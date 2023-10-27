一九九一年六月，我參加湖南省旅遊局組織的考察團，來美國考察酒店。那是我第一次出國，感觸良多，特別對世界日報 情有獨鍾。考察結束時，我偷偷把每天看過的世界日報藏在箱底，躲避海關檢查，帶回家珍藏至今。

二○一五年春，我移民美國華盛頓州。由於居住地太小，沒有世界日報零售點，於是我自駕車，跨州到俄勒岡州波特蘭市的唐人街去購買世界日報，每天樂此不疲地買報、讀報和剪報。世界日報讓我這個不會英語的「瞎子」、「聾子」，及時了解美國的政治、經濟和人生百態，成為我的良師益友和精神食糧，陪伴我度過了在美國「好山好水好寂寞」的日子。

波特蘭市的零售點被取消後，我和西雅圖唐人街的一個零售點約好，每天給我預留一份當天的世界日報。我大約每周來回開車近四百英里，遠赴西雅圖一次性取報回家。

世事多變，疫情肆虐，西雅圖唐人街也買不到世界日報了，我就戴著口罩手套，全副武裝，去訂有中文報紙的波特蘭圖書館閱讀世界日報。久而久之，圖書管理員都成了老熟人，見面都會互相問候。

我不但養成了每天讀報的好習慣，而且手心癢癢開始投稿。記得我投出的第一篇短文「天浴」，二○一六年十月二十七日在「家園」版刊登後，大大地激發了我的投稿熱情，還點燃了我兒時的「作家夢」。從此以後，我寫稿投稿，便一發而不可收。

每天清晨五時許，我起床後的第一件事，就是閱讀世界日報。這些熟悉的方塊字，都在激發我的創作靈感，我情不自禁地奮筆疾書，抒寫自己移民美國的所見所聞所思所感。寫作帶給我很大的樂趣，看到拙文見報更是心中竊喜。誠如孔子所說：「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。」整整七年，我先後在世界日報的「家園」、「副刊」、「周刊」、「上下古今」、「香港副刊」、「世界論壇」各版，刊登了近兩百篇文章。

我不但寫遊記、寫生活百態的各種散文，而且也寫針貶時事的政論文。二○二○年，一場突如其來的新冠肺炎疫情，給全世界帶來了巨大的災難。美國有些政客，用「中國病毒」稱呼「新冠肺炎」，煽動種族歧視和「仇外」心理，引發華裔的憤慨和恐懼。於是我憤而發聲，寫出了「為海外華人 鳴不平」、「對政客分裂抗疫說不」等文章，在「世界論壇」發表。

回顧我的一生，捫心自問，雖然寫稿投稿，把退休後的生活過得有滋有味、充實豐盈，在人生後半場活出不一樣的精采，但是，在我的「平生夢想清單」中，還有「作家夢」沒有實現。算一下自己從初老到終老的時間不會太長，時不我待，我萌發了寫長篇出書的想法。

但我有自知之明，自從七八級大學中文專業畢業後，為生活四處奔波，浪跡天涯，很少舞文弄墨；即使動筆，也是花拳繡腿，寫些遵命文章，以應付上司。雖說如今返老為童，重拾信心，已經練筆幾年，承蒙世界日報編輯老師們的厚愛，發表了一些豆腐乾文章，但這也只是雕蟲小技，想著書立說難上加難。

俗話說：一方水土養一方人。我出生於古城寶慶的邵陽市，繼承了湖南人「吃得苦、霸得蠻、屢敗屢戰，頭撞南牆而不回頭」的倔強秉性，更何況我相信勤能補拙。於是，我參加美西北華文筆會，以文會友，提高寫作水平。我還和一個文友訂有君子約定，每月每人在世界日報上發表一篇文章，經常切磋交流、互相鼓勵、共同進步。

還有，我們筆會的專業作家和老師們，只要看到世界日報刊登有會員的文章，便會轉發到筆會微信群中，並點讚鼓勵和指導寫作。隔三差五，還請著名作家來筆會講課，請他們有的放矢、逐一點評筆會會員們在世界日報上發表的文章，讓我們獲益匪淺。

我還專程赴加拿大，參加在溫哥華召開的「第二屆世界華人筆會」，認真學習來自全世界獲獎華人作家們的寫作經驗。博采眾長，吸取營養，鼓起了我出書的勇氣。

於是，我在經歷了庚子年新冠瘟疫的天災，和令美國崩潰的總統大選的人禍後，充分利用在美國言論自由的便利，把自己來美國親身看到的這些黑色往事，和多年探索選舉制度的心得體會，集結成了一本三十多萬字的美國總統大選紀實書「川普演義」（見圖），並由世界日報社正式出版。

更令我意想不到，我的文章還被選入中、英文雙語版的「隱蔽的創傷」一書中。一個文友告訴我：全英文版的美國西北亞洲周報的新聞裡，還刊登了我在新書發布會上給讀者簽名的照片呢。

感謝世界日報和所有幫助過我的老師們，讓我從企業職業經理人華麗轉身為作者，讓我過了一把作家癮，幫助我實現了童年的「作家」夢。

作為世界日報三十多年的老粉絲和老讀者，我將一如既往，在我有生之年，老驥伏櫪，勤奮筆耕。即使歲月無情，你我依然年輕，正如蘇軾在「浣溪沙·游蘄水清泉寺」詞中所云：「誰道人生無再少？門前流水尚能西！」