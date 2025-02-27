高中時代的夜晚，有一種說不出的寧靜。天色漸暗，教室的燈光在走廊裡拖出長長的影子，一如我們的青春，總是比想像中要漫長些，又消逝得比誰都快。晚自習下課後，街道已經沉入夜色，我和他經常結伴出校門，目標很簡單，也很奇怪——拍黃燈。他說，黃燈是他的顏色，想用相機記錄下來，沖洗出一冊專屬的集子。

一開始我不明白他的執著，黃燈多平常啊，誰會特意為這個跑遍整座城市？但當他一次次在路口停下，眼神盯著燈光從綠轉黃，再到紅的瞬間時，我忽然懂了點什麼。他的眼裡有某種閃爍的期待，像極了每個青春期少年的祕密，那些話藏在心底，從不輕易說出口。當我問他為什麼要拍這麼多。他頓了頓說：「想做一本集子，送給她。」

「她？」我驚訝地問。他沒有抬頭，只是繼續調整著相機的焦距。「對，因為她姓黃。」他輕輕地笑了一聲，語氣裡帶著難以掩飾的笨拙和一點點驕傲，彷彿這件事本身已經足夠讓他滿足。

後來的幾個周末，我們走遍了城裡的每個路口。他總是背著那台舊相機，偶爾遇到特別漂亮的燈光時，他會跑到馬路中央，冒著車流的危險，努力按下快門。有時候，為了一盞孤零零的黃燈，我們會步行很遠，穿過人煙稀少的郊區，只為找到一個沒有干擾的視角。那時候我們並不覺得這有多危險，青春給了我們某種天生的無畏感，或者說，我們對未來有種近乎天真的信任，覺得所有努力都會有所回報。

照片終於收集夠了，他花了一整個晚上精挑細選地把它們整理成冊。第二天早上，他興奮地帶給我看，那是一份略顯粗糙卻充滿心意的小集子，裡面每一頁都夾著他的用心。集子上方還寫了一行字：「人生裡的每一盞黃燈，都值得等待。」我不禁調侃他：「你打算怎麼送給她？」他愣了一下，臉上的笑容有些退卻，最後說：「我想想吧。」

那天晚上，我們坐在巷口的小店裡，他點了一杯檸檬茶，盯著那本集子發呆。雨滴輕輕敲打著窗玻璃，時間似乎比平常走得更慢一些。他忽然說：「算了，還是別送了吧。」我愣了一下，問他為什麼。他低頭攪著檸檬茶，聲音輕得像要隨著雨聲消失：「我怕她不懂。」

那一瞬間，我覺得有些心痛。那本集子裡，裝著他無數個夜晚的心事，裝著他為數不多的勇氣，也裝著那些黃燈下的期待與猶豫。可最後，這些心事都被他自己放回了心底，就像那些燈光，亮過，也熄滅過，終究化作一片靜謐的黑暗。我忍不住問：「真的不可惜嗎？」他笑了笑：「不可惜。」

幾年後，當我再想起這件事時，才慢慢明白那句「不可惜」裡的分量。青春裡的勇氣有時候是最脆弱的，它需要一個精準的時機，一點恰到好處的推力，但偏偏，我們大多在紅燈前停下來，心裡攢著滿腔的期待，卻遲遲不敢踏出那一步。那句「算了」像是一種自我保護，讓我們有理由把遺憾合理化，甚至騙自己不會在意。

多年後，我離開了那座小城，去了另一個陌生的地方生活。繁華的城市裡，紅綠燈無數，每天都有無數人匆匆經過，有人急著趕路，有人小心等待。偶爾，我會在黃燈閃爍的時候停下腳步，看著它短暫地亮起，又迅速消失。那一抹光，總會讓我想起那個夜晚，那本未曾送出的集子，還有他那句看似輕描淡寫的「不可惜」。

後來，我回到故鄉，特意去找他。老同學見面，難免聊起過往。他已經不再拍黃燈了，甚至連相機都送人了。我問他那本集子後來怎麼樣了，他笑了笑，說早就不知道丟哪去了。「不後悔嗎？」我試探著問。他低頭喝了一口茶，平靜地說：「不後悔，真的。」他回答得太快，快得讓我幾乎要相信他是真的釋然了。

但我知道，有些話說出口很容易，放下卻需要更多的時間。我也曾在無數次的黃燈前停下腳步，猶豫著：要不要快步跨過，還是等待下一次的機會。那些轉瞬即逝的猶豫，總會在事後變成一種難以言喻的遺憾。它不像劇烈的疼痛，更像是雨後的濕氣，無聲地滲透進生活的每一個角落。

現在的我，已經不再去拍黃燈了，但每當站在路口，看到它亮起時，心裡總會不自覺地湧起一陣暖意。它提醒我，那些猶豫不決的瞬間，那些未能跨越的勇氣，並不是懦弱的證明，而是一種人之常情。畢竟，愛情也好，夢想也罷，都像紅綠燈前的選擇，有時需要等待，有時需要果斷，卻很少有萬無一失的時候。

情路也是路，是路就有紅綠燈。紅燈停，綠燈行，而黃燈呢？它是一段過渡，是一個警示，也是一次機會。它短暫卻關鍵，往往決定了我們是否能夠抵達彼岸。而我們的大多數遺憾，也都停留在這黃燈的片刻之間。

或許有一天，我們都會像他一樣，對過去說一句「不可惜」。但這句話的真假，可能只有我們自己知道。因為我們都明白，有些話來不及說出口，有些事來不及去完成，就像那本未曾送出的集子，還有那些夜晚的黃燈，永遠停留在記憶裡的某個角落，隨著時間慢慢褪色，但永遠不會消失。