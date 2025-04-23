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江南，是我大中華的一塊寶地，是魚米之鄉，富庶之地，鍾靈毓秀。就連一碗普普通通的麵，也有一個充滿詩意的名字「陽春麵」。

在蘇州人民路上的朱鴻興麵館，那裡的陽春麵更是聞名遐邇，近悅遠來。凡是去吃過的人，無論男女老少，交口稱譽。那一碗碗熱氣騰騰的陽春麵，麵條細如髮絲，浸在清澈見底的湯裡，上麵還飄著片片翠綠的蔥花，看上去就像是一幅清新的水墨畫。

用筷子輕輕挑起麵條，吮一口，根根麵條勁道爽滑；再吸一口湯，鹹淡適宜，美味可口。濃濃的暖意瞬間傳遍全身，讓人不禁感嘆：「莫道陽春味不濃，最是相思在其中。」

我對陽春麵情有獨鍾，是朱鴻興麵館的常客，一來二去，便和店裡的伙計、掌勺師傅以及老顧客們彼此熟悉了。有一天，聽他們在閒聊，才知道這陽春麵的大名竟是皇帝所賜。

當年乾隆皇帝喜愛江南的風光，六次下江南巡遊，有一次在陽春三月，他來到一家麵館，吃了一碗麵，龍心大悅。他覺得陽春時節萬物復甦，生機勃勃，於是便賜這碗麵名為「陽春麵」，寓意生機盎然，連綿不斷。從此，陽春麵成為江南地區傳統麵食文化的其一代表，一傳十，十傳百，流傳至今。

為什麼其他地方的陽春麵，都不如蘇州朱鴻興的美味？掌勺師傅說，他們的麵條特別講究，用的是最好的富強粉，粉裡還加入鹽等調料，做到細而長，長而不斷，煮而不爛；麵湯更是與眾不同，它是用大塊豬骨、雞骨等熬出來的，熬出骨頭裡的精華，直到骨頭發白。

我和陽春麵有著奇妙的緣分，一九五○年代，我本來就很喜歡讀書寫作，上學時還自費訂閱了一些文藝刊物，比如《萌芽》。

一九五六年，《萌芽》第十期刊登了陸文夫先生的《小巷深處》，它獲得了茅盾先生的好評，引起了文壇的轟動。後來，還出現了「小巷文學」的現象。

我學成畢業後，分配到學校工作，利用業餘時間，經常投稿到《新蘇州報》。陸文夫當時是該報的記者，他的夫人管毓柔是文教部門的編輯。有一天，管編和她的同事來我們學校了解情況，我很幸運地得到了她們的指導。

陸文夫的家住在人民路鐵瓶巷，那是報社的宿舍，也曾是一家私人園林，《美食家》裡許多場景，和那裡都有些相似。這裡離朱鴻興很近，去朱鴻興吃麵很方便。我家住在附近的吉由巷，說不定我也曾和他們一起去吃過朱鴻興最美味的頭湯麵。

後來，我又拜讀了陸文夫的《美食家》等作品，因為這部得獎的中篇小說，民間開始多了「美食」、「美食家」等詞句。他的作品字裡行間洋溢著姑蘇的風土人情，蘊含著東方藝術的魅力，人們稱他為「陸蘇州」，他當之無愧。我為他感到驕傲，蘇州人民也為他而自豪。

沒想到，在一次蘇州召開文代會時，我被推選為代表，有幸參加了那次文藝工作者的盛會。會上有文藝界的知名人士，如范煙橋、程小青、周瘦鵑、蔣吟秋和陸文夫等，他們都在會上作了精采演講。其中有一句話讓我刻骨銘心：「希望大家都要竭力賡續中華優秀傳統的文脈。」會後，在文化局局長謝孝思的陪同下，代表們走進朱鴻興麵館，吃了一碗有特殊意義的陽春麵，外加一碟油燜大蝦、紅燒肉等。那頓陽春麵，讓我終生難忘，值得永遠銘記。

一九九○年代末，我們赴美國和孩子們團聚，來到德州 達拉斯（Dallas）。二十多年來，我走遍美國的名山大川，嘗過無數中外餐廳的美食，卻始終找不到那魂牽夢縈的陽春麵。

尋找陽春麵不得，但愛家園的心不變，熱愛文學藝術的意志更加堅定。（寄自德州）