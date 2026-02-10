我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

緣淺玉石

赫連擁
聽新聞
test
0:00 /0:00
（圖/123RF、AI協作生成）
（圖/123RF、AI協作生成）

中國人自古以來即相信玉石有靈。 因此，玉會選擇主人的說法，一直深受收藏界人士的背書。

據說，吸收了人氣的玉石，能在某些緊急情況下保護主人。一些佩戴或收藏玉石的親戚，都有類似經歷，幾經繪聲繪影轉述，曾讓我很是嚮往。

然而，玉的這種擇人特性，確實有的真「龜毛」，即莫名挑剔，這話我也聽說過。

我在年少時，曾擁有過長輩於不同年代贈予的三塊玉，均作為避邪或吉祥物之類的禮物，卻都因為一些奇怪的原因而遺失不見，好像被嫌棄似的，它們自動而悄然遠離我的人生。

這世上多聞有些人經常丟失錢包、雨傘或鑰匙這類生活品。我自認絕非粗心之人，更何況玉佩屬有價飾物，因而對如是經歷頗為掛懷。

根據一位當時對玉石研究長達二十年以上、且收藏頗豐的親戚的說法，我個人似乎是因生肖加上八字與玉石「五行相剋」而無緣。這話經過多年發生在我自己身上的種種事蹟，最終不得不信。

最莫名其妙的那次，是先前已不見了兩塊玉之後，有位親戚仍想送我附身符，硬拉我去首飾店挑了非常小一塊、飯粒大的墜子，用紅色的中國結繩編織成帶有伸縮活套的手環，一般這類結繩都含有塑膠成分，打結的部分用火燒燙，能形成非常結實的死結，沒想到，綁住玉墜子的那個環節居然不知何時斷掉，還是把它弄丟了。此後我再也不接受任何親友贈玉，也不收藏玉石。

活到中年以後仔細回想起來，其實每次佩戴或拿起一塊玉時，都會感到莫名寒冷，無論那塊玉有多麼輕薄或微小。當然，玉本身就是塊冰冷的石頭。但這種「寒」對我個人來說，確實強烈到有點詭異，甚至不舒服到瘮人。更過分時，判斷能力無端消失，說話突然不利索，且事後才忽然回想起來確實有這檔事。

可我還很長時間一直傻傻的，猶如癡漢追求那般，硬是不識相地去接觸和研究玉。

舊金山亞洲藝術博物館，藏玉算豐富精采，從我高中時期隨家人移民落腳舊金山後，就是我定期去吸收骨董知識的去處。

每次入館參觀，都必須準備好厚厚的大衣、羽絨服或者皮夾克，玉器展覽室對我總是透著十足寒意。無論廳堂規模大小，即使面對不是非常古老的、明清年代的玉器，必感沁涼心脾，雞皮疙瘩一陣一陣地來，有時候還頭皮發麻，那程度能讓我聯想起日本人喜歡在仲夏夜晚圍團輪流說鬼故事，藉此嚇出一把冷汗「祛暑」的奇葩邏輯。

最早從來不以為意，歸咎於自己體質跟洋人不同，加上舊金山氣候確實濕冷，即使是在夏季，站在陽光下與陰影底下是兩種氣溫，博物館裡大有身著T恤衫穿梭其間的各國觀光遊客，跟包得如雪人般臃腫的我擦身而過，總有一種在較勁這廳裡到底誰才是神經病的強烈反差。

也真是奇怪了，一旦轉去青銅展覽室，那冷颼颼的感覺如斷電般消失！我打聽過了，館內對這兩類文物，也許特定玉器會比青銅器的濕度稍高些，但最佳保存溫度是一樣的，再說，那都是把文物關在玻璃櫃裡的氣候，與我這參觀者何干？

待驀然發現，從此有所留意，每次竟屢試不爽。「熱臉貼冷屁股」的滋味，沒怎麼在跟人戀愛的時候領教，倒是在一堆石頭器物面前嘗盡了物理、心理及生理現象所能交集出的各種冷。

年少時臉皮特別薄，根本不好意思說出來給別人聽，唯恐被認定就是個「林黛玉體質」外加極端神經質。再有，若被指稱這根本在胡謅吹牛，那也會讓我感到異常羞憤。

玉的生性屬「陰」，所以一般「偏愛認男性為主人」。按照如是邏輯，那麼玉石與我之間這種既不感冒又不對付的「冷處理」，是否很可能屬於「同性相斥」加上「女人為難女人」的一個例子？

命格旺盛的女性可以佩戴真玉，受玉石保護，好比我外婆就是。

外婆長年戴著一個據說是清代的骨董玉鐲，是外公贈送的定情物。我自小看著它在外婆的手腕上閃著盎然的綠意，心裡羨慕得緊，這是我執著玉石的緣起。

母親禁止我碰觸，說玉認了外婆作主人，特定生肖的人亂摸了可不好，會影響它保護外婆。

有天外婆搭公車，煞車停頓的瞬間，玉鐲莫名其妙斷成三截——那個緊急煞車，在她感覺速度並不快，甚至不是那種強烈到前撲後仰、有可能把人摔下座位的程度，而且，玉鐲在未碰撞到任何硬物的情況下，照理是根本不可能斷成這副模樣的。

很多人說，本該發生在這部公交車上的車禍，被這隻玉鐲擋下了。

玉一生只能保護主人一次，保護的跡象往往是出現明顯的裂痕，或者斷成兩半甚至幾塊。當人們患重病或經歷致命事故時，通常會出現這種異常的損毀。

擋災過後的玉鐲碎塊，被外婆帶去她出生長大的鄉下，投進了溪流送走。過程我無緣參與和親見，全都是親戚們說的。

外婆從此以後不再戴玉，她活到九十六歲，在睡夢裡壽終正寢。

擁有一塊能夠保護自己的玉石需要緣分，我曾經非常執意在尋覓這場緣分，奈何玉石對我一路冷漠，最終我也只能心寒退場。

幸而，避邪或祈福這種事情，在選擇上不會是一棵樹上吊死。和玉石無緣，沒有關係。年輕時遇過一位算命師，說我命中帶「火」過多，最好避開水土。算命師並說我和金屬非常有緣，這當然不止指的是青銅器，更包括了金鎖片在內。（寄自加州

舊金山 加州 觀光

上一則

新聞留下的烙印

下一則

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

延伸閱讀

攢足購房首付 伊州需6.4年、亞城5年 全美平均要7年

攢足購房首付 伊州需6.4年、亞城5年 全美平均要7年
金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬

金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬
台大EMBA全球捐血馬拉松 北加開跑

台大EMBA全球捐血馬拉松 北加開跑
退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00

甜蜜的驚喜

2026-02-03 01:00

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議