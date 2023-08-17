這張照片是爸爸在中華民國 空軍的軍旅生涯中，獲頒發的勳章，在每一個勳章上面的小件，就是相對應該勳章的勳表配件（見圖）。中華民國空軍軍歌歌詞的開頭為：「凌雲御風去，報國把志伸」，這兩句歌詞，可以映照爸爸身為空軍軍人的驕傲經歷和犧牲奉獻。這些勳章是對爸爸自抗日戰爭開始，四十年的空軍戎馬生涯的表彰與獎勵。

在七七事變爆發後，中國開始了全面的抗日戰爭。爸爸當時十八歲，就讀於曲阜的山東第八師範學校，學校師生開始往後方撤退，爸爸成為了流亡學生。

到達漢口後，學校就解散了，學生大都投筆從戎，參與抗戰。爸爸進入了空軍機械學校，結訓後，擔任轟炸機和運輸機的飛行組員機工長，曾經有幾次在出任務轟炸日軍目標時，遇到日寇戰鬥機攔截，空中鏖戰，九死一生。後來被派駐到印度 ，與美國空軍並肩作戰，執行飛越凶險萬分的「駝峰」，運送盟國援華抗日物資到中國，飛機曾經在高原上空遇到亂流，僥倖生還。

在那八年之中，正是爸爸的青春年華，熱血熔熔，為保衛中華民國國土，拋頭顱灑熱血，與日寇敵軍奮戰，一寸山河一寸血。

抗戰勝利後，爸爸回到青島，經過在青島教書的大伯的介紹，和媽媽結婚。但是國共內戰隨之爆發，於是立即又隨著空軍，轉戰四方，支援各地的國軍作戰。

在海南島保衛戰中，當共軍 先鋒部隊已經到達機場外圍時，爸爸才在機槍聲中，搭乘最後一架離開海南島的飛機，飛往台灣。

撤退到台灣後，爸爸轉任地勤，調到新竹機場。我們住在機場附近的眷村，爸爸負責後勤補給的工作，固定地上下班，生活安定。爸爸在崗位上負責盡職，為部屬的表率楷模。

爸爸在任職油料補給主管時，有時下班以後沒有回家，而且通宵未歸，直到第二天傍晚才回家。爸爸的口風很緊，可是我們都知道，那是因為有飛機飛往大陸出任務了。

當時空軍有兩支神秘的傳奇部隊，一支是單人駕駛U2的「黑貓中隊」第三十五偵查中隊，駐地在桃園，另一支是「黑蝙蝠中隊」第三十四中隊，駐在新竹機場。

「黑蝙蝠中隊」負責飛往大陸偵測照相收集情報，使用的隊徽即為「黑蝙蝠」，每次出任務時，都是黃昏後，在夜幕的掩護下，以超低空飛入大陸。爸爸是主管，必須親自到場監督給飛機加油。為了保密，所有參與任務的人員，必須留在機場管制區內，不准離開，也不准與外界聯絡，要一直要等到飛機返航後，才能離開管制區。

曾經有過幾次，爸爸前一晚沒有回家來，到第二天傍晚回家後，板著臉，表情嚴肅，心情很沉重，一句話都不說。但是我們心裡有數，一定是黑蝙蝠的飛機沒有返航，在任務中失事了。

黑蝙蝠使用的偵察機，是無武裝的大型飛機，機上有時可能有十餘位工作人員，如果飛機一失事，那就可能是十幾位空軍英雄同時為國捐軀，壯烈犧牲。在那些年裡，空軍一共損失了十五架飛機，一百四十八人殉職，犧牲慘重，很多為國殉職的烈士，都是住在我們附近眷村的街坊鄰居，是我們認識相熟的叔叔伯伯們。

後來爸爸升任督察官，同時兼任眷村管理組組長，曾經會同憲兵隊，捕獲潛入空軍基地偷竊軍品的盜賊，也處理過眷村住戶間因為強占土地的爭執和衝突。

爸爸以中校軍階退伍，在那烽煙滾滾的戰亂歲月中，為保家衛國付出了貢獻，他抗日的戰功和在台灣後勤補給的工作績效，獲頒了勳章以及許多的獎狀。