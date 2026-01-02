我的頻道

澄空
幻想是我特別的嗜好，嚴格來說不是毫無根據的虛無想像，而是基於一定的現實架構一場場有我參與其中的畫面，比如當我在影片中看見玻利維亞的天空之鏡——烏尤尼鹽沼（Salar de Uyuni），我幻想自己立於天空的倒影之上，天地模糊了界線，或在密度極高的水裡奮力下沉，沒有游魚打擾，在靜寂的安寧中仰望一片星空。

我因現實考量不能在世界自由來去，肉身大部分時間只能偏安一隅，在不斷輪迴往復的日常中行走，唯有靈魂可藉由大腦構築的領域窺探世界的一角，滿足自身對於冒險的瘋狂。有一次和母親前往台灣宜蘭礁溪泡溫泉，我便想起前陣子一部介紹美國黃石國家公園的影片，蒸騰的熱氣模糊雙眼，消除現實和幻覺的界線，遙想那漸變色澤的大稜鏡溫泉，自己是遨遊其中的藻類與細菌，唯一的任務是將彩虹刻印上水面。

然而，只有幻想會讓自己與現實世界脫鉤，如此一來靈魂也只是沉浸在自己構築的虛假日常罷了，我曾坐臥於韓國釜山海雲台的天空膠囊列車，在腦中描繪關於大海的畫卷，完成後將其捲起放入記憶圖書館；也曾在日本北海道的大雪中艱難前行，嘴裡含著干貝零食，暴雪掩蓋來時的痕跡，這一刻的驚喜、迷茫、驚懼等強烈情緒隨著時間發酵，化作幻想世界的地基，日常前行的憑依。

我其實是個漠然的人，容易對接觸的日常感到厭倦，很少有事物能讓我產生激烈的情感，即使有也很快消散，因此我時常遍尋不著活著的意義。而幻想是喚醒熱情與渴望的媒介，暫時脫離人性與虛情假意編織的囚籠、甜蜜的枷鎖，那一刻我什麼都不必想，只需在純粹的空白中與提燈人相遇。

有時我會想，或許自己上一世是坐上火箭的第一隻小狗，璀璨的煙花是生命的終結，一生從未想過死亡的恐懼。周末我將前往日木東京晴空塔，在懸空的激情下豐富自己的非日常，再走入澀谷的十字路口，像支流匯聚流入河川，與世界其他角落沒什麼不同，都是達爾文默許的不義遊戲。（寄自新竹）

日本

