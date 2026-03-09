（圖/123RF、AI協作生成）

在美國，公民權利的行使常常伴隨一種沉重的「國民任務」：陪審義務。每隔幾年，徵召令像一張不能退回的紙符，悄悄落進信箱。多數人把它當麻煩，能躲就躲，能逃就逃，拚命找理由缺席。

但那一年我躲不掉。

▋衡量一個看不清的世界

我被迫走進法院，卻沒想到，真正要被審視的，不只是案件裡的某個人，而是我們那雙自以為可靠的眼睛，以及眼睛背後那套習慣偷懶、習慣迅速下結論的大腦。

候審室裡擠滿了焦躁的臉，廣播聲一次又一次響起，一批又一批的人被叫走，或被釋放回家。人潮漸散，座位逐漸空下來，剩下的人像被潮水留下的碎貝殼，無處可去。最後留下的幾個人裡，有不同膚色、口音、年齡及階層各異的陌生人。我們沉默地坐著，像被命運點名的裁決者。

進了法庭，兩方律師輪流問話，那是一種包裝得很文明的道德審查。問到我對執法人員的感受，我說得很直白：「我對城市裡的警察並不信任。」問到暴力，我回答：「世上沒有『好的暴力』，暴力就是暴力。」我以為這些話足夠讓我在第一輪就被劃掉。

然而我被選上了。

也許正是這種看似潔淨的「中立」，讓我顯得好用，像一把鋒利卻不會抗拒的尺。我當時並不知道，自己即將拿著這把自以為是的尺，去衡量一個其實看不清的世界。

開庭那天，我看見了被告。

二十來歲的他坐在那裡，身形高大，深膚色，介於不同族群的交界。肩頸僵硬，像一尊繃緊的雕像。他幾乎不說話，全程由律師替他辯論；而他的沉默像一團霧，把自己和世界隔開。他只負責被看、被比對、被推論。

案情本身並不華麗：一場衝突，一段追逐，一次毆打。受害者在庭上拒絕指認，理由是恐懼。那種恐懼你說不清它來自哪裡，卻能感覺它把人的喉嚨勒緊。於是整個案件的重量，慢慢從「人」移到「影像」上：一張模糊的監視器截圖，和此刻坐在被告席上的那張臉。

正義有時不是站在真相的中央，而是卡在像素的縫隙裡，等待我們用肉眼去補完。

▋我們以為完成正義拼圖

審理接近一周，辯護律師反覆提出同一個問題，像在反覆敲打我們的心：「你們確定那就是他嗎？臉是同一張臉嗎？」很明顯，他試著利用美國最敏感的種族刻板印象，以政治正確之名來打壓、來瓦解、來編織我們的良心。

那時的我把這些質疑當作策略，直到幾天後，陪審團退庭，被關進一個小房間：十二個人，像一個縮小版的美國。有人是收銀員，有人是工人，有小老闆，也有辦公室職員。我們的口音不同，膚色不同，背景不同，眼神也不同。房間裡蕩著一種不太合時宜的興奮，彷彿電視裡的辦案影集忽然落到自己身上。桌上攤著照片、證詞、時間線，像一套需要被拼起來的劇情。然而很快地，興奮被另一種更真實的東西取代：遲疑。

在十二個陪審員中，有人分析得斬釘截鐵，有人沉默得像要把疑問吞回去。有個人小聲說：「我其實不太會分辨……會不會認錯？」那小聲裡帶著羞愧。因為我們被期待像機器一樣精準，卻其實只是人。

時間被拖長。牆上的鐘走得很慢，像故意讓每一秒都留下痕跡。我看著那位遲遲無法做決定的陪審員，也看見其他人臉上的疲倦與急切。大家想結束，想把這件事封存，想回到自己的生活。

就在那一刻，我站了出來。

我倚仗自己學美術的背景，拿出了身為「觀察者」的傲慢。我開始教大家怎麼看：兩眼距離、鼻樑長度、下巴線條、嘴唇比例。我用一種近乎冷靜的語氣說：「你看，這裡對得上，這裡也像。」

