日本扭蛋的小確幸與大文化

（圖／可樂王）

▋站在扭蛋機前 像祈禱的信徒

幾個月前的某一天，我特地搭乘日本 山手線電車去了秋葉原。抵達以後，我並沒有出站，只是待在車站內，繞啊繞，尋找一個我要去的小角落。半晌，終於找到了，我立刻又興奮又緊張地衝過去，衝向那裡擺放的一整排扭蛋機，深怕遲了就售罄。

扭蛋機在東京到處都有，但我想要的，最近的地方只有這裡。賣扭蛋的商人夠聰明，有些扭蛋，你只能在某幾個地方才能買到「限定版」，而且還是期間限定，時間一過就煙消雲散。

這一天，我趕著在販售期間內來買的扭蛋，其實是與泰國藝術家合作的公仔。有趣的是，那公仔明明是源自泰國的插畫家，但在泰國卻沒有推出扭蛋，只有在日本才有。不知從何時開始，日本扭蛋裡裝進的東西，早已不只是日本而已。

「拜託拜託，請讓我扭到那一個！」

轉第一個扭蛋時不帶任何想法，轉第二個扭蛋時，每個站在扭蛋機前面的人，都像是在菩薩前祈禱的信徒。

一系列裡有五、六種公仔，我連續轉了三個，拆開膠囊，竟然都沒有重複！真是太幸運了。這就是生活裡的「小確幸」吧？再轉第四個，啊，重複了！但也不洩氣。只是，該繼續投幣轉第五個嗎？或是就此收手？這時候，扭蛋機抓中了人性。

「來都來了，就再轉最後一次好了，賭賭看吧！反正才投幾枚硬幣。」理智大失敗，結局是，我又多轉了兩次。

▋扭蛋的原型來自美國

日本的扭蛋，就是如此充滿著魔力。然而，扭蛋其實不是日本原生的文化。它的原型來自美國，但是把這種「投幣＋未知結果＝收藏快樂」變成日常風景的是日本。

近年來，扭蛋機在日本不只是數量變多，也形成了一個相當可觀的文化經濟收益。「扭蛋經濟」在短短數年間出現顯著成長，成為少數仍持續擴大的實體娛樂消費之一。近十年間，日本扭蛋市場的成長幅度，遠超過多數人的想像。根據日本產業最新調查，2024年度扭蛋市場規模已達約1200至1400億日圓。相較十年前僅約300億日圓的規模，成長幅度接近四倍。這項原本被視為兒童玩具的消費形式，如今創造的成績並非單靠兒童市場撐起，而是來自成年人、收藏族群，以及觀光客的共同推動，儼然成為橫跨世代、象徵日本特色的「軟實力」文化產業。

這波擴張的關鍵，不只來自商品數量的增加，而是消費族群與使用情境的改變。高品質、單價較高的成人向迷你模型大量出現，扭蛋的主要客群也從孩童，延伸至十至三十歲世代的年輕族群與外國觀光客。加上「扭蛋專門店」型態迅速普及，結合社群媒體的拍照與分享特性，使扭蛋成為一種極具視覺辨識度的城市消費體驗。

在產業端，萬代（BANDAI）所主導的「Gashapon」（ガシャポン）系列長期占據市場龍頭地位，年出貨量超過兩億顆，並於2024年被認定為全球膠囊玩具銷售規模最大的品牌。從動畫IP聯名、昭和感性或平成懷舊小物，到高度精密的微型模型，甚至是博物館的藝術品，這些題材不僅在日本國內流行，也成為外國旅客樂於帶回的微型紀念品。更別說，除了萬代以外，還有許多間扭蛋公司都投入市場。日本媒體所稱的「第五波扭蛋熱潮」的風行，是以扭蛋專門店為核心，目前仍在日本持續，市場規模也被預期將進一步擴大。

對許多旅人而言，聚集扭蛋機的場所，常被納入所謂的「必去」清單。從市區的大型扭蛋專門店、家電賣場、餐廳到車站地下街，甚至機場出境區，這些投幣機台以低單價、體積小、容易攜帶的特性，成為一種不占行李重量的紀念品選項。近來，甚至連日本演唱會現場也會設置扭蛋機，膠囊裡隨機販售的是歌手周邊產品。扭蛋在觀光消費中，扮演著一種「微型但高辨識度」的角色，逐漸累積出實質的經濟影響力。

▋日本文化載體 成為一種風景

在我看來，扭蛋之所以能在日本成立，甚至成為一種風景，並不只是因為它可愛，而是因為它剛好落在日本文化長期累積的位置上。

首先是這個國家本來就擅長製作模型。熱愛到日本旅遊的朋友，必然不陌生那些餐廳櫥窗裡逼真的食品模型。從食品、建築和火車模型，到動漫角色的立體化，日本早已建立起一套將現實縮小、精準再現的工藝系統。扭蛋把這些能力收進掌心，並轉化成帶著遊戲趣味，只需幾枚硬幣，就是一種人人都能輕鬆入手的擁有。

這份對微型世界的著迷，其實是一種「世界觀」，或者更精準地說也是對生活的觀看方式。愈小的物件，愈需要被仔細對待；愈是微不足道的事，愈可能藏著不為人知的故事。因為日本人很清楚，魔鬼藏在細節裡。

▋抓住人性 可愛就是力量

再者，這些扭蛋還展現了「企畫編輯」的重要性。扭蛋在日本被包裝成各式有趣的主題。推出各式各樣扭蛋的幕後團隊，顯然非常擅長於企畫主題和編輯內容，將生活中散見的元素切割、重組，變成一整套有主題的系列。例如，仿真生活雜貨與寫實系列、動物擬人化系列、日本名勝景點地標系列……等等，更不用說還有動漫或電玩聯名系列。別以為「企畫編輯力」只跟出版有關，企畫力就是用有趣的點子想出好玩的商品，而編輯力則是利用化零為整的功夫，抓出主題架構，讓這些扭蛋有故事性，賦予一種讓人想要蒐集齊全的魅力。

而扭蛋真正高明的地方，在於它並不承諾結果。抽到重複款很常見，卻少有人因此惱怒，反而習慣交換或轉讓，或忍不住吸引人再次投入硬幣。扭蛋抓住了人性，讓理性總是忍不住想賭賭看運氣。

扭蛋延伸了「可愛就是力量」的道理。日本的「Kawaii（可愛）文化」，是一種允許世界存在無用之物的溫柔，就算那些扭蛋是小廢物也沒關係，放在桌上裝飾著，看了心情好就好。當然，更重要的是，當我們打開扭蛋的剎那，蹦出來的除了是那些可愛的小物以外，也注定附贈了旅途中那些脫離日常的美好回憶。