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石碼往事(下)

文韁

石碼中山公園是民國十三年（一九二四年）北洋軍閥張毅部駐石碼時所建，原名「益思亭」。為了紀念孫中山先生，民國十五年北伐軍進駐時，改稱中山亭，後亭中建抗戰陣亡將士紀念碑，可惜碑在文革期間被紅衛兵摧毀。

這是石碼最有人氣、人們最常聚集的場所。中山亭之下有好幾棵大樹，樹下有石階梯、石埕、石桌和石椅，是人們打牌下棋聊天的好地方。只要天氣好，中山亭都是熙熙攘攘的，還有很多業餘活動如薌劇演唱、江湖郎中打拳賣膏藥，更不用說在公園裡擺鬥雞場了。

在中山公園鬥雞，常常有幾十人圍觀，每次都是兩隻鬥雞你死我活地上下飛撞，塵土飛揚，尖喙利爪齊上猛撲，毛飛血濺，直到雙方都體無完膚，邊躲邊喘仍然掙扎，還是拚命往前衝，非得主人上去強行抱走，還在回頭怒視，現場慘不忍睹！這條巷子取名「相打街」而名副其實。

石碼還有很多像「相打街」這種百年的幽深小巷子，更奇妙的是，小巷子裡面還常常有忽然出現的平坦石埕，類似大院的公共場所，面積可以到上平方百米。比如：在祥福巷周圍百米的小社區之內，還有書巷、三芳埕、訓義埕等等，這些古雅的名字透露出當時文人聚集、書齋林立的氣息。民國時期，石碼藍氏家族是石碼的首富，當時在祥福巷與書巷兩條小巷裡的藍氏家親，就有五家之多。

從輝哥「祥福巷」的前廳堂進臥室穿過露天小院，再經內二室及後廳，直通到與前街平行的另一小街，就是「書巷」。書巷比祥福巷更窄，看似破爛與陳舊，卻清靜有序有特色：地面寬不夠兩米，也是騎樓式建築，兩邊廷伸出來的屋瓦距離，可能最窄處不足一米見寬。地面人行道中間約一米二是排污水溝，溝壁用古時代青磚砌起，上面是清一色粗糙的長板石條輔蓋。

書巷和祥福巷一樣全長約一百多米，分為上半巷與下半巷，中間段與兩段頭尾各有一個石門洞，都用厚度約二十四乘三十五公分的三條兩米多長的石板條，做成豎式石柱門洞，橫在上面的橫條石板朝下一面兩端各銼出一個圓孔，叫「門臼」，用來固定兩扇木門，遇抓土匪或偷賊或緊急情況，可以「關門打狗」。後來縣府就用於民事統治設連防管控，並封設有甲長、保長，負責治安管理，一旦出現嚴重事態須追究連保責任。

「 書巷」名字的起源，是有鼻子有眼的傳統文化習俗：有史以來只要小石碼鎮上有讀書人想出「門第」要進城趕考，不管中榜或落第，無論步行或騎馬必經過此巷；一旦考中「載花榮歸」，就一定改乘「官轎」仍從原路返回，故名思義美曰「書巷」。(下)

張毅

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