那張模糊的臉，在我的分割與指認之下，像慢慢長出輪廓；那張臉也開始更像坐在法庭的被告，或者更像我們需要它像的那個人。我的聲音穩，穩得像可以替人解除不確定。最後，每一個人一個個投下有罪的一票。

當門關上的時候，我們以為自己完成了正義的拼圖。

我那時還不知道，有些拼圖從一開始就可能被放錯位置。

錯一格，整幅圖就會改變。

▋我的自信連聲散了一地

宣判結束後，我們被引導繞道離開。為了安全，法院人員帶我們走另一條路，像把一群剛做完重大決定的小市民，悄悄放回世界。每個人的表情都有點凝重。那不是英雄的凝重，而是一種「我剛剛參與了一件太大的事」的凝重。大到我們甚至不敢細想它會落到誰身上。就在那時，有位陪審員拿出手機，像想把氣氛拉回日常。他給我們看一張照片：一位金髮碧眼的女孩，笑得明亮。

我只瞥了一眼，心臟突然漏了一拍，隨意脫口而出：「這不是……剛剛那位辯護律師嗎？」

他愣了一下，笑說：「不是啦！這是我朋友的妹妹。」

那一瞬間，寒意從腳底竄到頭頂。幾個小時前，我才剛剛用這雙眼睛，一雙連兩個金髮白人女性都分不太清的眼睛，自信滿滿地判定了一位深膚色男子的命運，甚至判他有罪。而我竟然毫不懷疑自己「看得見」。

這樣的不確定像骨牌，一個接一個倒下。我的自信也連聲散了一地，我卻無力撿起。

我們以為自己在做判斷，其實，我們只是把「熟悉」當成「真實」，把「不熟悉」當成「可疑」。後來我查資料，讀到心理學對一種現象的描述：人在辨識不同族群的臉孔時，錯認的機率往往更高。這被稱為「跨種族效應」。它不是某個人的道德瑕疵，而是人腦辨識機制裡一個頑固的盲點。

有一則令人心碎的案例。多年前，一位白人女性遭到性侵，她在恐懼中逼自己記住那張臉，告訴自己一定要記得、不能忘。後來在列隊指認裡，她堅定指向一位黑人男性；在法庭上，她含著淚宣誓自己永遠不會忘記那張臉。她的真誠與確信，讓那名男子被判重刑。

多年後，DNA 技術證明他無罪。她沒有撒謊，她也是受害者。只是她的大腦像一個急著求生的剪輯師，把恐懼、偏差與「我以為的特徵」剪接成一張自洽的臉，並把那張臉當成真相。

在那個狹小的陪審室裡，我的確定是否也是這樣被製造出來的？我們在證據與像素之間，往往不自覺地把「推論」當成「看見」，把「相信」當成「證明」。回想自己在陪審室裡自以為在做「美術分析」，如今想來卻像一場諷刺。

▋最大敵人是有限的眼睛

學畫畫第一堂課，老師常說：不要畫你「以為」看到的東西，要畫你「真正」看到的東西。初學者畫眼睛，會畫出一個杏仁形的符號，因為大腦告訴我們眼睛就是那樣。但如果你真的看光影，就會發現眼睛不是符號，它由不規則的線條、陰影、反光與缺口構成，它一直在變。

大腦喜歡偷懶，它喜歡用符號取代真實。

在種族議題上，我們的大腦也如此。當我們缺乏與「他者」細緻、長久、日常的共同生活經驗時，我們看到的往往不是一個具體的人，而是一個「種族的符號」。那天我看見的也許不是那個特定的人，我看見的可能是一個被歷史與媒體剪裁過的輪廓。我在陪審室裡用尺規量的，未必是客觀的五官距離；我更可能是在量自己腦中刻板印象的距離。監視器畫面裡那些模糊的像素，被我用自信填滿。而自信，常常不是證據。

那場審判早已過去好幾年，但我心裡仍留著一個問號：那天被帶走的沉默背影，究竟是罪有應得，還是另一個被誤認的人？

我們努力追求正義時，最大的敵人或許不是罪犯，而是我們那雙有限的眼睛。真正的種族正義，不僅是法律條文上的平等，更在於我們是否願意承認：凝視他者時，我們以為自己在看見，其實只是在濾鏡之後把世界拼成自己想要的樣子。（寄自加州 ）