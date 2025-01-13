詹天佑，把中國放在鐵軌上跑動起來（上）

1909年，京張鐵路驗道專車，詹天佑(車前右三)與工程技術人員合影。（圖/取自維基共享資源）

清朝因容閎的建議，於1872年到1875年間，派出四批小留學生 到美國讀書，平均年齡十二歲。因兩國文化差異很大，小留學生到美國後的言行舉止，或與國內習俗未盡相同，被若干人士目為「離經叛道」，因而時有撤回小留學生的聲音。第四批小留學生清廷原希望他們讀軍校，但美方不同意，卻准日本留學生進軍校就讀。清廷一些高官大吏更加憤懣，朝廷終於命令全體小留學生返國（詳情請參閱《今文觀止》卷1第240頁）。僅有兩人在耶魯大學 完成大學課程，取得學位，一是歐陽庚，一是詹天佑。

歐陽庚學外交，回國後曾先後被派駐加拿大、巴拿馬和墨西哥等國。詹天佑則為鐵路專業，中國自主、自費修建的第一條鐵路，就是詹天佑建成的。他一生建了許多條鐵路，把當時貧困落後的中國，放在鐵軌上跑動起來。

當然，在歐陽庚和詹天佑之外，其他小留學生雖未及取得學位，但也受到美國先進教育的薰陶與培育，後來對中國都有很重要的貢獻，譬如外務部尚書梁敦彥、民國第一任內閣總理唐紹儀、北洋大學校長蔡紹基、清華大學校長唐國安，以及其他學礦冶、學電訊和學工業製造等各方面的學生，都為後人所記憶。但詹天佑的鐵路專業，在當時最為中國所需要，而其建路成果，亦能久傳後世。

詹天佑，祖籍徽州府婺源縣，1861年出生於廣東省南海縣，父親詹興洪是經營茶葉的小生意人。1872年容閎在香港招募小留學生赴美留學。詹興洪的朋友譚伯邨，在澳門經商，是見過世面的人，力勸詹興洪讓兒子去美讀書。如果詹興洪同意，他願意把女兒譚菊珍許配給詹天佑。詹興洪被說動了，同意讓兒子放洋，而且為兒子出具了〈出洋志願書〉：

具結人詹興洪今與具結事，茲有子天佑送赴憲局，帶往花旗國肄業，學習機藝。回來之日，聽從差遣，不得在外國逗留生理。倘有疾病生死，各安天命，此結是實。

童男，詹天佑，年十二歲，身中，面圓白，徽州府婺源縣人氏。曾祖父賢。祖世鸞。父興洪。

1872年8月，包括詹天佑在內的三十名學童，乘坐輪船，乘風破浪前往「花旗國」。

詹天佑在美國小學和中學讀書，非常用功，各科成績均極優秀，尤其數學，經常拿獎學金。而且他也不是「死讀書」的學生，他歡喜各種體育活動，包括美國人最拿手的棒球，這教同學們大為驚訝。

1878年，詹天佑以優異成績進入耶魯大學，修讀土木工程，並以鐵路為專業，因為西方正興起「以鐵路起飛帶動經濟起飛」的理論，詹天佑理解到鐵路對中國的重要性。

另外，適值美國舉辦建國一百周年慶祝活動，小留學生們參觀了一個規模巨大的百年博覽會，見識了美國建國一百年來的各項生產成就，和當時世界上最新的科學技術成果。他們目睹北美西歐科學技術的巨大成就，對機器、火車、輪船及電訊製造業的迅速發展讚嘆不已。而在中國館裡，展品都是中國傳統的農副產品和手工製品，比西方資本主義機器大生產落後了一個世代。這次活動刺激了詹天佑，他感受到中國與西方的差距，堅定了他學習鐵路建設的決心，那是當時西方最先進的技術。

