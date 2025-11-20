我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

諾獎正在重寫文學地圖？

楓雨
聽新聞
test
0:00 /0:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

自從美國歌手巴布·狄倫在2016年獲得諾貝爾文學獎以來，這一獎項的評選標準持續引發爭議。爭議並非針對獲獎者本身，而是指向諾獎評價體系的轉向，它正在悄然改變文學價值的判斷方式。

2024年，諾獎授予韓國作家韓江；今年又頒給匈牙利小說家拉斯洛·卡勒斯納霍凱。兩人的文學質量毋庸置疑，但一個越來越明顯的疑問隨之而來，諾貝爾文學獎是否正在獎勵「文學之外的東西」？

過去，諾貝爾文學獎在很多讀者心中，是文學世界的燈塔，卡夫卡、羅曼·羅蘭、川端康成、加繆、馬爾克斯、索爾仁尼琴……這些名字不僅代表了語言的高度，也曾引領文學審美潮流。然而今天，獎項越來越傾向於學術化、小眾化、非主流語言化的作家。對普通讀者來說，這些名字變得陌生，作品難以獲得翻譯傳播，甚至很多圖書館和大學課程都幾乎難以觸及這些作品。我們不得不提出一個問題，諾貝爾文學獎是否正在脫離大眾閱讀？

觀察近十年的諾獎評選，我們會發現它明顯呈現出一種趨勢，它更青睞那些代表某種歷史背景、創傷敘事、邊緣身分或道德話語的作家。2017年的石黑一雄關注「記憶與遺忘的文學」，2019年的托卡爾丘克探討「文學中的跨界與歷史正義」，2022年的安妮·埃爾諾書寫「女性記憶與社會不平等」，2024年的韓江揭示「戰爭暴力與人性脆弱」，而2025年的卡勒斯納霍凱則聚焦「末世主題下的精神危機」。這些作家的共同點是，文學不只是文學，也是倫理聲明。

他們作品中有極強的價值意圖，反暴力、反壓迫、關注弱者、批判歷史與權力結構。但是，當文學越來越成為「立場表達」的載體，會不會擠壓了文學在語言、結構、形式上的創新價值？

諾獎對「邊緣聲音」的關注本無可厚非，這是它的一貫傳統。但今天的變化在於「邊緣性」本身正在被當作評獎標準，而非文學質量的一個維度。也就是說，以前是因為文學而關注邊緣故事，現在卻變成了因為邊緣立場而認可某種文學，本末倒置了。

文學在順從一種時代主流倫理，而非挑戰它。過去我們熟悉的文學地圖，多中心而開放，巴黎、莫斯科、拉丁美洲、東京、紐約……今天的諾獎讓文學地圖向另一個方向移動，它在刻意尋找被忽視的語言、隱秘的歷史、弱勢的視角，甚至似乎希望用文學來完成一種道德補償。這當然有積極意義，它擴大了文學的覆蓋面，但問題也隨之而來，當道德性凌駕文學之上而成為顯性標準，文學會淪為一種證明正義的工具。

如果按照這個標準，中國作家王小波要是還在世，更應該拿諾獎。不僅因為他的小說語言之美、思想鋒芒，洞察弱勢群體並用黑色幽默揭露時代的悲劇，而他具備如今諾獎偏好的特質，批判權力結構、反思歷史、強調個體自由與精神獨立。但如果文學獎因為立場而給王小波，而不是因為文學性本身，那反而是對他的羞辱。文學之所以是文學，不是因為它「正確」，而是因為它有力量。

如今諾貝爾文學獎越來越像在用文學做道德宣言，這是一種悲哀，文學不應該向任何政治傾向妥協。我們希望看到的文學，它既能面對世界的傷口，也能守住語言和思想的尊嚴。真正偉大的文學不是代表誰發聲，而是讓人類看見自己。

如今的諾貝爾文學獎，在某種程度上正被一種過於顯性的「道德宣言」所裹挾，這著實令人慨嘆。文學作為人類精神最深邃的表達之一，其價值絕不應向任何政治傾向或一時倫理妥協。我們理解諾獎關注人道主義、歷史創傷、社會不公，但文學如果失去語言的創造力與精神的深度，只剩下態度，那它就偏離了文學的本質。我們所期盼的文學，應是一道光，它既能面對世界的傷口，也能守住語言與思想的尊嚴。

真正偉大的文學從不為誰代言，而是讓人類在其中看見自己。（寄自新澤西州

匈牙利作家卡勒斯納霍凱的作品具有中東歐傳統的沉鬱，但也常見幽默；圖為他的作品。（...
匈牙利作家卡勒斯納霍凱的作品具有中東歐傳統的沉鬱，但也常見幽默；圖為他的作品。（路透）

諾貝爾 新澤西州

上一則

自勉

下一則

不認為AI泡沫化 安謀副總：發揮算力 最小能耗創最大效能

延伸閱讀

退休、殘障民眾致電社安局 動輒等數小時…SSA：已改善

退休、殘障民眾致電社安局 動輒等數小時…SSA：已改善
美國現象／商品上鎖防竊 卻正在流失顧客

美國現象／商品上鎖防竊 卻正在流失顧客
新聞眼／卡勒斯納霍凱 摘諾貝爾文學獎

新聞眼／卡勒斯納霍凱 摘諾貝爾文學獎
新聞眼／卡勒斯納霍凱斜槓編劇 熱愛李白、道德經

新聞眼／卡勒斯納霍凱斜槓編劇 熱愛李白、道德經

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據