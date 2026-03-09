我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

當正義迷航

高佳慧
聽新聞
test
0:00 /0:00
（圖/123RF、AI協作生成）
（圖/123RF、AI協作生成）

在美國，公民權利的行使常常伴隨一種沉重的「國民任務」：陪審義務。每隔幾年，徵召令像一張不能退回的紙符，悄悄落進信箱。多數人把它當麻煩，能躲就躲，能逃就逃，拚命找理由缺席。

但那一年我躲不掉。

▋衡量一個看不清的世界

我被迫走進法院，卻沒想到，真正要被審視的，不只是案件裡的某個人，而是我們那雙自以為可靠的眼睛，以及眼睛背後那套習慣偷懶、習慣迅速下結論的大腦。

候審室裡擠滿了焦躁的臉，廣播聲一次又一次響起，一批又一批的人被叫走，或被釋放回家。人潮漸散，座位逐漸空下來，剩下的人像被潮水留下的碎貝殼，無處可去。最後留下的幾個人裡，有不同膚色、口音、年齡及階層各異的陌生人。我們沉默地坐著，像被命運點名的裁決者。

進了法庭，兩方律師輪流問話，那是一種包裝得很文明的道德審查。問到我對執法人員的感受，我說得很直白：「我對城市裡的警察並不信任。」問到暴力，我回答：「世上沒有『好的暴力』，暴力就是暴力。」我以為這些話足夠讓我在第一輪就被劃掉。

然而我被選上了。

也許正是這種看似潔淨的「中立」，讓我顯得好用，像一把鋒利卻不會抗拒的尺。我當時並不知道，自己即將拿著這把自以為是的尺，去衡量一個其實看不清的世界。

開庭那天，我看見了被告。

二十來歲的他坐在那裡，身形高大，深膚色，介於不同族群的交界。肩頸僵硬，像一尊繃緊的雕像。他幾乎不說話，全程由律師替他辯論；而他的沉默像一團霧，把自己和世界隔開。他只負責被看、被比對、被推論。

案情本身並不華麗：一場衝突，一段追逐，一次毆打。受害者在庭上拒絕指認，理由是恐懼。那種恐懼你說不清它來自哪裡，卻能感覺它把人的喉嚨勒緊。於是整個案件的重量，慢慢從「人」移到「影像」上：一張模糊的監視器截圖，和此刻坐在被告席上的那張臉。

正義有時不是站在真相的中央，而是卡在像素的縫隙裡，等待我們用肉眼去補完。

▋我們以為完成正義拼圖

審理接近一周，辯護律師反覆提出同一個問題，像在反覆敲打我們的心：「你們確定那就是他嗎？臉是同一張臉嗎？」很明顯，他試著利用美國最敏感的種族刻板印象，以政治正確之名來打壓、來瓦解、來編織我們的良心。

那時的我把這些質疑當作策略，直到幾天後，陪審團退庭，被關進一個小房間：十二個人，像一個縮小版的美國。有人是收銀員，有人是工人，有小老闆，也有辦公室職員。我們的口音不同，膚色不同，背景不同，眼神也不同。房間裡蕩著一種不太合時宜的興奮，彷彿電視裡的辦案影集忽然落到自己身上。桌上攤著照片、證詞、時間線，像一套需要被拼起來的劇情。然而很快地，興奮被另一種更真實的東西取代：遲疑。

在十二個陪審員中，有人分析得斬釘截鐵，有人沉默得像要把疑問吞回去。有個人小聲說：「我其實不太會分辨……會不會認錯？」那小聲裡帶著羞愧。因為我們被期待像機器一樣精準，卻其實只是人。

時間被拖長。牆上的鐘走得很慢，像故意讓每一秒都留下痕跡。我看著那位遲遲無法做決定的陪審員，也看見其他人臉上的疲倦與急切。大家想結束，想把這件事封存，想回到自己的生活。

就在那一刻，我站了出來。

我倚仗自己學美術的背景，拿出了身為「觀察者」的傲慢。我開始教大家怎麼看：兩眼距離、鼻樑長度、下巴線條、嘴唇比例。我用一種近乎冷靜的語氣說：「你看，這裡對得上，這裡也像。」

那張模糊的臉，在我的分割與指認之下，像慢慢長出輪廓；那張臉也開始更像坐在法庭的被告，或者更像我們需要它像的那個人。我的聲音穩，穩得像可以替人解除不確定。最後，每一個人一個個投下有罪的一票。

