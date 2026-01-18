（圖／想樂）

有一天下班後，豔豔悄悄地來到了維克特的住處，想看一眼女兒。敲門沒人回應，她一推門，門卻沒有上鎖，只聽見有兒童電視節目的聲音從車庫傳出。她順著聲音走進了車庫，震驚地看見維克特正在一張破舊不堪的大床上呼呼大睡，床邊上的女兒獨自在看電視。

女兒身上又髒又臭，瘦瘦的小臉上只看到兩個淚汪汪的大眼睛，她手上正拿著一片不知過期多久的麵包。女兒見到媽媽，馬上撲了過來，大聲地哭喊著媽媽並叫餓，「我要吃麵條，我要喝稀飯……。」女兒的哭聲吵醒了睡夢中的維克特，他從床上坐了起來，讓豔豔著實嚇了一跳。

維克特的頭髮看起來又長又亂，瘦弱的面容憔悴不堪，臉上髒兮兮的，兩個腮幫子上結滿了鼻屎。再往下一看，胸前的衣服上也都是鼻涕乾掉的痕跡，一雙髒到發黑的手完全像個流浪漢。維克特看見豔豔就說：「豔豔我餓，我要吃漢堡，要吃三個。」看到這裡豔豔的淚水嘩嘩地流了下來，立刻出去買了很多食品拿回去給他們，然後先幫羅莎洗澡洗頭，洗了好幾遍才算是把她洗乾淨。然後又幫維克特洗頭換衣，此刻維克特臉上不停淌下的淚水，瞬間沖洗掉豔豔心中對他的怨恨。

豔豔剛整理完他們的房間後，維克特的父親回來了。他見到豔豔大吃一驚，立刻把她連推帶拉地趕了出去。豔豔苦苦哀求他，讓維克特和羅莎住到她那裡去吧！她不要一分錢，自己會照顧他們。可是他父親根本不理會，依然毫不留情地關上了大門。豔豔這時咬了咬牙對自己說：「一定要努力，只有自己站穩了腳跟，才有能力保護家人。」

勤快、忠厚、善良的豔豔在餐館認真打工，任憑其他員工刁難和排斥，她咬緊牙關毫無怨言地忍著、讓著、努力工作著。一年過去了，餐館裡打工的師傅們幾乎都換了，而豔豔憑著自己勤奮好學，孜孜不倦的毅力，通過一關關的考試，從一個打雜工爬升到麵點部當副廚師，薪水也翻了一倍半。她拿出省吃儉用存下來的錢，找到我們為她打官司，她想要回女兒。

一場解救羅莎的大戰打響了！我們首先從醫院調來了維克特的病例，證明他有嚴重的精神病。繼而做出結論：「就他目前的智商，維克特既不能夠工作也沒有正常的生活能力。自己平時都是依賴父母親，他又怎能養育一個未成年才剛滿五歲的羅莎呢？」

其次，既然父親缺乏撫養能力，就沒人照看羅莎的一日三餐和洗澡更衣等，更是沒人疼她、愛她和教育她。羅莎有親媽，羅莎愛親媽，但祖父母卻千方百計地阻擾羅莎和親媽見面，這不僅太不人道，更不公平，五歲的羅莎身心因而遭受嚴重的摧殘和傷害。

再者，豔豔是一個善良勤奮的母親，也是一個守法公民，她不喝酒、不抽菸，從來沒有犯罪紀錄。為了孩子，她努力工作，並在一年內從打雜工通過考試成為副廚師。維克特的父母剝奪了她當母親的最基本權利。看著自己被硬生生拆開的骨肉沒有被善待，就連最起碼的一日三餐都不能保證，這對豔豔和羅莎來説，都是極殘忍的事。

然而維克特的父母為了得到兒子的財產，強行拆散了豔豔夫妻。他們把維克特從豔豔身邊搶走，但對他的生活根本不聞不問。衣，沒有穿好，又髒又亂；食，沒有吃飽，一天只給一餐；住，讓他們住在一個由不合法的車庫改建成漏風漏雨的地方；行，就更不用說了，從來不讓他們出門。