1881年5月，詹天佑以〈碼頭起重機研究〉為論文畢業，獲得學士學位。同年，清政府撤回所有留學生。在一百多名留學生中，只有詹天佑及歐陽庚及時取得了學位。

詹天佑回國後，因當時中國沒有鐵路建設，被派到福州船政局學習海軍輪船駕駛，經過船上實習，1884年2月後留在學堂任教。1885年被調到廣州黃埔水師學堂任教習，曾勘製廣東沿海海圖。

1888年，詹天佑轉入由李鴻章、伍廷芳興辦的中國鐵路公司，在英國工程師金達之下擔任見習工程師，得到學以致用的機會。當時從天津到山海關的津榆鐵路修到灤河，要造一座橫跨灤河的鐵路橋。灤河河床泥沙很深，又遇到水漲流急。鐵橋開始由號稱世界第一流的英國工程師擔任設計，但該工程師失敗了；後來請日本工程師來，也無法完成；最後請德國工程師繼任，不久也以失敗收場。詹天佑要求由中國人自己來建，負責工程的英國人在走投無路的情況下，同意讓詹天佑來試試。詹天佑分析各種打樁方法，仔細研究灤河河床的地質土壤情況，經過縝密的測量與調查之後，結合中國傳統的橋梁打樁方法和西方近代先進技術，採用新式的氣壓沉箱法建造橋墩，最後於1894年順利完成灤河大橋工程。也是在這一年，詹天佑得到了國際工程學界的充分認可，被選為英國土木工程師學會的會員，成為第一個參加國際學術組織的中國人。

由於在1887年至1888年間，詹天佑參與興建連接唐山至天津的唐津鐵路中，塘沽至天津段的津沽鐵路鋪軌，很快便得到金達的賞識，升任工程師。

1901年，八國聯軍退出北京，逃亡西安的慈禧回京後，宣布要坐火車去西陵祭祖，下令為她修築一條來往高碑店至易縣的新易鐵路。慈禧把修路的事交給袁世凱，要求在六個月內竣工。袁世凱本想請英國工程師金達主持修路，但卻遭到法國的反對。在英法兩國相持不下的情況下，1902年10月袁世凱任命詹天佑為總工程師，負責興建。詹天佑以四個月時間及低廉的成本，建成了這條鐵路。雖然它只有三十七公里長，沒有很大的實質作用，但卻是首條由中國人自行修建的鐵路。慈禧坐了鐵路火車，很高興，召見詹天佑嘉勉，賞賜了一些貴重的東西，詹天佑只拿了一只鐘作紀念，其他都轉送給工作同仁分享。

之後清政府準備興建連接北京至張家口的京張鐵路。由於這條鐵路具有重要的戰略價值，英國及俄國 都希望得到建造權而相持不下。然而，英國、俄國的鐵路高級計畫測量師和工程師在經過多次的探勘後，認為難度極大。因為燕山山脈群中有不少的陡峰，其中被選為「第二隧道」的燕山二號峰其地質大多為花崗岩及玄武岩，很難使用一般「炸隧開道」的方法，這使得列強要求京張鐵路需追加頗多預算。

1905年，袁世凱決定不用外國資金，也不任用外國人，全部由中國自行修建。詹天佑被任為總工程師，之後更兼任鐵路總辦。京張鐵路全長約二百二十二公里，由於要經過長城內外的燕山山脈，需要興建不少隧道及橋梁，工程相當複雜。當時多數外國人質疑中國人自行建造這條鐵路的能力；詹天佑亦明白工程艱鉅，並關係到國家的利益和中國工程師的聲譽，故堅持努力嘗試。他說：「中國地大物博，而於一路之工，必須借重外人，引以為恥。」詹天佑從三條他本人親自勘定的路線中，選擇兼顧成本及路線走向、客流量較為適中的一條。他在給政府的報告中說：「此路早成一日，國家即早獲一日之利益，而商旅亦可早享一日之便利，外人亦可早杜一日之覬覦。」