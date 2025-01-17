每個人的生命旅程中，都會在某一段與某個朋友同行；過了這一段就各奔東西。江君就是這樣一位故人，與我在人生路上同行五年，分手後音訊全無。沒想到隔了十年，我倆竟在異國他鄉重遇，更沒想到在人生路上再同行五年後，江君又與我分手而去，而這次竟是天人永隔。

我與江君都是文革後的研究生，同在中國科學院上海生理研究所學習。他來自皖南山區，個子不高，臉龐透出淳樸的本色。江君努力學習，還關心國家大事，敢於表達自己的看法。1983年時，江君的導師派他去北京學習實驗技術。當時掌握最高權力的鄧小平，提出不搞領導幹部職務終身制。胡耀邦時任中共中央總書記，表態支持鄧等老一輩領導人退休。其實鄧的本意是要其他元老交出權力，自己並不想退，胡耀邦會錯了意，由此埋下三年後被廢黜的禍根。江君乃毛頭小子一個，哪裡知道這些高層內幕，他在公開場合快人快語地說：「鄧小平要這個退、要那個退，其實他也應該退下來。」

當時中共極左派正在搞「清除精神污染」，江君此言乃不折不扣的「污染物」，引起有關方面重視，通知生理所派人去北京將他領回。其實江君何錯之有？只不過大家不敢說，他說出來了而已。領導對此心知肚明，但如何處置江君，是從嚴處理還是網開一面，很是麻頭皮。如果往嚴裡整，記大過甚至開除都可能，但這顯然不得人心。反之如果不處理，也無法向上交代。反覆斟酌後，領導認定江君患輕度精神失常，休學一年回家養病；就這樣把這可大可小的麻煩，大事化小小事化了，實際上是對江君的保護。

一年後江君復學，沉穩了許多，順利完成學業。畢業後我們各奔前程，以為此生不會再見。豈料我來美國後，1995年某日在紐約中國城，竟與江君在孔子大廈旁不期而遇。我倆又驚又喜，不由得感慨地球真的很小。離別十年，江君與我就像兩顆小星星，在各自軌道上運行，誰知竟在萬里之遙的異國他鄉相遇，這是何等的小概率事件？我倆交談之下，得知十幾個研究生同窗，多數用腳投票，殊途同歸來到美國。老同學相會當然很高興，可我們還是在心靈深處感到悲哀：當年我們考進科學院時，何曾想到日後竟相聚在美國？而對我們寄託希望的前輩科學家，又何曾想到他們的學生竟幾乎都流向了海外？

江君住在長島，我住在曼哈頓，從那時起我倆不時聯繫，開始了人生旅途上又一段交集。江君做著三份工作：白天正職，晚上兼職，周六另有兼職，都是醫學檢驗。我勸他不要太勞累，他笑著說：「我來美國晚，許多事都要從零開始，不得不如此。」

2000年某日，江君在東王朝酒樓設宴，招待研究生同窗。席間他告知已應聘去加州 工作；還說將開車從東海岸，橫跨美國到西海岸。當時我們已五十多歲，精力體力開始走下坡路。我們勸江君開車太累，還是乘飛機為宜。江君笑道：「我身體好著呢，再說我早就有夙願，要領略美國的大好河山，現在正好有機會。」我們看他決心已定，就不多說什麼了。

江君到了加州後，工資有了較大增加，工作與生活走上正軌，我們都為他高興。沒想到2003年時，江君感到肺部不適，久咳不癒。醫生給他拍了胸透片，懷疑是肺癌。得知這個壞消息，我難以置信：江君樂觀向上，讀研時那場風波都不曾把他擊倒；他身體挺好，三年前還自駕橫跨美國；他潔身自好，菸不抽酒不喝。這樣的他，似乎不應罹患肺癌。後來想到，他從事醫學檢驗，不可避免接觸有機化學試劑，如苯與二甲苯等都是致癌物；他在紐約時，正職以外還有兩份兼職，長年累月吸入毒物與過度勞碌，或許是被病魔壓倒的原因。

為了確診，醫生建議江君做肺部活體穿刺。江君不願接受損傷性檢查，而是在病假期間回了趟中國。我挺詫異的：他為何不及早治療，而要去中國？其實江君是想讓中國醫生複診；他深知美國的醫學水準高於中國，但仍抱著一絲希望：萬一是美國醫生誤診了呢？江君跑了上海、北京和南京多家頂級醫院，然而他失望了：看過胸透片，所有中國醫生都肯定是肺癌，而且已到晚期。

江君的中國之行也為了卻心願。他估計自己可能來日無多，就趁著體力尚可，再回皖南家鄉看看。不過江君並沒有對家人講實情，還裝作無事，因為他不願看到親人為自己痛哭流涕。他只能在心底裡向父老鄉親與故鄉的山山水水默默地作最後告別。我的文筆有限，難以寫出江君是怎樣同故鄉與故國訣別的，如果非要用一個詞來表達，那就是：痛徹心扉。

人都需要理解與安慰，重病中的江君更是這樣。那時智慧手機還未問世，加州距紐約很遠，長途電話費用不便宜，我們卻經常聯繫。江君對家鄉父老隱瞞病情，對同窗卻是敞開心扉。江君畢業於醫學院，我的專業也與醫學相關，交流起來就實話實說。

江君告訴我，回美國後他還是不願意做活體穿刺，就改為檢查痰液中是否有癌細胞 。江君在醫學檢驗中心工作，他的痰液由六位同事同時檢測。結果三位報告陽性，三位報告陰性。面對同事們相互矛盾的檢查結果，江君決定由自己來定奪。他在電話裡對我講述了那段經歷：「那是一個周末，同事們沒上班，我獨自來到靜悄悄的實驗室，在顯微鏡下觀察自己的樣本。我想推翻陽性結果，可偏偏看到一個個癌細胞出現在視野中，我的心都要碎了。我真想否定自己的觀察，可是否定不了，因為顯微鏡裡確確實實就有癌細胞。這些年我在顯微鏡裡看過成千上萬癌細胞，不過都是別人的。可這次看到的癌細胞卻是自己的，我不得不承認自己確實罹患了癌症，我是在判自己死刑啊！」 後來知道，報告陰性的那三位同事，是實在不忍心把壞消息告知江君。

「人生最悲摧之事，一般認為是少年喪母、中年喪偶與老年喪子。其實還有更悲摧的，就是自己確認自己患了絕症。」聽了江君這番話，我本想好好安慰他，可是我笨嘴笨舌，竟說不上幾句寬慰的話。其實以江君的醫學背景，他對自己的病情瞭解得一清二楚，空泛的寬慰能有什麼用？我只能把話題引向回憶生理所那段歲月，來轉移他的注意力。

其後江君接受了治療，但還是每況愈下。後來有段時間沒得到江君的消息，我就打電話到他家。接電話的不是江君，而是他太太。她說就在幾天前，江君剛剛去世。雖然早有思想準備，聽到噩耗我還是十分悲傷。江君在研究生同窗中年齡最小，卻第一個離去。

在美的中國留學生 是個很大的群體，分為老中青三代。老一代留學生1949年之前來美，幾乎都已故去。我們這代留學生，則是中美結束三十年阻隔後，於1980年代來美的。江君的離世，標誌著我們這代留學生開始凋零了。「故人西辭黃鶴樓，……孤帆遠影碧空盡」，時光荏苒，不知不覺間江君離開我們已二十年了。願江君在天之靈安息，也望我的研究生同窗與同代留學生們，多多保重，在美國頤養天年。（寄自紐約）