當門關上的時候，我們以為自己完成了正義的拼圖。

我那時還不知道，有些拼圖從一開始就可能被放錯位置。

錯一格，整幅圖就會改變。

▋我的自信連聲散了一地

宣判結束後，我們被引導繞道離開。為了安全，法院人員帶我們走另一條路，像把一群剛做完重大決定的小市民，悄悄放回世界。每個人的表情都有點凝重。那不是英雄的凝重，而是一種「我剛剛參與了一件太大的事」的凝重。大到我們甚至不敢細想它會落到誰身上。就在那時，有位陪審員拿出手機，像想把氣氛拉回日常。他給我們看一張照片：一位金髮碧眼的女孩，笑得明亮。

我只瞥了一眼，心臟突然漏了一拍，隨意脫口而出：「這不是……剛剛那位辯護律師嗎？」

他愣了一下，笑說：「不是啦！這是我朋友的妹妹。」

那一瞬間，寒意從腳底竄到頭頂。幾個小時前，我才剛剛用這雙眼睛，一雙連兩個金髮白人女性都分不太清的眼睛，自信滿滿地判定了一位深膚色男子的命運，甚至判他有罪。而我竟然毫不懷疑自己「看得見」。

這樣的不確定像骨牌，一個接一個倒下。我的自信也連聲散了一地，我卻無力撿起。

我們以為自己在做判斷，其實，我們只是把「熟悉」當成「真實」，把「不熟悉」當成「可疑」。後來我查資料，讀到心理學對一種現象的描述：人在辨識不同族群的臉孔時，錯認的機率往往更高。這被稱為「跨種族效應」。它不是某個人的道德瑕疵，而是人腦辨識機制裡一個頑固的盲點。

有一則令人心碎的案例。多年前，一位白人女性遭到性侵，她在恐懼中逼自己記住那張臉，告訴自己一定要記得、不能忘。後來在列隊指認裡，她堅定指向一位黑人男性；在法庭上，她含著淚宣誓自己永遠不會忘記那張臉。她的真誠與確信，讓那名男子被判重刑。

多年後，DNA技術證明他無罪。她沒有撒謊，她也是受害者。只是她的大腦像一個急著求生的剪輯師，把恐懼、偏差與「我以為的特徵」剪接成一張自洽的臉，並把那張臉當成真相。

在那個狹小的陪審室裡，我的確定是否也是這樣被製造出來的？我們在證據與像素之間，往往不自覺地把「推論」當成「看見」，把「相信」當成「證明」。回想自己在陪審室裡自以為在做「美術分析」，如今想來卻像一場諷刺。

▋最大敵人是有限的眼睛

學畫畫第一堂課，老師常說：不要畫你「以為」看到的東西，要畫你「真正」看到的東西。初學者畫眼睛，會畫出一個杏仁形的符號，因為大腦告訴我們眼睛就是那樣。但如果你真的看光影，就會發現眼睛不是符號，它由不規則的線條、陰影、反光與缺口構成，它一直在變。

大腦喜歡偷懶，它喜歡用符號取代真實。

在種族議題上，我們的大腦也如此。當我們缺乏與「他者」細緻、長久、日常的共同生活經驗時，我們看到的往往不是一個具體的人，而是一個「種族的符號」。那天我看見的也許不是那個特定的人，我看見的可能是一個被歷史與媒體剪裁過的輪廓。我在陪審室裡用尺規量的，未必是客觀的五官距離；我更可能是在量自己腦中刻板印象的距離。監視器畫面裡那些模糊的像素，被我用自信填滿。而自信，常常不是證據。

那場審判早已過去好幾年，但我心裡仍留著一個問號：那天被帶走的沉默背影，究竟是罪有應得，還是另一個被誤認的人？

我們努力追求正義時，最大的敵人或許不是罪犯，而是我們那雙有限的眼睛。真正的種族正義，不僅是法律條文上的平等，更在於我們是否願意承認：凝視他者時，我們以為自己在看見，其實只是在濾鏡之後把世界拼成自己想要的樣子。（寄自加州

世報陪您半世紀

加州 DNA

上一則

「躺著」也能唱歌劇 女高音娜汀席雅拉首度抵台獻「茶花女」詠嘆調

下一則

我們的自留地

延伸閱讀

大S逝世周年 紀念雕像揭幕 圈內好友幾全員到齊

大S逝世周年 紀念雕像揭幕 圈內好友幾全員到齊
大S雕像揭幕 言承旭哭紅眼 周渝民哀戚

大S雕像揭幕 言承旭哭紅眼 周渝民哀戚
大S逝世1周年雕像揭幕 具俊曄、小S拭淚追思

大S逝世1周年雕像揭幕 具俊曄、小S拭淚追思
北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整