我方要求：

一，立刻將羅莎交給母親來撫養，豔豔不需要對方支付任何撫養孩子的費用。

二，立刻把維克特送去醫院，讓他得到最起碼的照顧和治療。

三，在維克特正常的情況下，可以去豔豔處探望羅莎；如果維克特發病期間沒有能力探望羅莎，豔豔願意送羅莎去和她父親維克特見面。

當我們的緊急上訴案遞交給法官，法官立刻批准。我們帶著法院的批文去維克特父母家把羅莎帶出來，只見羅莎一雙髒兮兮的小手，緊緊地抓住豔豔的衣服不放，就連在車上睡著了都沒有鬆手，如同一個丟失的兒童重新找回自己的母親一樣，讓我們在場的每一個人都掉下了眼淚。這可憐的孩子跟著不負責任的祖父母，不知吃了多少苦？

案子基本結束了，豔豔沒有向他們索要任何撫養費。但是，在羅莎上大學前，有一筆他們夫妻在婚姻期間所存的三萬元教育基金，到底由誰來保管，成了對方不肯放手的事。看來，只要不涉及到金錢，他們什麼都無所謂。對於我方要求母親獨自撫養孩子，他們完全沒有爭議，可是對孩子的教育基金他們卻抓住不放。對方要求把錢交給和羅莎關係不大的姑夫丹紐來管理。豔豔不同意，雙方又槓上了。

經過我們大量探索資料後查到，就在去年維克特妹妹和妹夫還曾經申請過離婚。我們以他們連自己的家務事都搞不定，怎麼還有能力來管理別人的家事為理由，最後幫豔豔找了一位專業會計師，由他來接手羅莎的教育基金，此事才算了結。

豔豔把羅莎帶回家後，羅莎卻天天闖禍，不是把東西統統丟入馬桶，就是把馬桶裡的水舀出來喝。幾周下來發現這個小孩子很難帶，一點事不依她，她就大叫大鬧摔東西，哭起來沒完沒了，一哭就是一個多小時，睡醒後繼續哭。

我們建議豔豔把孩子帶去醫院檢查，發現這孩子有躁鬱症，也遺傳到父親精神病的基因。聽了這個消息，豔豔口瞪目呆，一句話也説不出來。其實，除此之外，小孩非常聰明，讀書讀得非常好，什麼東西一教就會。我安慰豔豔慢慢來，孩子是在她父親那裡受到了驚嚇，只要多付出一些愛，我相信孩子會越來越好的。

就在這節骨眼上，豔豔意外收到了一封從中國醫學院病理研究所寄來的郵件，信件的目的是為了追蹤她兒子的遺傳病史。原來，丁先生有肌肉萎縮症的家族遺傳病，通常在他們50到60歲之間開始發病，從初期的手腿不靈活，到後期會變成全身不能動彈。丁先生家中有三個兄弟和一個姊姊，其中三個兄弟都在近三年內從手腳無力到現在的嚴重癱瘓，其中包括豔豔的前夫丁先生。

他們家中的大姊發病比較晚，病情也比較輕，現在62歲了還可以坐起來，拄著拐杖燒飯做菜照顧三個躺在床上的弟弟們。中國醫學院病理研究所經過大量的追蹤和研究後，最後覺得能克制這種疾病的最有力方法就是切斷遺傳，追蹤所有丁家的男丁，停止生育繁殖後代。

聽到這個可怕消息，豔豔的心再一次受到沉重打擊。一場痛哭之後，她又有什麼力量來改變這個殘酷的現實？她只能忍住痛苦，一天天熬日子。小強不喜歡讀書，高中不能正常畢業，怎麼辦？此時海軍來招兵，20歲的他被錄取了。隨著小強一天天長大，豔豔相信美國發達的醫療水準會解救小強的。她把小強的情況轉告他部隊的長官，在他當兵期間，醫院為他做各種檢查，為小強配了一種藥可以延緩發病期。但是，肌肉萎縮症目前為止還沒有研究出能完全治癒的特效藥。

最近，聽說豔豔買了自己的房子，女兒在她耐心照料下健康成長，已進入了她理想中的大學醫療系學習，準備當一名兒科醫生；兒子從部隊退伍後，在一家公司當技術員，豔豔終於透過自己的努力過上了幸福的生活。豔豔一個不會開車，本來不會說英文，不會賺錢的弱女子，沒有被生活中的各種不幸打到。她為了兒女硬著頭皮向前衝，在美國踏踏實實地闖出了一片新天地。

最後要誠懇地奉勸女人，婚前一定要冷靜地多瞭解對方，草草成婚往往會給自己和兒女帶來無窮無盡的不良後果。（下）

豔豔的故事(上)