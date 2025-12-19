我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

戰敗的英雄

薛維
聽新聞
test
0:00 /0:00
與庫曼之戰後。Viktor Vasnetsov（1848-1926） 畫作。（取材自維基百科）
與庫曼之戰後。Viktor Vasnetsov（1848-1926） 畫作。（取材自維基百科）

《伊戈王子》是一部很與眾不同的歌劇，其特殊之處在於：1.創造者不是專業音樂家，而是一位科學家。2.劇本編寫耗時18年仍未完成。3.故事源自中古史詩，戲劇的張力弱，意義不明，詮釋各異。4.劇中的英雄是位失敗者，故事既不浪漫也不寫實。5.它是一部很難搬上舞台的歌劇，俄羅斯以外的國家甚少演出，但其中一首曲子卻幾乎家喻戶曉。

歌劇的創造者是亞歷山大-鮑羅定（Alexander Borodin，1833-87），是19世紀俄國提倡民族音樂出名的「五位」（The Five）之一。他是全職化學家、醫學院教授，也是女權運動者，只在周末閒暇或生病時作曲。1869年他的樂評家朋友斯塔索夫（Vladimir  Stasov）提議他引用俄國12世紀的史詩《伊戈戰役記》（The Tale of Igor's Campaign）編寫一部歌劇。他覺得故事缺乏戲劇性和活力，但是仍然斷斷續續地編寫詞和曲，如此持續了18年直到他突然去世。

斯塔索夫和名作曲家雷姆斯基-高沙可夫（Nikolai Rimsky-Korsakov，1844-1908）到他家找出歌劇原稿，做了一番整理後，由雷姆斯基和葛拉祖諾夫（Alexander Glazunov，1865-1936）補上缺失部分，完成管弦配樂，1890年終於在聖彼得堡首演，大獲成功。

這首中古史詩作者佚名，塵封多年，1795年才被發現，當時恰逢俄國民族意識覺醒，立刻被捧為斯拉夫文化和精神的代表。其內容主要是陳述1185年一位羅斯（Rus，今烏克蘭白俄羅斯以及部分俄國西部）的親王伊戈（Kniaz Igor Svyatoslavich）不顧天象（日蝕）警告，帶著弟弟和兒子，出兵攻打時常擾邊的頓河下游突厥遊牧民族-坡羅維奇（Polovtsian）。

伊戈舉目望見黑日遮天，戰士都被暗影籠罩，他卻高呼：「兄弟們，朋友們，寧可戰死荒野，也強過遭受奴役。大家快速上馬，看到那頓河。」  

起初伊戈曾有小勝，之後遭坡羅維奇汗康恰克大軍圍剿，全軍覆沒，伊戈被俘，俄國本土也被坡羅維奇攻破，伊戈妻子的哀嘆部分，被譜成詠嘆調是歌劇中最抒情動人的一曲：「風啊！你為何如此強猛？為何把翅膀上的箭對付我心愛的戰士的手下呢？」「第聶伯河啊！你切斷了這個山的岩石，在這片土地上開闢了一條路……請把我的丈夫帶回來，以免我流淚至海。」

最終伊戈隻身逃脫回國。月夜中，「伊戈聽見烏鴉啼叫，他像隻雪貂奔向草叢，白鴨躍入河水，如灰狼躍上馬，奔向頓涅茨河。」直到基輔的鐘聲為他鳴響。

此外，詩中還有相當多的篇幅描寫大自然，提到諸侯的內鬥和戰事情景，也陳述基輔大公的夢及呼籲俄國諸侯團結。俄國學者認為其文學價值堪比另外兩部中古史詩鉅作《尼布龍之歌》和《羅蘭之歌》。

鮑羅定。（取材自維基百科）
鮑羅定。（取材自維基百科）
雷姆斯基-高沙可夫。（取材自維基百科）
雷姆斯基-高沙可夫。（取材自維基百科）

詩歌是文學作品，鋪陳很多，故事情節卻直線單純，故改編成戲劇頗有難度。鮑羅定添加了愛情和奸臣，但戲劇張力仍嫌不足，所以「伊戈王子」很少在其他國家上演。然而，其中一首歌舞曲「坡羅維奇之舞」卻是家喻戶曉，不但常被芭蕾舞團採用，也因旋律優美，上世紀還被改編為流行歌曲「Stranger in paradise」。歌劇故事大意如下：

序幕：伊戈與其子弗拉基米爾召集軍隊將出征坡羅維奇，日蝕突然出現。這個不祥之兆嚇阻了一些軍士，伊戈的妻子懇求他不要出兵，伊戈卻一意孤行。

第一、二幕：伊戈王妃的兄弟伽里特斯基和他的部下趁著親王外出橫行不法，強搶民女，並計畫奪權。伊戈與子兵敗被俘，坡羅維奇的汗王康恰克卻待他們如上賓。（著名的坡羅維奇之舞即在第一幕）。公主和被俘的弗拉基米爾雙雙陷入情網。俄國本土被勝利的坡羅維奇軍摧毀 。

第三幕：伊戈最初因榮譽感不肯偷逃，但是當他看到敵軍勝利回來帶回許多財物和俘虜後，他深深自責，並決定回國聯合友邦，重振旗鼓。在一位敵軍的基督徒幫助下，趁敵人為勝利狂歡喝醉時逃脫，其子卻被公主阻攔，未能同行。康恰克汗拒絕部下提議去處死弗拉基米爾以為懲罰，反而應許了這對戀人的婚事。

