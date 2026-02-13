圍抱午睡的河馬。（圖／王曙芳提供）

▋河中巨無霸 放過我們

我和瑞斯托把獨木舟滑進尚比西河流的那一剎，彷彿滑入一個夢境，那是為我們打造的電影場景，我們單獨在其中，沒有閒雜人等，必須自力更生。

特意避開所有觀光 客（很好笑吧！我們常忘了自己也是），我們選擇一段杳無人煙的河流滑獨木舟。導遊在岸邊簡單解說了一些滑行要點、要謹慎的事項，就讓我們獨自划船。我們想要依照自己的速度，以鴨仔的速度慢慢滑，享受叢林中漂流的滋味。

尚比西河在非洲土語的意思是「巨大的河流」，全長2574公里，流經九個國家，其中大部分都在尚比亞。也就是說，承載著我們獨木舟的河流，不久前才經過海拔一千多公尺的巴羅茨高原，轉進巴托卡峽谷時，被擠壓形成氣勢萬鈞的維多利亞瀑布。

維多利亞瀑布的原名是比較生動的，叫作「莫西奧圖尼亞」（Mosi-oa Tunya，托卡萊雅湯加語），意思是為「像雷霆般轟轟作響的煙霧」。很不幸地，一旦任何景觀被白人「發現」，就會被冠上一個很無趣的名字，像是「維多利亞」。

我們所處的這一段河流是尚比亞和辛巴威的交界。尚比西河是乾渴的大地上，一首撫慰人心的詩，養育了無數農人和動物，讓我們的餐盤上有綠色沙拉。

此刻，這巨大的河流，如此靜謐，岸邊林立一排樹冠龐大的巨木，在河畔投下沁涼的陰影，十分消暑。我們輕輕把小船滑向那陰影的深處，深怕從夢中醒來。

所有跟非洲有關的電影畫面，相繼浮上水面：《遠離非洲》、《黑幫暴徒》、《不朽的園丁》……停停停，為何與非洲相關的影片都這麼哀傷？暴力、剝削、離別與死亡。我是來體驗非洲的美好的，想想動物片《獅子王》、《我的好朋友是隻豹》或至少BBC的紀錄片《非洲》吧！我不是為此而來的嗎？荒漠、莽原、遷移的大群羚羊、飛奔的獅子，夜空遼闊無際，只有繁星點點……

忍不住，我和瑞斯托都拿出相機開始拍照，一定得記錄下這個夢幻時刻。獨木舟就這樣擱置在繽紛的樹影之間，沒多久，小船開始晃動，我們定睛一看，是河馬。糟了，導遊一再警告，千萬不能打擾河馬，結果會很可怕。我們的小舟肯定距離河馬家族休憩的低點很近，而我們的滑行、說話和機械聲響，擾動了牠們的睡眠。情況緊急。瑞斯托和我慌忙丟下相機，拿起船槳開始拚命滑船。

真的得拚命，河馬的咬力是2500磅，體重1.5噸，牠是河中的巨無霸，只要牠出巡，連鱷魚都得靠邊站。一旦牠發怒攻擊，我們的獨木舟會被牠攔腰截斷，我們兩人只夠塞牙縫。

河馬浮現了，開始驅離我們，作勢攻擊。我們加速滑行，如果以現在這個速度，應該可以拿下劍橋滑舟比賽冠軍沒問題。過了好一會兒，河馬才停下來，返回牠睡覺的基地，放過我們。

河馬喜歡整家子團抱睡覺，我們可能剛好闖進牠們家族在樹蔭下的領域。

深夜，躺在帳篷裡。聽見河馬在帳篷外吃草，沙沙沙，草莖被牙齒拔起咀嚼的聲音，就在耳邊磨蹭。每隻河馬每晚得吃掉四十公斤牧草，牠會不會把帳篷咬破？牠那麼巨大，靠得那麼近，我既興奮又害怕，久久不能入睡。

▋見不到Mei 捨不得離開

來到薩伐旅的最後一天，即將搭吉普車離開營區。四處搜尋我的朋友Mei，卻不見她的蹤影。誰知道她逛到哪裡了？我想跟她道別。見不到她，我捨不得離開。

Mei是園區裡的寵物 ，她是一隻美麗的瞪羚。因為受傷，被園區收留，傷好了也就順勢留下，成了園區的寵物。園區安全，Mei可以四處逛，不必成為其他野獸的獵物，只是她對陌生人頗害羞。

還記得見到Mei的第一天，她遠遠觀察我一陣子，然後怯怯地靠近。身軀比動物影片中高䠷，細長的四肢，身上的斑紋，如此優美，簡直是造物主的傑作。

這輩子從不曾這麼近距離看著一頭羚羊。Mei的眼睛美麗水靈，長睫毛搧動著無辜，令人想好好保護她。我一眼就愛上她，從此不斷在園區找她玩。她也喜歡我，我感覺得到。

她會溫和地靠近，低頭讓我撫摸她的頭，那一刻，宇宙暫停呼吸，我感到愛在我們之間流動。

見不到Mei，我悵然若失。我要車子再等我一下，回營區上廁所。

就在我坐在馬桶上的時候，Mei走進來了。（補充一下，園區的廁所都沒有門，可以自由進出，有點半野外的方式。）Mei一下子就走到我跟前，她脖子上被綁了一條紅花領巾，是個可愛的小女孩模樣。

我說，Mei，我要走了，妳要好好照顧自己，我應該再也見不到妳了。非洲很遠，這裡更遠，我很難再回來看妳。

Mei照樣低頭不語，她濡濕的鼻子輕輕碰我，我們四目相望。她長睫毛下的眼睛閃爍，我忍不住眼眶濕了。我不知道羚羊會不會哭，但我非常確定，她知道我要離開了。她找到我，來跟我道別。

這隻美麗、溫柔、害羞的瞪羚，讓我最後一次摸摸她的頭。

然後，她後退，轉身，踢踢踏踏走了！

這一幕，我在多年後回想起來，依然是整趟薩伐旅最難忘的一幕。（下） 名叫Mei的鹿。（圖／王曙芳提供）

