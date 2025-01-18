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飄搖的青春

禾清（1月&2月徵文：憶故人）

記得多年前，當孩子升入初中，不再需要多時照顧後，我終於有機會投入工作，開始了我的第一份職業生涯。這份工作是在納帕（Napa）的一家醫院，經過短暫的培訓後，我被派到一個部門的辦公室工作。

我們的工作場所位於一棟建築物的中央，四周由玻璃窗圍成，形成了一個圓形辦公室，工作人員可以在裡面觀察到外面的病人活動。病人在走廊裡自由活動，若有問題或需求，可以直接與工作人員聯繫。

那天早上，我剛開始工作不久，一位年輕的白人病人手捧著一朵還帶著晨露、鮮豔奪目的紅玫瑰，走到我工作窗前，想要將它送給我。如果是同事以這樣的方式歡迎我，我當然會很開心。然而他是病人，在職業培訓時，老師曾明確強調過，工作人員不可以接受病人的禮物，更不允許與病人發展工作以外的關係。於是，我對他說：「謝謝你！但我不能收下。」這位年輕人默默地站在那裡，似乎希望我能接受那朵花。

作為新人，我不知如何妥善處理這個情況，也不想因為不專業的行為而失去這份得之不易的工作。因此，我一直沒有從他手中接過花。最終，他帶著難掩的失望捧著花離開，走到走廊盡頭，推開門，隨後那個失落的背影悄然消失。

我不禁對他產生了好奇心，於是翻看了他的治療報告。這位病人的母親在未成年時便生下了他，因為母親吸毒，他一出生便與母親分離，被送到了寄養家庭。從那時起，他輾轉於不同的寄養家庭之間，但始終無法與任何人建立起緊密而信任的關係，無法完成學業，只好輟學，流浪街頭。最終，警察在一個公共停車場發現了昏迷的他，並將他送進了醫院。

這位年輕人當時才二十多歲，目光單純，面容清秀，身材單薄卻挺拔。如果修剪了頭髮和鬍鬚，再換上一身筆挺的西裝，他立刻會成為一道青春洋溢的風景。可惜，命運似乎在某處出了錯，讓他一直在風雨中飄搖，難怪他神色憔悴，缺乏自信。

幾天後，工作人員發現他昏倒在廁所裡，立刻將他送去治療。一位護士告訴我，他身患多種疾病，隨時可能會失去生命。當我想到一個年輕鮮活的生命，可能會像風中的落葉一樣飄逝，想到他獨自在人間徬徨，卻從未見過親生母親，也未曾感受過家庭的溫暖、關愛與支持時，我不禁感到心痛，卻又無能為力。

不久後，我調到了另一個部門，從此再也沒有聽到過他的消息。十幾年過去了，不知道他是否因為得到了良好的治療而康復？或者受到了親友的照顧和幫助？還是他已經離開了這個世界？

希望我的祝福，能像那位年輕病人手中的那朵玫瑰，盛開在他的生命中，從今生到來世。（寄自加州

加州

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