簡單級，一個是困難級，很快我就愛上這遊戲，每天早上讀完報後，我就迫不及待地做起數獨遊戲。經過一段日子的訓練，就看出效果了，我的成功率變高，速度變快，記憶力也有改善。希望我能持之以恆，繼續努力。

歲月如梭，一轉眼四十年過了，這些年來世界動盪不安，天災人禍不斷。從每天早上的日報中，我們經過了九一一 的慘劇、新冠病毒感染全球、俄烏戰爭，到最近夏威夷野火、摩洛哥地震，每次事件都造成重大傷亡，令人心痛。我們也從報上讀到多許多救援和奉獻的感人故事，這人間還是有溫情的。但願歲月靜好，大家安康，我們風雨同舟，共同創造一個美好溫馨的世界。