那個寒冷多雨的早晨，把所有行李打包完畢，男孩，搬出住了二十多年的家。

親切熟悉之背影逐漸遠離、模糊、淡出的時刻，愣在原地的媽媽，百感交集，忽想起了聖‧修伯理的經典童話《小王子》。

對每一個母親來說，媽媽想，兒子，豈不都是她心中的小王子？

媽媽的小王子！

這世上獨一無二、不可取代、妳絕對會毫無保留去關愛、祝福的那個男孩！

▋他和愛他的玫瑰出了問題

而冷雨告別的情境，男孩選擇離去的故事，愛、誤解、失望，與彼此錯過的現實情節，也確實讓媽媽很難不想起那經典童話中，當小王子離開深愛他的玫瑰時，聖．修伯理對玫瑰花的敘述──

她不想讓小王子看到自己哭泣，因為她是一朵有高度自尊的花！

當然，男孩決定振翅高飛，展開獨立自主的人生，這事值得欣喜，但就像有著小麥色金髮的小王子，離開他所居住的星球，是「因為他和愛他的玫瑰出了點問題」（有一個版本譯成「因為他和愛他的玫瑰有點過不去」，媽媽覺得這兩種翻譯都很好）。

總之，由於玫瑰對愛的笨拙，以及，小王子未能理解愛的真諦，以致他與玫瑰間一再衍生誤會──就像故事中那智慧的狐狸所說：

語言是誤會的根源！

於是，小王子離開了他所居住的B612小行星，展開了一場孤獨的離家之旅。

但離家之旅，在廣大如星際般的人間穿越行走、顛簸碰撞、磨鍊學習、受傷然後癒合……豈不也是一個人飛躍成長的必經歷程？是非常重要且遲早都將啟動的生命轉折？

所以，當男孩表示他將離開父母，獨自在外賃屋而居時，對於這彷如成年禮般的離家之旅，媽媽除了祝福之外，便還是只有祝福！至於其他五味雜陳的苦澀感覺如──失落、擔憂、不捨、悵惘、感傷，等等，則就都一股腦兒全留給自己了。

然後，男孩離家前幾天，當別離氛圍愈來愈濃時，一心想著該為男孩做點什麼的媽媽，先是以自己的一筆工作外快，到「全國電子專賣店」為男孩挑了一個好看又實用的電熱水壼，又去「誠品書店」買了一本書名充滿象徵、媽媽期望那就是男孩離家之旅寫照的書《英雄的旅程》，以及，一個刻有「The goal of life is to grow」字樣的壁飾，做為男孩臨行贈別的禮物。

而離家前一天早晨，則特別邀男孩到家附近、男孩一直很喜歡的一家「星巴克 」喝咖啡 、共進早餐，與男孩誠懇交心，且再三叮嚀鼓勵；隨後更偕同總是疏於自我照顧的男孩前往「康是美」，為他買了小護士、OK繃、漱口水、維他命、伏冒熱飲等物品……

▋真正重要事物 肉眼無法看見

在這些瑣碎張羅的背後，媽媽不知男孩能否體會，她那永遠不求自己益處，永遠願為男孩付出、盼望、等待的一顆心？

但媽媽希望，男孩在離家之旅的過程中，能逐漸釐清、了解、發現愛的真相與面貌，就像故事中的小王子最後終於理解，他所離開的玫瑰其實「是世上獨一無二的」！只是──

我那時什麼也不懂！

後來在追憶往事時，小王子如此說：

我應該根據她的行為而不是根據她的話來判斷她。她使我的生活芬芳多彩，我不該離她而去！……

但我當時太年輕了，我不懂得愛她！

於是，當智慧的狐狸告訴小王子──「只有用心靈，我們才能看到事物的真相；真正重要的事物，肉眼無法看見」時，小王子才恍然大悟，原來，那朵玫瑰在他生命中的重要性，遠超過他在一座浩瀚如汪洋的花園裡所見無數之玫瑰，而他對那朵屬於他的玫瑰是有責任的！至於這個責任，作者聖‧修伯理未曾明言，但媽媽想，或許應該就是──

愛、寬容、理解，並且，選擇走一條使彼此都幸福的智慧之路吧！

雖然，媽媽知道自己並不等同於那朵玫瑰，男孩也不等同於書中的小王子，但媽媽卻希望男孩如故事中小王子一樣，在這別具意義的離家之旅中，對愛與責任的生命課題終能有透徹的領悟。

▋旅途很遙遠 家卻是唯一方向

彷彿下不完的銀寒雨線，漸粗漸密了。

當男孩背影即將消失在雨幕中時，心緒複雜的媽媽，忽又想起了超馬選手陳彥博在他作品《夢想零極限》裡的一句話：

旅途可以很遙遠，家，卻是唯一的方向！

雖很想追上前去把這話送給男孩，但冷風中媽媽凝定不動，只在心裡思索著愛爾蘭歌手恩雅為電影《魔戒》所寫的主題曲〈衷心祈禱〉──

祈願離家的你，

把每一個日子都點亮！

祈願離家的你，

堅持信念，

找到你應走的路！……

是的，找到你應走的路！

做你自己的英雄！

媽媽如此祝福、期許男孩。

而她深信，男孩的離家之旅，一如她所送給男孩那書之書名，必將是一趟豐富美好的──

英雄的旅程！