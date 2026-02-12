第一眼看見旺財時，牠乖乖地躺在女兒臂彎裡，白色絨毛微捲，兩隻棕黃色大耳朵耷拉著，黑絲絨樣的翹鼻頭，晶瑩幽深的大眼睛怯怯地盯著我。「媽媽，看，我送給妳的狗狗。」女兒把牠抱向我，眼裡閃著期待又忐忑的光。「抱誰家的狗，快給人送回去。」我沒好氣的拒絕。女兒眼裡的光瞬間熄滅，她忙著說：「不，我就要，妳不養我養。」

「不，我就要。」伴著倔強的表情，成年後女兒這樣的表達越來越多。儘管我一再提醒她，養寵物 要花很多精力、時間，妳正讀大學，學業重……她仍義無反顧地抱著旺財回了自己住處。

女兒年少時離開我來到美國讀書，那是我反覆掙扎、強忍心痛做出的權衡決定。所謂「父母之愛子，則為之計深遠」。未料第二年便爆發新冠疫情 ，兵荒馬亂中，各種隔離和距離讓我們母女遠隔重洋不得相見。「悲莫悲兮生別離」，千餘日夜讓媽媽的心上似乎有個大洞。

幾年後重聚，終於近在咫尺，我卻常常夢到兒時的女兒，她孤零零地待在另一個房間，夢裡我心很疼，焦急卻總也到不了她身邊。

欣慰的是女兒成長也快，她順利考上心儀的大學，獨立堅強、善良依舊，但早已不是那個依偎著我撒嬌的乖寶寶。重聚後的母女間有了相互的不適應，甚至爭吵。

她喜歡狗狗，想讓我養，說陪伴我，也降低對她的關注。我卻寧可保持清淨的生活空間。

周末女兒帶旺財回來，把牠裝扮得漂亮可人，大包小包輾轉搭地鐵 、公車回到家。旺財見了我歡快的撲過來，擡起兩隻前腿立起來抱著我的腿，小尾巴興奮地搖著，像極了小時候的女兒見我下班的樣子。那一刻讓人心裡暖暖的，也跟著歡喜起來。

旺財才兩個月大，牠在家裡毫不見外地逡巡著，大模大樣在廚房撒尿，被我一腳踩個正著；正收拾著，又驚恐地瞥見米色地毯上一坨又一坨狗屎，後來牠竟然還把自己拉的臭屎搬到沙發上，於是我的周末家中瀰漫著騷臭味，我只好不斷地清洗。但我也驚喜發現，女兒搶著做家務，她麻利地給狗狗收拾糞便、洗澡，還拉著我們去公園散步，享受久違的母女間的親密。

為了訓練旺財拉在墊子上，女兒認真查閱資料，一遍遍給牠示範。旺財卻依然肆意地拉屎和尿尿，還饒有興趣地把衛生紙撕一地，女兒心愛的毛衣也被牠咬個大洞。看著牠的傑作，女兒氣惱地說：「媽媽妳打牠呀，讓牠長記性。」我剛擡起手作勢，旺財一溜煙沒影了。

多麼熟悉的場景，霎時我彷彿看見父親高高揚起的手。小時候我和弟弟犯錯，父親總是揚起手，故作嚴厲道：「我打妳吧！」可那手從未落下過。我們姊弟倆幸運地從未挨過父親的打罵，在我們這代人中恐不多見。正是這無條件寬容的父愛，成為我們自信行走人生的底氣，也讓我們深深敬愛父母。

反觀我自己呢，女兒小時候，我常常在輔導作業時大喊大叫，甚至打屁股。那情緒失控的媽媽真是面目可憎。當女兒遠行來美國念書後，我又陷入瘋狂的思念、擔憂，茫然無所依託，彷彿蔓延的藤蔓失去寄生，或許媽媽更需要成長。

當然旺財也在愛中迅速成長，聰明的牠漸懂人話，常依偎著人，享受輕柔地撫摸，用牠的臉、舌頭在主人身上蹭來蹭去；女兒出門時，牠深情地趴在門口等她，聽到門響就迅速起身歡快地搖起小尾巴撲過去。那神情，讓我想起過去我接女兒放學時，或我加班回家時，那時的女兒正需要媽媽陪伴，但她卻不得不獨自面對成長中的困難和挑戰。

在養育旺財的過程中，我很欣慰地看到女兒傾注了無條件的愛，也體會到照顧另一個生命的辛苦和責任，並享受付出的愉悅，對媽媽也多了一份理解和愛。

萬物有靈，感謝這個小生命的到來，讓我們彼此照見並療癒。我祝福女兒在愛與被愛中學會愛自己，愛時無怨無悔，但不執著不依靠不尋找。（寄自紐約）