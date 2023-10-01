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回顧通訊發展

冬至

聽到比爾蓋茲談論AI的發明不亞於網路，不禁想起，雖然四十多年前，我在台灣就曾跟著學校教職員，在職進修過最早期非常笨重、印出來的紙張綿延不斷的電腦；真正開始日常碰電腦，還是二○○二年初次申請電郵信箱以後。

記得電郵開張不久，適逢到大陸旅遊的手足在西安的旅館有網路，她立刻回覆我的問候，對我而言，簡直不可思議。因為那時寄到亞洲的航空郵件，至少也要一個多禮拜，要想即時收到，只有用傳真機，或者打電話。

七○年代的台灣，打長途電話還得到巷口小舖去打。一九八六年來美後，打越洋電話，得自己付的月費中有長途電話的服務項目。早期還分周末、白天、晚上不同收費時段，搞不清楚貿然撥打，只有多花銀子。據說早期留學生打一次越洋電話，得用沙漏計時，以防逾時超資。

後來改為買電話卡，光是撥打超長的號碼就費時費事，還動不動超過有效期限，只有望卡興嘆。

記得剛時興手機時，我還敬謝不敏，不單是為了撙節開支，更是聽說手機的強烈電波可能致癌。等到真正擁有手機，發現簡直方便至極，尤其遇到急事，不必四處尋找公用電話亭，拿起手機就打。後來手機不斷更新，還可以拍照記錄車子停在偌大停車場的位置，或顯示託購的產品，錄影紀錄親友慶生、結婚、畢業等歡樂時刻，成為日常生活不可或缺之物。

尤其手機會顯示對方電話號碼，可以決定是否接聽，不像以前得特別安裝顯示來電號碼的答錄機。聚會或午休時還可靜音，避免被打擾，並設定時間鬧醒。

以前跟遠在太平洋彼岸的親友通話，得先撥國家代號，再撥居住城市的區域號碼。哪像現在，只要有微信或賴（Line）的帳戶，不論國內外，不必撥打對方電話號碼，就可免費直接通話，並可用視頻看到對方廬山真面；疫情期間見面不易，親友且能相約定期雲端見。

我發現台灣來的愛用賴，大陸來的愛用微信。兩者比較，微信最多一次只能傳給九個人，超過一分鐘就覆水難收；賴則最多一次可傳給十五個人，只要對方沒讀，隨時可以收回，還可以知道對方是否已讀不回。從轉發的東西大清早已讀，可知誰是早起的鳥；半夜起來，看到有人發賴，始知原來同是天涯失眠人；如果發現幾天沒讀，猜想對方或病或忙，當下捎個問候後，暫停轉發。

古代的益者三友是：「友直、友諒、友多聞」，現代的益者三友則是：「有讀、有回、有按讚」，有的朋友「信」冷感，有去無回，會讀但從不轉發；也有的朋友則把轉發給他的又傳回來，感覺好像「信」騷擾之餘，讓我再轉發時，知所取捨。

撫今追昔，真沒想到，晚年能夠享受科技進步帶來如此便捷的通訊，真正體會「海內存知己，天涯若比鄰」。

微信 雲端 比爾蓋茲

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