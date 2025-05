巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（下）

1985年在日本東京的會議上,辜嚴倬雲雙手擎著一桿中華民國國旗步入會場。(圖/辜懷箴提供)

有兩張嚴倬雲參加國際會議的照片,令人為之動容。1985年10月26日,國際崇她社(Zonta International) 第十八區第三屆在日本東京開大會,嚴倬雲雙手執著一桿中華民國 的大旗步入會場。嚴倬雲身著黑底滾花邊的長旗袍,形貌雍容端肅。另一張1986年亞洲婦女協會(FAWA)新加坡 大會開幕典禮中,嚴倬雲理事長扛著青天白日滿地紅國旗進場。那桿巨大的國旗壓在嚴倬雲身上,好像她那嬌小的身軀,正在承擔著中華民國整個國家的重量一般。

有感於台灣婦女團體之間缺少橫向的聯繫與合作,也沒有一個婦女團體可對外代表國家,嚴倬雲積極展開籌備工作,經歷五年努力,號召台灣六大婦女團體,於1990年正式成立了中華民國婦女協會(National Counsil of Women of Taiwan, R.O.C.)簡稱NCW,嚴倬雲當選為首任理事長。至此,辜嚴倬雲已儼然成為台灣婦女界的領袖人物。中華民國婦女協會成立不久,旋即加入美國婦女聯盟(The General Federation of Women's Club),1994年順利加入國際婦女理事會,邁向國際婦聯合作的更高領域。

事實上中華民國的婦女團體在國際上實行國民外交工作,境遇十分艱辛困苦。1985年嚴倬雲以亞洲婦女協會(FAWA)副會長的身分領隊到非洲肯亞奈洛比(Nairobi)參加聯合國婦女大會,因為沒有自己大使館 的協助,苦頭吃足,會後嚴倬雲寫下這樣的感想:

這次到奈洛比開會,我們因為沒有大使館可以幫忙,幾乎變成無家可歸的流浪人。只要到國外開會就可感受到國家有多麼重要,沒有國就沒有家。尤其參加這種國際會議,沒有國家的人,簡直不被當人看,所以我的國家觀念非常深厚。

▋兩岸交流

自從2006年開始,大陸的婦聯會與台灣婦聯會,逐漸展開密切來往。在此之前,辜振甫擔任海基會會長時,大陸婦聯來台訪問,雖然由嚴倬雲接待,但都是以海基會會長夫人的身分出面。2007年,大陸「中華全國婦女聯合會」主席顧秀蓮主動向台灣婦聯會提出邀請,至大陸走訪,雙方進行最直接的交流。婦聯會終於跨出歷史性的一刻,赴北京進行開山之旅。

大陸當局相當重視這次訪問行程,特地派請大陸婦聯會副主席陳秀榕全程陪同,由鳳凰衛視進行特別報導。5月15日上午先在北京飯店會見國台辦主任陳雲林,接著再到政協禮堂與政協主席賈慶林見面,嚴倬雲趁機親自向他們表達:「婦女愛好和平、祈求安定的願望,為謀求促進兩岸未來關係的和平發展,更希望兩邊婦女可以加強合作與交流,略盡婦女的一份力量。」兩岸和平共處一直是嚴倬雲念茲在兹的懸掛,無論何時何地,只要有機會,她一定勇往直前,為兩岸和平打拚奮鬥。

16日是北京之旅的重頭戲,嚴倬雲與婦聯會成員赴人民大會堂在台灣廳與大陸婦聯總會主席顧秀蓮、副主席黃晴宜、陳秀榕、劉曉連以及各部門主任,雙方正式會面,大陸代表黨政軍都有,而且陸海空三軍齊到,各個戎裝筆挺,英姿勃勃,氣勢萬鈞,可是嚴倬雲如此記載:「她們雖是殺氣騰騰,我們也不輸陣,台灣婦女代表一襲藍色旗袍、儀態大方,氣度不凡。她們反而羨慕起我們無時無刻散發雍容文雅的氣質。」

開會以前,本來兩邊事先約好,嚴倬雲與顧秀蓮各講五分鐘,演講完後,保留時間進行檢討。沒想到顧秀蓮上去,脫稿演講,一講四十分鐘,除了誇讚大陸婦女領袖地位提高等等,並提到台商在大陸:「你們台商在我們這邊賺了許多錢,現在很發財,我們這是在幫台灣發展經濟。」

這句話嚴倬雲聽了有點刺耳。顧秀蓮脫稿講了四十分鐘,嚴倬雲當然不能輸給她,也脫稿講了四十分鐘。講到台商,嚴倬雲如此駁斥:「顧女士,這一點您錯了。我們台商是將自己在台灣困苦奮鬥的經驗,帶來傳授你們,正因為有台商的幫助,才促使你們的經濟也發達起來,你們應該要覺得感動,感激我們才是。」臨到國家緊要關頭,嚴倬雲義無反顧,對著大陸婦女領袖説這番話,毫無懼色。顧秀蓮倒也明理,點頭承認台商對大陸經濟的貢獻。

接著嚴倬雲向顧秀蓮抗議中國大陸在國際會議打壓台灣代表的事實,她又舉例摩洛哥國際會議事件,大陸沒有派代表出席,卻運用外交手段,壓迫摩洛哥政府,會開到一半,將台灣代表逐出會場。顧秀蓮頗通達,承諾日後參與國際婦女會議,如果兩邊都有代表,雙方合作,如果大陸沒派代表,就由台灣派代表出席。摩洛哥事件嚴倬雲一直耿耿於懷,當著賈慶林的面,也曾向國台辦主任陳雲林抱怨。

2007年的北京之行,開啟了兩岸最大婦女團體的友好互動,此後兩會聯繫不斷,大陸各地的省、市婦聯紛紛來台訪問。

嚴倬雲在兩岸交流的工作上,深耕深耘,費盡心血,因為她深知,建立兩岸民間的感情,才是兩岸和平發展的基礎,兩岸和平共處才是台灣兩千三百萬人民的福祉。

▋新時代婦女典範