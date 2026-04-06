九重葛 嫣紅堪比驕陽豔

（圖／123RF）

在我們小城裡，一年當中總會有幾個月的時間，隨處都可以看見怒放的九重葛，這花又有個名字「三角梅」，讓初來乍到小城的人看見了，不僅驚豔不已，興奮不已，當然，也會羨慕不已。也是喔，怎麼能不心生羨慕呢？

▋不用打理 就開得如火如荼

鎮日與那麼美麗的花相伴是一件多麼幸福而美妙的事啊！可小城的居民卻並不以為然，完全是一種久居蘭室不聞其馨的見花不是花的態度，甚至還會有一些人對著遊客們的喜愛聳聳肩膀，淡淡地說上一句：「這有什麼，這花多普通啊！到Costco花十幾塊錢就能買到一株，隨便種在院子裡，不用怎麼打理，來年就開得如火如荼的。」

喔？這花果然是好養活的？一般人的內心都有一個觀念，無論什麼，但凡好養活的，就多是命賤的，所以即便那麼的明豔無敵，終究不能夠像哪些難養活的花兒，給人尊貴的感覺，這是人的分別心。

花的世界，哪裡有那多的七七八八，它們沒有貴賤，它們沒有尊卑，雖然也有什麼花王、花后，不過是人類賦予它們的。花，只曉得一樣，該到自己綻放的時候就盡情綻放。而怒放，是花給這世界最大的餽贈與美好。

每每看見那綻放成一面花牆，或者一個巨大的花球的九重葛，我就會驚嘆，有時候還會在心裡有一個小小的疑惑，這花的精靈究竟是有著怎麼樣的一種心氣兒呢？開放得如此狂野，彷彿拚盡了全力，不管不顧不留絲毫餘地綻放出來一份極致的、不可方物的濃豔與炙烈，讓人歡喜又感動。九重葛，在我的眼睛裡，是如此瑰麗的一朵花。

▋不適宜在寒冷地區存活

九重葛真的是太瑰麗熱烈的花，以至於這樣的花不適宜在寒冷地區存活，這或許也是為什麼住在天氣偏冷的地方的人來到溫暖的加州 ，看見成片成團的九重葛就會大大地被驚豔到的原因吧！在他們那裡，可能不大容易見到這樣一旦開花，就開得花團錦簇的花。而只一株花便能開出花團錦簇感覺的花好像並不多見，九重葛恰好有這樣的本領，真是了不起。

那麼，九重葛怎麼種呢？一般人種九重葛，會給一株花身後支起來一個鐵絲架子，要不就會把花靠牆種，這樣等到花開的時候，就會開出整整一面花牆，好看的不得了。假若不是沿著牆或者支了架子，就拿一個圓形的花盆，掛在屋簷底下，由著它的枝條垂下來，等到開花的時候，就彷彿是一個小小的、紅色的瀑布直垂下來，給人看見了，真的是要叫人人震撼——美的震撼。

是呀！花開得太美了，以至於人看見了，都不敢呼吸了，也不敢眨眼睛了，因為怕只一個眨眼睛的功夫，那極致的美就消失不見了。可實際上呢？這些不過是人的擔心，花，卻是該怎麼開放就怎麼開放，根本心無旁騖。

其實，開花開到如火如荼的程度的花並不少見，比方說薔薇。是的，薔薇開放時也是一股奮不顧身的怒放，所以才讓詩人發出來「心有猛虎細嗅薔薇」的感嘆，也讓看花的人心裡有一點隱隱的擔心——「開到荼蘼花事了」，薔薇凋落之後，春天也就到了盡頭，自然也就勾起來人的依依不捨的情緒，也就有了淡淡的憂愁，所謂春愁。九重葛不一樣，九重葛開花不會讓人心裡生出來依依不捨。

▋花語浪漫熱情，堅韌頑強

是喔，九重葛的花期遠比薔薇長，不會給人稍縱即逝的緊迫感。就好像在我們小城，不管是開在路邊的，柵欄外的，抑或還是開在屋簷下的，九重葛似乎是一年四季的開放著，這一處的花開完了，那一處的花又綻放了，簡直就彷彿是永不停歇的海浪似的，一波又一波，沒完沒了。當然，這應該是小城的人的幸事，可以一年四季的都有花陪伴著，而且看見最多的，還是那麼紅豔豔的陪伴。

九重葛，以紅色最尋常可見。紅色的九重葛盛開時花瓣火紅，花心卻有小小的一點白色，愈發映襯的花瓣紅得熱烈。而明亮的太陽光底下，紅色花瓣散發出來一種奇異的柔和，引人想要去摸一下花瓣，似乎是想弄清楚那花瓣是否是一種特殊的布料作成的。摸在手上，花瓣帶來的感覺既柔軟細膩又微微有一些堅硬，柔中帶剛？是的，就是「柔中帶剛」，倒還真的叫人覺得形容貼切。

也是，九重葛還有一個名字「三角梅」。而在人們心中，梅是很高潔的花，因為傲雪凌寒。雖然三角梅（九重葛）不是開在嚴冬裡的花，但是名字中也有一個「梅」，自然也就叫人看得它不一樣了，就會賦予它一些很好的寓意，我就曾經看見有人說九重葛（三角梅）的花語是「浪漫熱情，堅韌頑強」，還真是「柔中帶剛」了。

假若你走在我們這小城裡，恰好路過一面嫣紅的花的牆，那麼請你放慢腳步，豎起耳朵聽一聽，那些紅豔豔的九重葛，可否會對你喃喃說著什麼？我想，你或許真的會聽見些什麼吧！花說給人的悄悄話，一定是可愛而令人動容的，真好。（寄自加州）