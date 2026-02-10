（圖/123RF、AI協作生成）

中國人自古以來即相信玉石有靈。 因此，玉會選擇主人的說法，一直深受收藏界人士的背書。

據說，吸收了人氣的玉石，能在某些緊急情況下保護主人。一些佩戴或收藏玉石的親戚，都有類似經歷，幾經繪聲繪影轉述，曾讓我很是嚮往。

然而，玉的這種擇人特性，確實有的真「龜毛」，即莫名挑剔，這話我也聽說過。

我在年少時，曾擁有過長輩於不同年代贈予的三塊玉，均作為避邪或吉祥物之類的禮物，卻都因為一些奇怪的原因而遺失不見，好像被嫌棄似的，它們自動而悄然遠離我的人生。

這世上多聞有些人經常丟失錢包、雨傘或鑰匙這類生活品。我自認絕非粗心之人，更何況玉佩屬有價飾物，因而對如是經歷頗為掛懷。

根據一位當時對玉石研究長達二十年以上、且收藏頗豐的親戚的說法，我個人似乎是因生肖加上八字與玉石「五行相剋」而無緣。這話經過多年發生在我自己身上的種種事蹟，最終不得不信。

最莫名其妙的那次，是先前已不見了兩塊玉之後，有位親戚仍想送我附身符，硬拉我去首飾店挑了非常小一塊、飯粒大的墜子，用紅色的中國結繩編織成帶有伸縮活套的手環，一般這類結繩都含有塑膠成分，打結的部分用火燒燙，能形成非常結實的死結，沒想到，綁住玉墜子的那個環節居然不知何時斷掉，還是把它弄丟了。此後我再也不接受任何親友贈玉，也不收藏玉石。

活到中年以後仔細回想起來，其實每次佩戴或拿起一塊玉時，都會感到莫名寒冷，無論那塊玉有多麼輕薄或微小。當然，玉本身就是塊冰冷的石頭。但這種「寒」對我個人來說，確實強烈到有點詭異，甚至不舒服到瘮人。更過分時，判斷能力無端消失，說話突然不利索，且事後才忽然回想起來確實有這檔事。

可我還很長時間一直傻傻的，猶如癡漢追求那般，硬是不識相地去接觸和研究玉。

舊金山 亞洲藝術博物館，藏玉算豐富精采，從我高中時期隨家人移民落腳舊金山後，就是我定期去吸收骨董知識的去處。

每次入館參觀，都必須準備好厚厚的大衣、羽絨服或者皮夾克，玉器展覽室對我總是透著十足寒意。無論廳堂規模大小，即使面對不是非常古老的、明清年代的玉器，必感沁涼心脾，雞皮疙瘩一陣一陣地來，有時候還頭皮發麻，那程度能讓我聯想起日本人喜歡在仲夏夜晚圍團輪流說鬼故事，藉此嚇出一把冷汗「祛暑」的奇葩邏輯。

最早從來不以為意，歸咎於自己體質跟洋人不同，加上舊金山氣候確實濕冷，即使是在夏季，站在陽光下與陰影底下是兩種氣溫，博物館裡大有身著T恤衫穿梭其間的各國觀光 遊客，跟包得如雪人般臃腫的我擦身而過，總有一種在較勁這廳裡到底誰才是神經病的強烈反差。

也真是奇怪了，一旦轉去青銅展覽室，那冷颼颼的感覺如斷電般消失！我打聽過了，館內對這兩類文物，也許特定玉器會比青銅器的濕度稍高些，但最佳保存溫度是一樣的，再說，那都是把文物關在玻璃櫃裡的氣候，與我這參觀者何干？

待驀然發現，從此有所留意，每次竟屢試不爽。「熱臉貼冷屁股」的滋味，沒怎麼在跟人戀愛的時候領教，倒是在一堆石頭器物面前嘗盡了物理、心理及生理現象所能交集出的各種冷。

年少時臉皮特別薄，根本不好意思說出來給別人聽，唯恐被認定就是個「林黛玉體質」外加極端神經質。再有，若被指稱這根本在胡謅吹牛，那也會讓我感到異常羞憤。

玉的生性屬「陰」，所以一般「偏愛認男性為主人」。按照如是邏輯，那麼玉石與我之間這種既不感冒又不對付的「冷處理」，是否很可能屬於「同性相斥」加上「女人為難女人」的一個例子？

命格旺盛的女性可以佩戴真玉，受玉石保護，好比我外婆就是。

外婆長年戴著一個據說是清代的骨董玉鐲，是外公贈送的定情物。我自小看著它在外婆的手腕上閃著盎然的綠意，心裡羨慕得緊，這是我執著玉石的緣起。

母親禁止我碰觸，說玉認了外婆作主人，特定生肖的人亂摸了可不好，會影響它保護外婆。

有天外婆搭公車，煞車停頓的瞬間，玉鐲莫名其妙斷成三截——那個緊急煞車，在她感覺速度並不快，甚至不是那種強烈到前撲後仰、有可能把人摔下座位的程度，而且，玉鐲在未碰撞到任何硬物的情況下，照理是根本不可能斷成這副模樣的。

很多人說，本該發生在這部公交車上的車禍，被這隻玉鐲擋下了。

玉一生只能保護主人一次，保護的跡象往往是出現明顯的裂痕，或者斷成兩半甚至幾塊。當人們患重病或經歷致命事故時，通常會出現這種異常的損毀。

擋災過後的玉鐲碎塊，被外婆帶去她出生長大的鄉下，投進了溪流送走。過程我無緣參與和親見，全都是親戚們說的。

外婆從此以後不再戴玉，她活到九十六歲，在睡夢裡壽終正寢。

擁有一塊能夠保護自己的玉石需要緣分，我曾經非常執意在尋覓這場緣分，奈何玉石對我一路冷漠，最終我也只能心寒退場。

幸而，避邪或祈福這種事情，在選擇上不會是一棵樹上吊死。和玉石無緣，沒有關係。年輕時遇過一位算命師，說我命中帶「火」過多，最好避開水土。算命師並說我和金屬非常有緣，這當然不止指的是青銅器，更包括了金鎖片在內。（寄自加州 ）