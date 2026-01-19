每個人一天的活動，無非就是站，走，躺。我們從上小學開始，就一直在和座位打交道。過去上海中小學課堂用的都是雙人課桌，兩個座位。上小學時，是男女學生同桌，多半是因為男孩子好動，女孩子文靜，這樣安排可以「以靜制動」，維持良好的課堂紀律。

▋老師排座位 都是為學生好

等到上中學了，依然是雙人桌，但男女學生不再同桌，原因是學生進入青春期，性意識萌芽，得考慮「男女有別」，不過老師會將男生課桌和女生課桌前後左右都錯開，這樣的「間隔」處理，依然是出於維護好課堂紀律的考慮。男生喜歡打打鬧鬧，擠一堆容易出亂子。

老師給學生安排座位，還有其他考量。我在上海一所中學教書時，班上一位最調皮搗蛋的男生和一位最靦腆老實的男生是同桌，這是之前的班主任安排的。偏巧這個老實孩子的母親是我上小學三年級時的班主任，她知道我接任後就來找我，要我給他兒子換一個座位。

經過很多天的觀察後我發現，有這個不聲不響的同學坐在旁邊，那個搗蛋鬼著實安靜多了，也算是一物降一物，而且也沒見他有欺負同桌的情況，所以我沒有安排換座位；當然我也向我的小學老師保證，會照顧好她的兒子。

老師通常還會根據學生的高矮安排座位，通常是讓高個子坐在後面。不過也有按照其他標準給學生安排座位的。英國著名詩人喬治‧拜倫的老師，就是把班上最拔尖的學生安排在頭排，而讓最差的學生坐在最後面，這倒不是要羞辱表現差的學生，而是想激勵學生上進。拜倫雖然聰慧卻不怎麼用功，老師就將拜倫安排到頭排，然後笑著對他說：「喬治，讓我瞧瞧，多快你又會坐到後排去。」

老師用心良苦，安排座位是手裡的工具，但所做的一切都是為學生好。

▋設置上座 表示對客人尊重

離開學校到社會生活，座位還有其他一些講究。比如中文有「上座」這個詞語，亦稱「上首」，指的是一個特殊的位子，是專門留給最受尊敬或者地位最高的人。比如說一家人在一個桌子吃飯，坐在上座的應該是家中最年長者或者一家之主。再比如請客吃飯，上座總是給客人坐的；如果不止一位客人，那麼客人中最重要的人物坐上座。

上座究竟在什麼位置，要以具體環境來定。比方說，在飯店一間包廂就餐，如果是大圓桌，上座應該在房間最裡面的位置。有時上座還關乎座位的朝向或座位的舒適度。

中文還有一句成語「虛左以待」，典故出自《史記‧ 魏公子列傳》。魏公子是魏昭王的小兒子，禮賢下士，有一次他要宴請一位隱士，此人出身貧寒，是東城門的看門人。魏公子帶著隨從和馬車親自去東門接看門人，並且特意空出車上左邊的座位給客人坐。從這個典故可以看出，在中國的傳統文化和禮儀中，如果有左右兩個座位，左邊的位子就是給尊貴的人坐的，而作為主人，為了表示對客人的尊重，通常也是將這個座位給客人坐。

無論是設置上座，還是以左位為敬，都屬於中華文化中的道德和禮儀規範，是對社會有益的。

▋讓坐觀念不同 但人心向善

在公共場合，有一種行為叫「讓坐」，讓坐最常發生在公車上。在我老家上海，所有公車包括地鐵 車廂內，都有一些座位註明是留給老弱病殘乘客。不過這個規定是比較寬鬆的，如果車上沒有老弱病殘，任何人都可以坐他們的專座，尤其在車上人比較擁擠時，這些座位空著也是不切實際的。

但如果有老弱病殘上車，這些座位就應該讓給他們。我看到車上有些人會讓坐，甚至他們坐的不是老弱病殘專座，他們也會起身讓坐，但確實也有人不讓，畢竟讓坐不是強制性規定。

這讓我想起五十多年前在長途火車上讓坐的往事。我那時身為上海「知青」到黑龍江農場務農，春節 回老家探親，常坐一趟春節期間加班車從龍鎮直達上海的「知青」專列。我們農場就在龍鎮，所以我們從起點站一上車就有座位，但後來從各站陸續上來的一些「知青」可能就沒有座位了。

這趟車要走五十多個小時，一直站著太累了。我們很多有座位的，在途中都會將自己的座位和那些素不相識、沒有座位的「知青」分享，也就是和他們輪換坐。那時我們的想法很簡單，大家都是離鄉背井，在黑土地上求生存的，理應互相幫助。

讓坐在中國被視為美德，但在西方社會可能會引起誤會。在他們的公車上，你讓坐給一位上車的老人，他可能認為在你眼裡，他已經老了，是會不高興的。在英語世界裡，老人通常被稱作senior （上年紀的），而不是 用old（老）這個字。英語oldman這個詞就是「老頭」的意思，通常帶有貶意。洋人不喜歡自己被人冠以老的標籤。但如果有殘疾人上車需要幫助，車上的人都會施以援手。

觀念可以不同，但人心向善，助人為樂在哪裡都能看到。（寄自印第安納州 ）