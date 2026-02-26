（圖／想樂）

在我漫長的職場生涯中，最讓我印象深刻的人，非猶太裔蘇聯同事老圍莫屬。

第一次見到老圍，是我剛進單位的第一天。他戴著一副厚厚的眼鏡，眼睛在鏡片後笑得彎彎的，幾乎瞇成了一條縫。他留著一小戳鬍子，很學究的樣子。頭髮稀稀疏疏，年紀大約五十歲出頭，頭頂還隆起一個小鼓包，彷彿時刻在提醒別人「我不是普通人」。

▋他把我名字念成「獅子」

第一次見面，他熱情地朝我伸出手，嘴裡蹦出一句：「Nice meet you, Lion!」

我一愣，隨即明白，他把我名字「Liyan」念成了「獅子」。我連忙糾正：「不是Lion，我是LI-YAN。」

「Sorry, Lion。」他不好意思地搓搓手，語氣裡滿是歉意。可這次，他還是說成了「獅子」，而且，還加上了鼻音。

從那以後，「獅子」便是他對我的稱呼，直到我退休 ，他都沒改過來。

老圍來單位的時候，已經快五十歲了，但他幹勁十足，比誰都拚。他家住在舊金山 附近，離公司開車要一個多小時，卻從不遲到早退。公司那時數據庫系統老舊複雜，維護困難，前任走了後一直沒人接手。老圍的到來，簡直像一場及時雨，把那一團糟的密碼和功能逐一梳理清楚，不但恢復了系統，還提升了效率。

他簡直是個「工作狂」。除了吃中飯，幾乎不離開座位。每天沉迷在代碼的世界裡，彷彿數據庫才是他的第二個家。

有一次我忍不住發問：「你是學軟體出身的？」

他雙手往腦後那麼一搭，露出那個更加顯眼的鼓包，笑著說：「不，我在蘇聯是學數學的，博士畢業，在科研機構當主管，管理60多人呢。」他說完後，用手捋了捋鬍子，一副驕傲的模樣。

「那你這些ORACLE系統怎麼搞得這麼熟？」

「自學啊！」他理所當然地說，「這些邏輯結構和我當年研究的數學比起來，小菜一碟。我喜歡這份工作，這是我來到美國後第一份正式工作。」

聽他這麼一說，我來了興趣，他也樂得分享，便講起了他的移民 故事。

原來，他在蘇聯原本在科研單位工作，生活穩定，有一雙兒女。直到四十五歲那年，媽媽多年前遞交的家庭移民申請終於批了下來。他們猶豫過，但最終決定抓住這個機會，全家搬來了美國。

▋堂堂數學博士 曾送報紙

可理想是豐滿的，現實是骨感的。語言不通，文化差異巨大，生活開銷壓力山大。堂堂數學博士，在美國的第一份工作卻是送報紙。「每天清晨，我騎著單車在舊金山的街區穿行，把一卷卷報紙扔向車道，也彷彿把自己的理想都拋了出去，不甘心啊！」他捋著鬍子感慨地說。

於是他白天送報，晚上啃書，拚命學英文和計算機，終於在快五十歲那年，進了我們單位，成為一名真正的「碼農」。從藍領到白領，他靠的是一股子不服輸的拚勁。

「我們都是移民，要靠真本事吃飯。要做奮鬥移民」他多次對我們這樣講。

不過，他也不是沒有「bug」，那就是太固執，太驕傲。

和他討論技術問題，只要觀點不合，他就直接轟你：「You are very wrong.」 聽得你哭笑不得。但如果你據理力爭把他說服了，他也只會咧嘴一笑，絕不服輸。有一次，我直接對他「宣戰」：「以後和我討論問題，不許說You are very wrong.因為你還沒聽完我的觀點就下結論，太武斷。」他眨眨眼，沒說話，顯然是很不服氣。

日子正漸漸步入正軌，老圍卻開始「不安分」了。憑著一身過硬技術，他越來越看不慣上頭的「指手畫腳」，常常直接和經理頂撞「You are very wrong.」這句口頭禪，搞得上頭很沒面子，也會時不時地給他下拌。這樣讓他很惱火，乾脆偷偷去找外面工作。居然還真找到了，那是舊金山一個政府機構的高級軟體工程師職位。離家近，工作內容又差不多，他高興得快飛起來。臨走前，他連和老闆說話都帶點「彈性」了。

