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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

四八年前後幾件事（下）

葉元凱

五月三日下午，消息傳來，解放軍已進城，我們八個好同學立即快步趕向延齡路（現延安路）看變化。大街上只有零星國軍的散兵，解放軍正在繳他們的槍，插著紅旗的吉普車呼嘯來去。杭州沒有發生大的戰鬥，湖濱路的人行道上只躺著一具遺體。

一公園附近的美琪電影院裡傳出鑼鼓聲，解放軍的文工團已在排練節目。我們進去看看，一名戰士請我們坐下看，還客氣地徵求我們的意見，我們第一次碰到這種場面，結結巴巴講不出什麼。

只過了一天，新的「浙江日報」出來了，廣播喇叭也傳出了新的聲音，都是歡呼解放。人們意識到民國的時代結束了，一個新時代開始。我們學校裡開大會，盧炳普校長講幾句後，請軍代表致詞，我們驚訝地看到軍代表就是原來的國文老師袁微子，他就是地下黨！我們大吃一驚。

很快，杭高的秧歌隊來到我們學校，我第一次看到扭秧歌的舞步和聽到「解放區的天」的歌聲。過後不久，市面上打擊銀元販子，多年的頑疾很快就消失了，物價趨向穩定。

可是有一事使市民感到很驚訝，國軍的飛機有時在杭州上空低飛，機槍答答答地掃射，聲音恐怖，忘記這是他們筧橋空軍住過幾十年的地方。這些筧橋的驕子一向受到市民的厚愛，這時人們避之猶恐不及。世事之巨變如此，令人唏噓。

大約六月底我們就畢業了，畢業照我一直保存七十多年。第一排坐在地上的同學，徐次農和我一起後來考入杭高，剛入學時還在一起玩，一起撿樹上掉下來的桐子吃，一年後他選送去北京入外交學校培訓，成了外交官。

當時同學們還流行做留言簿，互相題詞，有的同學常寫：「天行健，君子自強不息」，我也似懂非懂，可惜留言簿後來不見了。學校給我們舉行了畢業典禮，散會時放送一首表離別的樂曲，我後來經常哼唱，可惜現在想不起來了，從此大家就天各一方。

八月底我參加升學考試，報考了杭高和浙大附中，兩處都錄取了，我去了杭高，也開始了新的一頁。九月開學後，老同學又在母校開會，商討建立同學會，我們班取名「星火」，還製作級徽，我保留至今。從此，我們這群一九四九年出山的杭初兒女，像星星之火散布到祖國各地。

行文至此，個個人的音容笑貌彷彿又在我的腦海裡重現，都是當年十四、五的娃娃臉。

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解放軍 電影院 升學考試

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