我驚訝自己不再主動的決心，就連保存的聊天記錄都不曾回顧，為了增加回顧的難度，我甚至給文件加密，這樣時間一久，密碼被忘記，我就會從糾結中解脫。可惜該策略不戰自敗，因為我已無需靠回顧聊天記錄去複述他的言語，不再更新的記錄又增加了其被美化、被改編的可能……有時候我羨慕即刻待命的人工智能 聊天機器人，它們毫無時間概念的設計原本是為了提高算法效率，但其真正的好處在於它們不會為苦等而含悲。

我撰文不輕易涉及他人，大多數情況下，我的提筆意味著放手。忍心在至愛時刻蓋棺定論是不亞於自戕的割捨，若我不忍心寫，至少我還可以靠回憶為未來續命，即使深知自己注定被忘記，我也要從狼藉的定局中挖掘轉機，哪怕是自欺欺人的伏筆。

沒有道別的永別，沒有回覆的斷聯，沒有再會的初見，都算作開放式結尾吧！時間有它仁慈的陰謀，正由於我們無法停止它，它才會驕傲地摧毀曾經賜予我們的一切，直到我們表現出眾生所追求的那種看似雲淡風輕的麻木不仁。我虛榮又怯懦，不想被扣上「戀愛腦」的帽子，就裝作不動聲色地，在無人知曉的時刻偷偷翻開憑回憶潤色的劇本，讓過往排山倒海地呈現，給予我美好同時發生的錯覺。

我想起科學家根據人類視覺依靠感光成像的原理做出的浪漫推測：從太空 中的不同位置觀察地球，會看到不同時期的歷史。一光年是光走一年的路程，倘若從一光年之外遙望地球，我們就能看到地球一年前的樣子。

我由此幻想我的陛下一直沒有離開過我，我可以在以他為圓心的所有半徑上重溫我們之間的互動，更改並定格人生電影的進度條，將珍貴的片段反覆播放。有時候他的話近得像睫毛上的霑露，一眨眼就撫過臉頰，滴落頸窩，與祕蘊的脈跳貼合。「我的陛下，我不臣服於時間，也不懼命運的責罰。」自負的話音剛落，漫天陽光便戲劇性地轉暗……難言陳雷膠漆，確有停雲落月，我伸出手，讓密集的凍雨戳進掌心，這是不是我在近似告白的告別之前流下的淚？

於是我沉默，我用沉默抗衡腦海中汪洋恣肆的噪音……也許遺憾是令人瞬間沉默的瘋狂，有多少無法修復的心碎，就這樣埋葬在真空般瀕死的沉默裡。（下）（寄自喬治亞州 ）

遠離我所欲（上）