由於皮膚極度敏感，動物於我就是遠遠的景致，只能賞不可觸，然而，恁是無緣也有情。

隔壁鄰居善養雞，隔著圍籬，雞鄰「平日不敢輕言語，一叫千鳥萬翠鳴」，平日裡安安靜靜的不吵人，天曉一叫，藏身後院喬木裡的眾鳥，跟著和唱齊鳴。位於後院邊臥室裡的我，就這麼的在衆聲喧嘩中醒轉，覺得很幸福。偶爾還能吃到鄰居送來的有機鷄蛋。

新冠疫情 爆發期間，人們窩在家中不敢出來，野生動物遂放膽逛至山下。有一次在社區健走時，遠遠看見自路的盡頭，一前一後兩隻不明野物神速朝我跑來，尚未來得及躲避，剎那間已然近在眼前，看清了是草原狼（coyote），嚇得我杵在那兒，呼吸幾乎都要暫停。狼倆兒狂奔似逃竄，根本無視我的存在，立即擦邊飛身而過。我轉身望著牠們驚惶的背影，到現在還記得那如同迷路的慌亂眼神。

疫情過後，社區莫名多了一些外來客，有流浪貓和野兔。流浪貓會在我家前後院無聲無息地悠悠路過，不多久即消失，使我想到九命怪貓。野兔頗有見識地專撿我家名卉咬食，賤花卻一概不入牠眼；我們用軟鐵絲圈圍住花植，依然不改命運，野兔能聞香見色撞倒鐵網，迫使我們放棄種養好花貴葉。

有一陣不見野兔，我還會想念野兔和松鼠在草地上歡快稱友的鏡頭。鄰居告知她家的狗把野兔咬死了，仍未啟動我們重植新卉的念頭。又隔了一陣子，大野兔領帶幾隻小野兔再現江湖撒野，大地真是生生不息啊！

鄰居玫瑰肩披薄毯，雙手抱膝，坐在馬路邊。「妳幹嘛呢？」清晨薄光中，我在健走時遇見玫瑰。

「我等跑進這家院子的流浪貓出來，就用毛毯撲蓋捕抓牠。」玫瑰手指一旁的宅院回道。

玫瑰用貓食誘引流浪貓，並帶牠們去打針，預防疾病傳染。終了再送流浪貓去動物收容所。有些貓特惹人憐愛，就留在玫瑰家久一點。

聽完了玫瑰的道白，我展開雙臂說：「我替貓兒們給妳大擁抱。」玫瑰開心地與我緊抱一團。良鄰若此，能不稱幸。

我也曾像玫瑰般用舊衣撲抓一條約莫十多英寸的大蜥蜴。兩英寸的小蜥蜴在我們這裡的庭院或街邊行人道上稀鬆平常、司空見慣，可那回跑進我家起居室的蜥蜴體型碩肥，看起來就像電影中縮小版的恐龍 ，兩個眼睛骨碌碌的轉溜，皮燥色晦，穿竄迅捷。縱使我從未抓捕過生野，仍勉力上緊發條，隨追其後不依不饒，末了終以布衣緊密裹包，旋復放生屋外。

以前教中文時，一個學生聽了我不能隨便觸碰動植物，一臉哀戚，她用ABC口音的中文說：「老師，妳太可憐了。」她愛狗如命，為我覺得悲慘。

是挺遺憾，不過也真無所謂，欣賞景致，最重要的不就是用「心」來品賞。（寄自加州 ）