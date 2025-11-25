馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（下）

作者張作錦1989年四月曾到馬寅初故居處憑弔，並於1999年10月24日於聯副發表〈60億人‧學人‧政治人〉一文談及人口問題。（圖／本報系新聞資料庫）

1960年一月，馬寅初辭去北大校長職務。隨後，全國人大罷免 了他的人大常委職務，他發表文章的權利也被剝奪。此後，馬寅初從中國政治舞台和學術論壇消失近二十年。

辭職之後，馬寅初立即搬離北大的宿舍，回到東總布胡同自己的舊宅。人口問題沒法研究了，賦閒在家的他，將全部心思投入到對農業問題的研究上。1961年至1965年，他寫成約一百萬字的《農書》，完稿後從頭到尾修改了一遍，又包裹收藏起來。

1966年五月，文革開始後，中共 發起「破四舊」行動。據〈馬寅初和他的《農書》〉一文記述，一天早飯後，馬寅初把家人叫到客廳說：「近來我一直思考一件事情，總猶豫不定，現在我決定了。今天，你們都不要出去，我們全家自己動手來破『四舊』。這樣做，雖然可惜，也非常痛苦，但不這樣做，又有什麼辦法呢？與其讓別人燒，不如自己燒！」

這一天，馬寅初一百多萬字的《農書》手稿，被扔到熊熊爐火中，化為灰燼。

現在無事一身輕了，馬寅初於1982年5月10日逝世，享壽一百零一歲。

大陸記者賀吉元在〈馬寅初與毛澤東人口問題的一場論爭〉中說：

粉碎「四人幫」後的第三個夏天，主持「平反冤假錯案」工作的中央組織部長胡耀邦在認真審閱有關馬寅初的材料後，動情地說：「當年毛主席要是肯聽馬寅初一句話，中國今天的人口何至於會突破十億大關啊！批錯一個人，增加幾億人。我們再也不要犯這樣的錯誤了。共產黨 應該起誓：再也不准整科學家和知識分子了。」

在人口問題的爭辯中，毛澤東在權勢上贏了，馬寅初在知識上贏了。

馬寅初教導學生 知難而「進」

馬寅初曾在文章中寫道：「我平日不教書，與學生沒有直接的接觸，但總想以行動教育學生，我總希望北大的10400名學生，在他們求學的時候和將來在實際工作中，要知難而進，不要一遇困難便低頭。」

在教育園地辛勤耕耘六十多年的馬寅初，在教育管理與實踐中探索出了很多卓有成效的經驗。他認為，教育和辦學的根本目的在於培養切合實際要求、服務社會的專門人才。他一直視教學為根本，指出「學校裡最重要的事就是讀書上課，凡是有條件的人都應當到第一線上去給學生講課，並力求把課講好」，更認為「誤人子弟是最大的罪過」。

