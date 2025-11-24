馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

今年，中國大陸的大學畢業生1222萬人，比去年1179萬人增加了43萬人。自1990年以來，北京政府已取消「統一分配工作」的制度，改由學生自由擇業。但謀職並不容易，雖云「自由」，恐怕也是一種「壓力」。

中國「廣土眾民」，歷朝歷代，大多數時間，人口一直是個問題。

▊「五馬齊全，必定不凡」

1964年筆者初次以記者身分到大陸採訪，我要求訪問的第一個官方機構是「國家人口和計畫生育 委員會」，他們派主管部門負責人接待我，當時大陸很封閉，很難獲得「新中國」內部的消息。國際間盛傳大陸有「殺嬰」的問題，人權加上人道，駭人聽聞，我直截了當問有無此事，對方很誠實的回答我，的確有這樣的事，都是在偏遠的農村裡。

當時大陸實行「一胎化」政策，一個家庭只准生一個孩子。莊稼活很重，很累人，農村需要青壯勞動力，如果家中只有一個女兒，以後誰來耕田？誰來鬆土除草？誰來收割？他們不得已，只好忍心把自己親生的女兒殺了，祈禱下一次生個男孩。但若天不見憐，再生一個女兒呢？這個問題誰能解決？

有一個人說，他能解決「殺嬰」的悲劇。他是人口學家、北京大學校長馬寅初。

他的方法是，讓一對夫妻可以生兩個孩子。

一胎化是當時大陸的「國家政策」，且是毛澤東欽定執行的。馬、毛兩人的意見不免有了衝突，在當時那種「高舉紅旗」的言論環境下，自然容不下馬寅初這樣的人。偏偏馬又有知識分子對真理的擇善固執，而毛又有權威不容挑戰的政治性格，這一場對抗就必然要發生了。

馬寅初，1882年出生在浙江紹興。據說他生於馬年、馬月、馬日、馬時，加之姓馬，五馬齊全。民間有一種說法：「五馬齊全，必定不凡。」後來，馬寅初果然驗證了這句話。

馬寅初的經歷，是那個時代不少知識分子的縮影：他曾留學美國，1914年獲哥倫比亞大學經濟學、哲學雙博士學位。1915年九月，他應北京大學校長蔡元培之邀，出任北大經濟學教授。1920年，他到上海創辦東南大學商學院；1928年十月，成為中華民國立法院立法委員，第二年當選立法院經濟委員會委員長、財政委員會委員長，同時兼任中央大學、金陵大學、上海交通大學教授。1949年八月，他被任命為浙江大學校長。

中共 建政後，馬寅初曾任中央政府委員、中央財經委員會副主任、華東軍政委員會副主任等職。1951年五月，被任命為北京大學校長。

▊人口普查 引起馬寅初關注

1953年，中共辦了第一次人口普查。結果是：截至當年6月30日，中國人口總計達六億多，預計每年增加1200萬到1300萬，年增長率為20‰。

這次人口普查引起了馬寅初的關注，他對普查結果表示懷疑。經過三年的調查研究，他發現中國人口的年增長率在22‰以上，有些地方甚至到達30‰。如此發展下去，五十年後，中國人口可能達到二十六億。由於人多地少，到時候，中國人恐怕連吃飯都成問題了。

於是，馬寅初把自己的研究成果寫成〈控制人口與科學研究〉一文。1955年七月，第一屆全國人大二次會議召開，馬寅初把文章作為發言稿，提交浙江小組討論，徵求意見。但是，由於多數代表或不表態，或表示反對，他收回發言稿。

1957年二月，在「最高國務會議」第十一次會議上，馬寅初再次就「控制人口」問題發表看法。據留存的講話稿顯示，毛澤東當時表示贊同，說：「這一條，馬老講得很好，我跟他是同志。」1957年六月，馬寅初將他的《新人口論》作為一項提案，提交第一屆人大四次會議。

同年7月5日，黨媒《人民日報》全文發表《新人口論》。文章從十個方面論述了為什麼要控制人口，以及如何控制人口等問題。核心主張是：控制人口，計畫生育，普遍推行避孕，反對墮胎，提倡一對夫婦生兩個孩子。

但是，毛澤東對人口的看法又發生了變化。據《陳雲與馬寅初》一書記錄，1957年7月9日，毛曾講：「人口問題，目前還不嚴重，可以達到八億時再講人口過多。」

1958年，毛發動「大躍進」運動，要求「趕英超美」，「跑步進入共產主義」，更提出：「在共產黨領導下，只要有了人，什麼人間奇蹟都可以造出來。」這些話，都可在《毛澤東選集》第四卷〈唯心歷史觀的破產〉一文中找到。

