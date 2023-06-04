初中二年級剛開學，就聽說我們班要來一位副班主任。大家議論紛紛，猜測一定是剛畢業的師範生，跟著有經驗的老師學習如何帶班。

誰知校長帶到班裡的副班主任，竟然是一位三十多歲的男老師，跟我們班主任李老師的年齡不相上下。這樣的年紀，應該不會是才來學校的新老師吧，可是為什麼要當副班主任呢？於是大家又猜測起來。

沒過多久大家就明白了。這位文質彬彬的賈老師這樣的歲數還要學習怎樣當班主任，是因為他脾氣太好了，在同學面前根本端不起班主任的架子。

比如，有一次掃除時，班裡幾個男生溜走打籃球去了，第二天晨檢時，他當著全班同學的面批評說：「昨天掃除有幾個同學不辭而別，不翼而飛。」逗得同學們哄堂大笑，沒有一點李老師那樣的威嚴。他說話愛用成語，特別是批評人的時候。兩個同學在班裡發生了衝突，互相推搡起來，賈老師就會說：「你們怎麼能同室操戈、手足相殘？」

大家還發現，這位賈老師還特別好說話。一次全年級廣播操比賽，兩三個同學編了個理由找他請假，他竟然都批准了。結果我們班因為缺勤人數多，被扣分沒有拿到名次。李老師很不高興，板著臉站在一邊不說話，一些榮譽感較強的同學也私下嘀咕表示不滿。這讓賈老師領悟到了什麼，此後再有什麼學校組織的活動找他請假，也沒那麼容易成功了。

賈老師是教歷史課的，他的課特別有意思。講課中他會穿插許多故事，活靈活現，生動有趣。比如他講淝水之戰，形容前秦軍隊人數之多，竟然先出發的隊伍已經到達前線，殿後的隊伍還沒走出都城。講前秦統帥的狂妄，到達長江邊，居然說出了投鞭斷流的大話。講前秦戰敗後的狼狽，往回狂奔的敗兵聽到風聲和鶴的叫聲都以為是追兵……。

講到得意處，他的兩隻手會情不自禁地比畫起來，臉色泛紅，眼鏡片也閃閃爍爍的。聽課的同學們跟著他一會笑、一會嘆息、一會皺起眉頭深思，氣氛融洽極了。他課上偶爾也會有同學忍不住小聲說話或者捅來捅去，賈老師就會停下來，用手扶一扶眼鏡說：「你們倆要是再折騰我就不講了！」在大家的怒視中，淘氣的同學趕忙收斂。

距離學校不遠有一座歷史博物館 ，步行不用半小時，賈老師在課後就帶我們去參觀。這活動完全是自願的，班裡有逾半同學報名參加。歷史博物館的展廳很大，陳列的展品很豐富，有講解員解說。因為當時我正在讀「三國演義」，所以對展品中的古代兵器特別感興趣。看完展覽回去的路上，因為天氣還很燥熱，賈老師就給我們每人買了一根奶油冰棍。大家圍在老師身邊，吃著冰棍說說笑笑，十分愜意。

畢業後因為到其他學校上高中，我就很少能夠再遇見賈老師，但心裡卻常常想起他。