我心想，以他的脾氣，在那邊能混多久？果不其然，不到兩個月，他就灰頭土臉地回來了。那邊嫌他「太難合作」，考核期沒過，直接把他辭退了。

他只好硬著頭皮找回我們單位。幸好老闆念在他確實技術出眾，網開一面收留了他。但老闆也沒慣著他，技術職稱降了一級，工資也跟著打了折。

你說他這一路，拐得彎多長。

不過回來後，雖然職位降了，但他並沒有「耍脾氣」，工作照樣做得認真仔細，即使經理也承認，這個「刺頭」，工作起來是非常靠譜的。

▋看人不戴有色眼鏡

老圍是個顧家的人，一直細心照料著年邁的父母和一雙兒女。他太太後來在醫院找到一份助理的工作，夫妻倆有了雙份收入，終於在舊金山附近買下了房子。像許多移民家庭一樣，他們一步步扎下根來，有了車、有了房，過上了相對安穩的生活。

可生活哪有一帆風順。他女兒大學畢業，找到工作，結了婚，不久又離了婚，成了單親媽媽。他常說：「我不能按時退休，還要貼補女兒和外孫呢。」有一次，他皺著眉對我說：「我兒子從社區學院畢業後，決定去當警察，就在舊金山。」說完，他搖了搖頭，「危險啊！沒一個省心的，可那是他自己的選擇。我們做父母的，又能怎樣？到最後，也只能學著放手。」

老圍對那些不懂技術卻喜歡指手畫腳的上級，總是帶著幾分輕蔑。但對同事，卻從不吝於伸出援手。你若在技術上遇到難題，只要開口，他必定會耐心指導，毫無保留。他看人也不戴有色眼鏡，無論你是新人還是資深，只要真心做事，他就真心相待。

我記得有一陣子，他負責一個項目，用戶是一位女同性戀。兩人每天在同一間辦公室共事，討論問題，搭建數據庫，合作了好幾個月。那時候，仍有人對同性戀投來異樣的目光，但老圍始終坦然處之。有人問起，他只淡淡一句：「他們也是人，和你我一樣。只是性取向不同罷了，那是她的私事，和工作無關。她應該得到應有的尊重。」

我看著這個來自蘇聯的猶太後裔，忽然對他多了一份欽佩。他身上那份沉靜的清明與篤定，讓我相信，在這個複雜的世界裡，依然有人堅持著最質樸的正直與善良。

在單位幹了幾年，他骨子裡那份「我最懂技術」的傲氣從未消減。領導對他是又愛又恨，一邊倚重他的能力，一邊也常在雞毛蒜皮處給他穿點小鞋。這些磕絆像針腳，扎在他那高傲卻敏感的心頭。他心裡清楚，自己肩上擔著一家老小的生計，不能輕舉妄動，只能默默隱忍。

有一次，他悄悄地走到我跟前，小聲說：「你那個項目的數據庫，這兩周盡快跟我對接一下。」我一聽，立刻警覺：「有情況？」他眨了眨眼，狡黠一笑，不置可否。

果不其然，兩周後他請了三個月的長假。原來，他早已在醫院找好了一份數據研究的工作，不必逢迎，安安靜靜地做事，踏踏實實地出成果。他擔心「跳槽」被原單位駁回，便先請長假，悄悄地試水溫，等到那邊一切順利了，才正式提出退休申請。

正式退休那天，單位同事們為他小聚了一頓，唯獨領導一個都沒請。他端著酒杯，笑容平靜，那一刻，我讀出他心裡的釋然，像一場漫長戰役終於收兵，他不再需要證明自己，只需安穩地做回那個真正的自己。

▋剛過70歲生日 還沒退休

一轉眼，我退休已經四年了。有點惦念他，不久前，我給他發了條短信：

「老圍，好久不見，你還好嗎？退休了嗎？」

不到一分鐘，他回了：

「都好，幾個月前剛過了70歲生日，沒退休。」

我震驚地發去一個大大的問號：

「還在工作？」

他回：「是的，工作著多充實。」

那一刻，我彷彿又看到那個倔強又可愛的老圍，戴著眼鏡，對著螢幕敲著代碼，一臉執拗，一臉專注。

人生前半場在奔跑，後半場在回望。回望的時候，你才會意識到，那些讓你印象深刻的，不是領導年終評估的那幾句話，而是某個同事用不標準的口音喊錯了你的名字，卻喊了二十年；是你在某個下班的傍晚，轉身看見他還在盯著螢幕，修復代碼。

「Lion ---獅子」，他這樣叫了我二十年。我從一開始糾正，到後來聽了就笑，再到現在，他的一條短信，就能讓我在回憶裡站住腳步。那些一起工作的日子，就像代碼裡的一行行注釋，簡單，卻真實，悄悄地留了下來。

如果說移民的路是一條漫長的坡道，那像老圍這樣的人，就是那個默默往上推車不回頭的身影。而我，有幸和他走了一段路，並肩過、爭執過，也笑過。（寄自加州）