既然如此，控制人口就沒有必要了。毛的想法一變，下面的人立即跟著變。但馬寅初卻相信自己的認知和見解，堅持自己沒有錯。沒有錯，何須變？

當時，一場由毛澤東發動，旨在讓所有知識分子俯首貼耳的「反右派運動」，已經席捲全國。於是，有人批判馬寅初借人口問題，搞政治陰謀，有人說他的《新人口論》是配合右派向黨進攻……

據〈馬寅初「人口論」遭批判始末〉一文記載，毛的大筆桿子陳伯達在北京大學六十年校慶大會上，指名道姓地說：「馬老要為《新人口論》作檢查。」這是批判馬寅初的先聲。

▊「吾愛吾友，吾更愛真理」

1959年廬山會議上，中共元帥彭德懷因向毛澤東講真話，被打成「反黨集團」頭目。之後，全國掀起「批判右傾機會主義」高潮。

1959年夏天，馬寅初隨人大視察團赴外地視察回到北京。周恩來代表毛澤東、黨中央找他談話。因為馬不服輸，認準了理，談話自然是談不攏。最後，周恩來近乎用一種哀求的口吻說：「馬老啊，你比我年長十六歲，你的道德學問，我是一向尊為師長的。1938年你我在重慶相識，成了忘年之交，整整有二十年了啊。人生能有幾個二十年呢。這次，你就應我一個請求，寫一份深刻的檢討，檢討了，你好，我好，大家好，也算是過了社會主義這一關，如何？」

馬寅初對周是了解的，不到萬不得已，周是不會說這番話的。馬在友人和真理面前，選擇了真理。他對周恩來說：「吾愛吾友，吾更愛真理。為了國家和真理，應該檢討的不是我馬寅初！」後來，馬寅初寫了〈重述我的請求〉一文，嚴正聲明：「我對我的理論有相當的把握，不能不堅持，學術的尊嚴不能不維護。我雖年近八十，明知寡不敵眾，自當單槍匹馬出來應戰，直到戰死為止，絕不向專以力壓服、不以理說服的那種批判者所投降！」

後來毛澤東也看了〈重述我的請求〉，向祕書口授道：「馬寅初向我們下戰表，堪稱孤膽英雄，獨樹一幟，也可以說是茅坑裡的石頭，又臭又硬。馬爾薩斯姓馬，他也姓馬，有人要捍衛他的外國祖先到底，有什麼辦法？看來，馬寅初不願自己下馬，我們只好採取組織措施，請他下馬了。理論批判從嚴，生活給予出路，此事不可手軟。」這以後對馬寅初的批判就升級為政治鬥爭和人身攻擊了。一夜之間，上萬張大字報貼滿了北大校園，甚至連他家的院子裡、書房裡及臥室裡，都貼滿了大字報。「馬寅初不投降，就教他滅亡！」的口號聲在北大校園內此起彼落。

1960年1月3日，馬寅初被迫向教育部提出辭去北大校長職務。不久，他又被免去全國人大常委的職務。還規定馬寅初不得發表文章，不得公開發表講話，不得接受新聞記者訪問，不得會見外國人士和海外親友。以戴罪之身，遭到軟禁。至此，近八年的人口論爭畫上了句號。

▊中共四十幾年來人口政策

觀察中共四十幾年來的人口政策，有下列的演變過程：

（一）放任階段（1949-1971）

五○年代毛澤東提倡「人多好辦事」，鼓勵多生育，對於馬寅初及其他學者要求控制人口的建議置之不理，以致形成五○年代和六○年代的兩次人口高峰。直至七○年代，毛澤東才覺醒到中國人口太多的問題，而修正人口政策，但是人口激增的態勢已無法扭轉。

（二）三胎化階段（1972-1973）

中共迫於人口迅速膨脹的壓力，開始推動節育。1972年限制每對夫婦生育的子女人數不得超過三人，違者新生子女不能申報戶籍，無法取得布票及口糧配給；已有子女三名以上婦女如再懷孕強迫人工墮胎。1973年八月，中共在「國務院」設置「計畫生育領導小組」，正式將人口規畫列入「國民經濟發展計畫」。

（三）二胎化階段（1974-1978）

1974年提出「晚、稀、少」的計畫生育口號，要求育齡婦女晚婚、生得稀疏、生得少，並提倡「不論是男是女，兩個恰恰好，三個太多了」的口號，試圖降低人口增長率。1978年並首次將「國家提倡和推行計畫生育」的條文載入新《憲法》。

（四）一胎化階段（1979年以後）

1979年初，由「國務院計畫生育領導小組」擬定《計畫生育法》並責由各省、市、自治區分別訂出節育獎懲具體辦法。對只生育一個孩子之夫婦，除可領兒童保健費之外，年老退休時亦可加領退休金；城市居民在住房、農民在耕地分配方面，可享受較優的待遇。「一胎化」正式成為中共的人口政策。1981年二月，中共為進一步組織各方力量，以加強對此項工作的領導，將「計畫生育領導小組」升格為「國家計畫生育委員會」，冀圖有效控制人口增長。（上）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（下）