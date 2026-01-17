更清晰的謎，依舊成謎：觀電影《群山淡景》

小說如何改編為電影，一直是懸而未定的課題，只因文字與影像敘事邏輯不同。電影或有繁複華麗的視覺景觀、引人入勝的剪輯節奏等科技與感性融會的高超技術，則小說內核也有著無可代換的文學性，如小說家黃麗群所言，那是「只有文字才能表達的表達」。若只是將文字生成為影像（如人類對ＡＩ下指令那樣），最終往往難以成就佳作，其中勢必得經過編劇及導演消化再重組的作業。石川慶改編石黑一雄小說的電影《群山淡景》則體現了這點。

石川慶是文學改編電影的常客，《愚行錄》、《蜜蜂與遠雷》、《那個男人》都出自他之手。至於諾貝爾 文學獎得主石黑一雄，盛名更無須贅述。《群山淡景》作為他長篇小說的初試啼聲之作，雖然知名度不比之後的《別讓我走》、《長日將盡》，卻似乎乘載了更多創作者自身經驗及情感基底，以後見之明來看，也已可見得石黑一雄整體創作主題的端倪，亦即諾貝爾文學獎頌辭所言：「揭露了隱藏在我們自以為是的安身立命之道背後，那個無底深淵。」

小說原著，是移民 英國的女主角悅子以第一人稱視角回憶過往在長崎生活的種種，間或提及當下在英國所經歷的喪女之慟，並逐步引領讀者思考二戰及原爆遺緒、女性處境、移民離散等課題，最後則使人體會到記憶的失準與不可靠。然而電影最大的改動之處，就在於敘事視角從悅子轉換為她的二女兒妮基，也就是接近第三人稱視角，隨之整個故事的表述方式，更像是從內在回憶轉換為外在觀察探索的過程。

本來，小說書名來自故事情節：過往悅子在長崎時，曾與友人佐知子、她的女兒萬里子一同登高望遠，見遠方群山隱沒在霧中，而這畫面，也成為小說的核心隱喻。有趣的是，我觀影後第一時間的感想是：在原著，整個故事更有眺望「淡景」的氛圍；在電影，則宛若能望見「群山」。

記憶之所以不可靠，是因為心象風景蒙上了霧；那霧既是時空的邈遠，也是創傷後的壓抑，故而形成淡景。可到了電影，與原著的差異在於，觀眾雖然順著鏡頭察覺口述回憶的弔詭，也一一拾掇線索解謎，然而拂去霧之後，卻不因看清山的形影而獲得解答，反倒更惑於那成群的山，彷彿看得更清晰的謎，依舊成謎。比如，悅子怎麼離開前夫的？她的原爆症是否痊癒？結尾妮基所查明的母親的真相，是否與觀眾領會到的相同？這種種懸疑並未因答案揭曉而化解，反倒讓人在電影戛然而止後反芻再三。這是電影在繼承原著主題與精神之上，透過改編所創造出來的新面向了。