我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

爸爸的勳章

隱居

這張照片是爸爸在中華民國空軍的軍旅生涯中，獲頒發的勳章，在每一個勳章上面的小件，就是相對應該勳章的勳表配件（見圖）。中華民國空軍軍歌歌詞的開頭為：「凌雲御風去，報國把志伸」，這兩句歌詞，可以映照爸爸身為空軍軍人的驕傲經歷和犧牲奉獻。這些勳章是對爸爸自抗日戰爭開始，四十年的空軍戎馬生涯的表彰與獎勵。

在七七事變爆發後，中國開始了全面的抗日戰爭。爸爸當時十八歲，就讀於曲阜的山東第八師範學校，學校師生開始往後方撤退，爸爸成為了流亡學生。

到達漢口後，學校就解散了，學生大都投筆從戎，參與抗戰。爸爸進入了空軍機械學校，結訓後，擔任轟炸機和運輸機的飛行組員機工長，曾經有幾次在出任務轟炸日軍目標時，遇到日寇戰鬥機攔截，空中鏖戰，九死一生。後來被派駐到印度，與美國空軍並肩作戰，執行飛越凶險萬分的「駝峰」，運送盟國援華抗日物資到中國，飛機曾經在高原上空遇到亂流，僥倖生還。

在那八年之中，正是爸爸的青春年華，熱血熔熔，為保衛中華民國國土，拋頭顱灑熱血，與日寇敵軍奮戰，一寸山河一寸血。

抗戰勝利後，爸爸回到青島，經過在青島教書的大伯的介紹，和媽媽結婚。但是國共內戰隨之爆發，於是立即又隨著空軍，轉戰四方，支援各地的國軍作戰。

在海南島保衛戰中，當共軍先鋒部隊已經到達機場外圍時，爸爸才在機槍聲中，搭乘最後一架離開海南島的飛機，飛往台灣。

撤退到台灣後，爸爸轉任地勤，調到新竹機場。我們住在機場附近的眷村，爸爸負責後勤補給的工作，固定地上下班，生活安定。爸爸在崗位上負責盡職，為部屬的表率楷模。

爸爸在任職油料補給主管時，有時下班以後沒有回家，而且通宵未歸，直到第二天傍晚才回家。爸爸的口風很緊，可是我們都知道，那是因為有飛機飛往大陸出任務了。

當時空軍有兩支神秘的傳奇部隊，一支是單人駕駛U2的「黑貓中隊」第三十五偵查中隊，駐地在桃園，另一支是「黑蝙蝠中隊」第三十四中隊，駐在新竹機場。

「黑蝙蝠中隊」負責飛往大陸偵測照相收集情報，使用的隊徽即為「黑蝙蝠」，每次出任務時，都是黃昏後，在夜幕的掩護下，以超低空飛入大陸。爸爸是主管，必須親自到場監督給飛機加油。為了保密，所有參與任務的人員，必須留在機場管制區內，不准離開，也不准與外界聯絡，要一直要等到飛機返航後，才能離開管制區。

曾經有過幾次，爸爸前一晚沒有回家來，到第二天傍晚回家後，板著臉，表情嚴肅，心情很沉重，一句話都不說。但是我們心裡有數，一定是黑蝙蝠的飛機沒有返航，在任務中失事了。

黑蝙蝠使用的偵察機，是無武裝的大型飛機，機上有時可能有十餘位工作人員，如果飛機一失事，那就可能是十幾位空軍英雄同時為國捐軀，壯烈犧牲。在那些年裡，空軍一共損失了十五架飛機，一百四十八人殉職，犧牲慘重，很多為國殉職的烈士，都是住在我們附近眷村的街坊鄰居，是我們認識相熟的叔叔伯伯們。

後來爸爸升任督察官，同時兼任眷村管理組組長，曾經會同憲兵隊，捕獲潛入空軍基地偷竊軍品的盜賊，也處理過眷村住戶間因為強占土地的爭執和衝突。

爸爸以中校軍階退伍，在那烽煙滾滾的戰亂歲月中，為保家衛國付出了貢獻，他抗日的戰功和在台灣後勤補給的工作績效，獲頒了勳章以及許多的獎狀。

中華民國 共軍 印度

上一則

荷花田記

下一則

相互扶持移民夢

延伸閱讀

台空軍「經國號」機尾噴火 後燃器火焰從空隙噴出

台空軍「經國號」機尾噴火 後燃器火焰從空隙噴出
LAX旅客上半年增16% 國際線超旺

LAX旅客上半年增16% 國際線超旺
商務艙乘客花錢受罪 忍機艙高溫8小時 還被當人質

商務艙乘客花錢受罪 忍機艙高溫8小時 還被當人質
執法機關成競選工具？德桑提斯飛行監控無證客惹議

執法機關成競選工具？德桑提斯飛行監控無證客惹議

熱門新聞

大家樂、大快活、美心

2023-08-11 02:00
黛安∕圖

白相人（上）

2023-08-12 02:02
董承濂∕圖

天秤座（上）

2023-08-10 02:02
在作家林海音的女兒夏祖麗於聖荷西的寓所，一次歡樂的相聚。左起：吳玲瑤夫婿陳漢平、吳玲瑤、作者黃美惠、作家張至璋及夏祖麗夫婦。（黃美惠∕提供）

淚中帶笑憶玲瑤

2023-08-14 02:02
國內製造，僅限美國地區發行的麥當勞快樂餐史努比公仔。（圖：作者赫連擁提供）

滿城盡是史努比

2023-08-12 02:00
黛安∕圖

白相人（下）

2023-08-13 02:02

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」