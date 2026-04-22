車子駛向牧場的路上，德克薩斯的陽光灼熱而坦蕩。我們決定在一家老舊的超市前停車，補給一些水和零食。鐵皮屋簷在烈日下泛著銀光，推門時，鈴鐺發出疲倦的響聲。

貨架間瀰漫著塵土與醃漬品的氣味。我挑了礦泉水、牛肉乾，還有一袋本地產的紅蘋果。走向收銀台時，才發現隊伍異常安靜。當時機器螢幕全黑，穿著格子襯衫的店員正滿頭大汗地重啟主機。

人群開始有些騷動。這時，後門簾子掀開，一位銀髮女士快步走來，胸前名牌寫著「店長」。她站上收銀台旁的木箱，拍了拍手：「各位，系統完全癱瘓了，維修人員至少需要兩小時。」人群中響起嘆息。

但她忽然笑了，眼角的皺紋像陽光下的乾河床：「所以請帶著你們選購的商品直接離開吧！今天是美好的一天，不該浪費在等待上。」

整間超市安靜了兩秒。接著，那位牛仔打扮的老人率先鼓起掌來，掌聲像突然點燃的野火，迅速蔓延到每個角落。有人吹起口哨，年輕人舉起手機錄影，孩子們不明所以地跟著歡呼。

我提著袋子走向門口，陽光迎面灑來。店長女士站在門邊與每位顧客點頭，有人擁抱她，有人堅持留下現金。輪到我時，我笨拙地說：「這太慷慨了。」她眨眨眼說：「親愛的，善意從來不是損失。」

回程的路上，裝著免費商品的塑料袋沙沙作響。我回頭望去，超市在無邊的曠野中像一座小小的燈塔。在這個習慣計較得失的世界，仍然有人選擇用故障的收銀機，教會一車過客關於信任與給予的古老真理。德克薩斯的風吹過，掌聲彷彿還在耳邊，溫暖而響亮。（寄自德州 ）