(圖／123RF)

今天是肥日或瘦日？這句話是什麼意思？日子還有肥瘦之分嗎？ 對今天的我們來說大概沒有，但對古代的歐洲人而言不但有，而且幾乎人人都知道每一天是肥是瘦。

每逢肥日，一般人葷腥不忌，什麼都能吃（當然也要看個人的經濟條件）；碰上瘦日，除了每日只用一餐、不能吃肉之外，人人應加倍祈禱、行善，夫婦不得行房（否則會生出畸形兒），民眾亦不得向法庭提出糾紛訴訟……其實肥日、瘦日是直譯（法文、義大利文），中文一般把「瘦日」譯為「守齋日」，但「肥日」未見固定譯法。

天主教的守齋習俗源於猶太 教，原則上是在復活節 前四十天（即四旬節）實行齋戒，一面贖罪，一面為耶穌復活的喜訊做準備。直到今天，全球很多教徒仍會在這段時期守齋。不過，十八世紀末以前，除了二月到四月這四十天，一年當中還有無數的瘦日。

比如每個星期五都是瘦日，因為據說耶穌就是在這一天被釘上十字架，因此教會要求天下教徒每逢周五應以粗食與禱告來悼念救世主。依照不同的規則與算法，有時周三與周六也可能是瘦日，算起來，瘦日約占全年的三分之一，從九十至一百七十天不等。

由於齋戒者不只有教士與修士，也擴及全民，可想而知，從王室到百姓，人們的飲食與日常生活必然受到影響。以食譜 的分類來說，歐洲最早出現的食譜幾乎一概以肥、瘦日作為區分，不像我們如今常以前餐—主菜—點心、冷盤—熱炒—湯來分類，或是照字母順序來排列菜名。

絕大多數的肉鋪固定在周五關店，使得少數異教徒（如猶太教）也連帶受到波及。每逢瘦日，除了老弱病患、幼童、產婦等少數人群，人們的餐盤中不見肉食，有時連蛋類與乳製品（包括奶油）也被排除。

瘦日的目的何在？教會回答：「這是為了讓人清心寡慾，致力修行（和佛教吃素的道理相近）。」經濟學家會告訴你，最終目的是為了讓有限的資源在全年當中平均分配；社會學家認為，其實這是為了調節貧富差距，因為富人在瘦日期間戒除的肉食，可留給平民在肥日食用；歷史學家則補充道：「天主教文化強調象徵意義，因此每一種食物的代表意義均深深影響了飲食習慣。」

怎麼說呢？古代教義明確地告訴信徒，牛、羊、豬、雞……都是有性生殖的淫穢動物，吃牠們的肉容易引發性衝動，不像魚類只產個卵就了事（多麼貞潔），所以吃魚能「熄滅」原始慾念。守齋的目的本來就在淨化身、心，一個虔誠的教徒若能控制吃肉的慾望，就表示他也能掌控自己的肉身。這就是為什麼齋戒期雖禁止吃肉，但可以吃魚，魚也成了瘦日的代表性食物。

肥、瘦日的原則不僅施行於百姓，也用在萬物身上。歐洲在十三至十六世紀間，出現了不少審判動物的案件，最常見的情況是家豬咬死嬰幼兒。法國西部小城Mortain便曾在1394年出現過一樁典型案例，當事刑犯是一隻公豬，法院判案時指控牠觸犯了兩條罪狀：一、咬食幼童，犯殺人罪；二、明目張膽地選在周五作案，違反了齋戒規定。法官因此決定從嚴量刑，先以遊街示眾的方式羞辱罪犯，最後再施以絞刑。故事的教訓是：每逢瘦日，人不能吃豬肉，豬也吃不得人肉。

不過原則歸原則，理論與實際之間往往有一定的差距。一年中有這麼多的瘦日，實在太委屈肉食主義者了，犯癮的時候該怎麼辦呢？那就只好用貍貓來換太子了：不准吃豬肉，就用海豚來替代（連中文都用到「豚」一字）；不得用豬油，那就用鯨魚油；不能吃雞鴨，那就吃黑雁吧！

等一下，黑雁？這不是鳥類嗎？怎麼也被算成瘦日的食物了？不知是為了鑽漏洞，還是真的有人相信，古代從愛爾蘭、荷蘭到德國一帶，人人都咬定：黑雁能自我繁殖，有時像植物一樣從樹上長出來，有時從貝殼中誕生，無論如何都屬於「純潔無性」的物種；再加上牠們平時都生活在海邊，說起來不是跟魚一樣嗎？同理，烏龜、蝸牛、青蛙、河狸、水獺、海番鴨也都被算作魚類。幾個世紀當中，這些長了翅膀、四腳行動或在地上爬的「魚」不知拯救了多少守齋的饕客。

不過……小心，貪吃者最好節制一點，因為在天主教的教義中，貪食是七大宗罪之一，饞嘴的罪人死後保證下地獄。為此，各地教堂特別以淺顯易懂的壁畫教育民眾：貪食者到了地獄以後，不是被拔舌頭，被迫生吞蟾蜍毒蛇，就是被倒吊嘔吐、清空腸胃……讓前來做禮拜的教徒看得心驚膽戰、胃口全失。

所謂的貪食，不僅之於「量」，如暴飲暴食、在正餐之外進食，也指「質」，如貪圖美味、尋覓珍稀食材等。以這種標準來審視當今的台灣，處處可見「吃到飽」的餐廳、零食種類繁雜可觀、民眾甘為各種人氣美食大排長龍，─絕大多數的我們大概都犯了重度的貪食罪。

古人為避免被指控貪饞，長久以來不敢肆無忌憚地滿足口腹之慾，積極開發烹飪廚藝。法式飲食之所以能在十七世紀中期改頭換面，讓法國搖身成為世界一大美食國度，一則應歸功於全國第一饕客路易十四的積極推廣，二則因為此時教會的立場開始轉變，精美佳肴逐漸被尊為藝術，不再被斥為敗壞道德的罪孽，因而有機會蓬勃發展，之前的飲食習慣、口味、食材……也逐漸演變或消失。

話雖如此，肥日、瘦日的原則依然慣行至十八世紀下半葉，民間的食譜常為同一道菜提供肥、瘦兩種版本，貴族與平民也習慣在每周五吃魚，並在四旬節力行齋戒。如今，全球許多信徒仍沿襲周五吃魚的慣例，而且各地的傳統嘉年華會仍固定在二、三月分舉行，目的就是讓即將進入守齋期的民眾先甘後苦，痛快享受最後幾天的肥日，暢飲、暴食、狂歡之後再返回低調樸實的瘦日，耐心等待復活節的來臨。