第四幕：伊戈妻子擔心丈夫安危，抱怨大自然幫助他們的敵人。她正悲痛時看到伊戈歸來。人民歡呼慶祝，歌劇在歡樂的大合唱中結束。

「坡羅維奇」 這個俄文名字對華人可能比較陌生，可是他們另外一個名字「欽察」，讀者大概都知道。西方學者稱他們為庫曼（Cuman）人。其實欽察人意義比較廣泛，在東部花剌子模一帶的被稱為庫曼人，西部在烏克蘭一帶的則為「坡羅維奇」人，其實都是同族。

歌劇故事大致依照史詩，為豐富劇情，鮑羅定加入了反派伽里特斯基和一些次要人物。此外，伊戈的自省（第二幕）在史詩中亦缺，末了，歌劇當然不能沒有愛情，所以鮑羅定也憑空編了弗拉基米爾和欽察公主的戀愛和結合。

也許有讀者覺得這個穿插牽強且不符史實，其實羅斯人和欽察人雖然時而征戰，也有時結盟或和親，歷史上有不少羅斯大公娶欽察公主為妻，並不罕見。蒙古第一次西征時，欽察和羅斯即是同盟，當時被蒙古追擊的欽察汗霍坦（Kotan）說服其女婿哈利赤的城主，聯合了許多俄國親王和諸侯對抗蒙古，結果在喀爾喀河之役（1223年）被哲別及速不台打得一敗塗地，俄國因而喪失了「三王，七十候」（黎東方《細說元朝》），軍隊折損八、九成。蒙古第二次西征時，基輔頑強抵抗，結果城毀人亡，羅斯至此一蹶不振，其地位後被莫斯科取代。

對歷史有興趣的朋友也許會問，這些欽察人後來如何了？霍坦汗帶著他的殘餘騎兵逃到匈牙利，請求收容。匈王貝拉四世答應了，條件是他們都得改信基督教。豈料他們受洗後，匈牙利人仍然不信任他們，且謀刺了霍坦，導致他們出走到巴爾幹半島。第二次蒙古西征時，匈軍沒有這些驍勇善戰的欽察騎兵的幫助，被打得大敗，國王出逃。蒙軍撤退後，貝拉返國，重新收容了欽察人，後代甚至有與王族聯姻的，欽察人後裔因而居留在匈牙利和巴爾幹半島，直到今日。

許多欽察人投降，加入蒙軍，有的成了欽察汗國臣民，有的定居中亞，有的在元朝為「欽察軍」，權臣燕帖木兒即為欽察人，欽察人後來遷徙到內蒙古，與兀良哈部融合為喀喇沁旗。一些欽察人被俘後被當成奴隸賣到其他國家。其中有一股在歷史上的名氣很大，即是被賣到埃及當傭兵的馬穆魯克（Mamluks），他們後來篡位，建立了馬穆魯克「奴隸王朝」，其最大成就是阻止了旭烈兀的蒙古軍在中東的擴展，並擊敗了十字軍，把歐洲人趕出了中東，這都是後話了。

這部史詩的意義很明顯，詩中除了充滿了對自然的象徵和隱喻，主旨是俄羅斯的民族主義和對羅斯諸侯分裂的警告。史詩也顯示了兩種文明的衝擊，異教徒的欽察在羅斯人眼中文化較低，但並非野蠻人，這點從康恰克對伊戈的禮遇可以看出。

尤其當康恰克聽到伊戈逃跑後表現出的慷慨大量，對提議處死弗拉基米爾以為懲罰的建議，康恰克卻答：「老鷹回巢了，讓我們用一個姑娘把小鷹牽絆住。」伊戈雖然是追求榮譽的英雄，但他的決定缺乏深思熟慮，導致異族入侵，家破人亡，人民流離失所。他最後的歸來卻帶著救贖的訊息，伴著他的不是勝利的旗幟和凱歌，而是智慧和重建破碎的家園。

至於歌劇的意義，導演詮釋因人而異，主要原因自然是鮑羅定支離破碎的未完作品。有人把次序顛倒，有人刪除部分第三幕。就美國的演出而論，筆者只在電視上看過2014年大都會歌劇院的製作，相當失望。這個版本偏向現代心理劇，但失去了原作的史詩感；最糟的是它剔除了全劇高潮的坡羅維奇舞，又把許多劇中發生的事變成伊戈的夢境，因而喪失了視覺衝擊力。

也許導演試圖給予其深刻的心理分析和哲理，可是沒有了詩歌的語言美感和視野的想像，結果不但內容貧乏，而且令人懵懂不解。筆者有俄國出品的歌劇光碟和歌劇電影錄影帶，比較欣賞Valery Gergiev名指揮在聖彼得堡的演出，有興趣的朋友可到圖書舘借此一覽。  

為什麼羅斯人會紀念一場敗仗？答案在史詩最後一行：「榮耀屬於伊戈……他們為了捍衛基督徒而抵抗異教徒的軍隊。」這是基督教框架下的詮釋 — 變軍事失敗為信仰試煉。如是歌劇在幕終的鐘聲、教會的祝福，以及宏偉的大合唱，一個充滿宗教救贖感的氣氛中完滿結束。（寄自伊利諾州）

註：文中詩句乃是筆者翻譯自Robert Howes的英譯本。

葛拉祖諾夫。（取材自維基百科）
葛拉祖諾夫。（取材自維基百科）

俄國 白俄羅斯 烏克蘭

上一則

貓之戀

下一則

白褲瑤的千年守望(下)

延伸閱讀

俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷
取代辦公樓 聖荷西開發案改建逾600套住房

取代辦公樓 聖荷西開發案改建逾600套住房
這座英屬小島 躍登加勒比海最安全旅遊地

這座英屬小島 躍登加勒比海最安全旅遊地
石油霸主轉骨爭當AI強權 沙烏地阿拉伯經濟「非油化」過半

石油霸主轉骨爭當AI強權 沙烏地阿拉伯經濟「非油化」過半

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