福特劇院內景,右側掛國旗的包箱即為當年被暗殺地點。(圖/作者九里安西王提供)

一分錢硬幣(penny)在美國幾乎沒有購買力,買不了口香糖,販賣機不收,停車計費也不理它。它太小,太輕,輕得像日常生活裡的背景聲音,一不留神就滑進沙發縫裡、車縫裡,無聲地消失了。

然而一分錢仍是美國日常生活中最常見的硬幣,常會因為口袋中少一分錢,造成困擾。不少商家會在櫃檯上,擺一個貼著「Leave a Penny, Take a Penny」小罐子,客人結帳後,可以將找回的幾分錢丟回罐子裡,下一名客人結帳時,如果少幾分錢,就可以拿罐中的幾分錢補上,避免了困擾。

我自從1985年來美國唸書起,就常聽到美國人討論,該不該廢除一分錢?四十多年過去了,盡管鑄幣的成本超過面額、流通效率低、商家找零不方便,如今支票、信用卡和電子支付早已取代大部分的交易,一分錢仍然沒有消失。

在傳統觀念中,積累一分錢,代表著節儉和積累財富的開始,美國俗語說:「照顧好每一分錢,美元自然會照顧好自己」(Take care of the pennies, and the pounds will take care of themselves)。很多年,我們會在家中準備一個罐子,每次回到家後,就將口袋中的每一分錢丟進罐子裡,累積到一整罐後,就捐給慈濟機構,盡管有相當的重量,卻只有十幾美元,但每一分錢都代表一份善念。

我總覺得,一分錢的存在似乎還有其他特別的意義。十多年前的某天中午,當時我在甲骨文(Oracle)工作,午餐後與同事在辦公大樓旁的林蔭道上散步,看到草叢邊閃著銅光,一枚髒兮兮的一分錢橫躺地上,邊緣磨損,像被人遺忘了很久。我彎腰撿起,擦了擦泥土,同事在一旁看著,輕聲地說:「撿到一分錢是好運,要把它放在口袋裡。」我有一點好奇:「真的嗎?」同事說:「是的,是珍惜那份偶然遇見的運氣。」

一分錢是美國自1792年通過鑄幣法案後,就開始發行的最早聯邦貨幣之一,最初的一分錢比現在大得多,由純銅製成。從1909年開始,為了紀念林肯總統誕辰一百周年,正面鑄有林肯的肖像,還刻著「IN GOD WE TRUST」,開啟了美國以「總統入幣」的先例。1959年起將背面的小麥穗改成林肯紀念堂,象徵著對林肯總統的永恆紀念。

西方人還有一種「觸摸銅像的信仰」,例如巴黎聖女貞德的腳趾、義大利的朱麗葉銅像胸部,以及哈佛大學校園內創辦人約翰哈佛銅像的左鞋尖,全都被摸得光亮。據說摸了他們的銅像就會得到好運,這不是宗教,只是信念與傳說。

林肯總統在美國人心中是誠實、智慧、公義的化身,代表美國的良心和理想主義。2005年夏天,我到伊利諾州出差,回家前順便參觀位於春田市的林肯墓園時,發現林肯銅像的鼻子被遊客摸得發亮,後來在林肯被暗殺的華府福特劇院,見到大廳內的林肯銅像也有閃亮的鼻尖,因為許多遊客相信,摸林肯的鼻子能帶來智慧與幸運。

或許是在這樣的文化背景下,很多美國人認為,一分錢就是美國平民的幸運符。我問過許多美國朋友,即使有不少人嗤之以鼻,但更多人相信,正面朝上的一分錢會帶來好運,至少是一個祝福。

去年夏天,我和妻子搭乘從西雅圖 出發的阿拉斯加郵輪 ,登船前,我們在西雅圖港多玩幾天,其中一天在對岸布雷莫頓島的民宿住了一夜。那是一棟兩層洋房,女主人泰瑞莎是退休高中老師,在新冠疫情中喪偶,獨自撐起民宿,與一隻名叫Hope的小狗相依為命。

我們在傍晚抵達時,她正在外遛狗,只傳來訊息:「門沒鎖,你們直接進去。客房在二樓右手邊,門也沒鎖。」踏進一塵不染的客房,被褥有一股淡淡的清香,讓人感覺到女主人的用心。

就在我們將行李放下時,發現房間門口的地板上,有一枚林肯頭像朝上的一分錢,我彎腰撿起,放入口袋。我相信,那麼乾淨的地板上,絕不是遺落的硬幣。當天晚上,我們坐在客廳聊天時,女主人果真說:「那是我最誠摯的祝福。」

幾天後,當我們第一次踏進郵輪的房間時,同樣見到地板上有一枚林肯頭像朝上的一分錢,看來應該不是巧合。而那趟阿拉斯加郵輪行,果真是近年來最完美的一趟旅行。

在美國,小費 是一種禮貌、一種認可,可是一分錢的小費變成一種抗議,也是一種侮辱。有一次在餐廳吃飯,當天的女服務生似乎心情不太好,服務態度當然也不好,端來的菜就重重地放在桌子上。一名坐在隔壁桌的美國男士和這位女服務生發生一點口角,當他離去走出門後,只見女服務生也隨著衝出大門,將一分錢的小費狠狠地丟到那位男士的頭上,並大叫:「還給你這個臭錢,我才不稀罕你的一分錢。」一分錢成了雙方情緒的出口。

盡管1982年起,一分錢改為以鋅鍍銅,每鑄造一分硬幣仍損失近3美分。總統川普已於2025年2月發出行政命令,「建議」停止鑄造新的一分錢,國會也在4月30日提出《通用美分法案》,理由就是浪費、不符經濟效益。根據統計,美國每年因為鑄造一分硬幣而損失8500萬元,財政部發表聲明指出,明年初將停止鑄造一分硬幣,政府不再提供一分錢新硬幣進入市場流通,最終將使得一分硬幣數量越來越少,不足以因應日常生活使用,各行各業商家現金交易時變成要四捨五入。

今天走在路上,如果你看到一分錢,彎腰撿起來吧!珍惜它的最後祝福。無論你是否願意低頭,一分錢的傳奇仍將永遠在美國的歷史中閃爍著微光。(寄自馬里蘭州)