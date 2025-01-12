圖/123RF

漫步在維多利亞號豪華遊輪上，耳畔總能捕捉到悠揚的鋼琴聲，伴隨著一位女中音的輕柔吟唱。對於音樂，我的鑑賞力或許並不高深，但海天一色的廣闊背景，讓這些旋律融入了我對大自然的感知。此時，音樂彷彿不再只是音符，而是波浪，是海風，是藏在這片漂浮世界背後的故事。遠處的海面波光粼粼，像是一張巨大的藍色絲綢，輕輕拂過遊輪的側身。

維多利亞號，這艘載著三千名乘客的浮動城池，猶如一個微型社會。大廳穹頂高懸著一盞琉璃燈，散發出柔和的暖光，將大廳映襯得宛如一座劇院。木質的地板經過歲月打磨，呈現出溫潤的光澤。鋼琴聲與船體輕微的搖晃相呼應，彷彿整個遊輪的脈搏也隨樂曲跳動起來。而在這律動之外，是無邊無際的大海，它的寧靜與浩瀚，為這一切提供了最宏偉的背景。

大廳一隅，一位清瘦的銀髮女子坐在鋼琴旁。她高高盤起銀絲，額前一撮黑色瀏海隨意垂落，銀灰色長裙拖曳在腳邊，肩上披著一條薄薄的灰色絲巾。她的身子隨著旋律微微前後搖擺，藍色的眼眸閃爍著一絲嫵媚，面頰撲著粉，雖是年過半百，卻依然帶著年輕時的風韻。這風韻沒有刻意的招搖，而是一種歷經風霜後對自我篤定的釋然。

窗外，大海的波濤似乎也在隨著她的演奏起舞，每一次起伏都彷彿是對旋律的回應。鋼琴旁的小舞廳中，十幾對老年夫婦隨樂而舞，動作不再靈活卻滿是默契。他們臉上蕩漾的微笑在說著：即使歲月奪走了青春，但優雅與熱情卻能在這漂浮的樂園裡延續。看著這一切，我的好奇心越發強烈——這位女鋼琴師究竟有著怎樣的故事？

機緣巧合之下，上船的第三天，我終於有了答案。那天，我們乘坐小艇離船登岸，船上的巴士將乘客們送往目的地。女鋼琴師恰好坐在我身旁。便服的她少了一份台上的莊重，卻多了幾分親切。那一頭銀髮仍是那麼動人，讓我幾乎沒費多少心思就確認了她的身分。經過幾句寒暄，她開始向我講述自己的生活。

她名叫路易斯安那，退休 已有五年。離婚後，子女各自成家，她獨自面對百無聊賴的退休生活。在逐漸耗盡生活熱情時，她意外發現了遊輪上的演奏工作。「這是上帝賜給我的一份禮物，」她的藍眼睛亮了起來，「在船上，我每天只需彈唱三次，每次兩小時。吃住全包，衣物有人乾洗，不用開車，也不用買菜。更何況，我還可以周遊世界，遇見各式各樣的人。」她的話語中透露出對這種生活的熱愛，就像大海對航行者無盡的包容。她笑著補充：「每年，全美國有成千上萬的老人選擇像我一樣漂浮在海上，名為Cruise’，其實就是一種與孤獨抗衡的方式。有人甚至稱它為『漂浮的老人院』。」海風吹過，帶來了一絲鹹鹹的味道。

「這樣的費用一定很高吧？」我忍不住問。她搖了搖頭：「並沒有你想像的那麼貴。在船上的生活費其實和陸地上的差不多。平時你要支付房租、保險 、汽油、日常開銷，而在船上，這些都被取代了。甚至有些老人算過帳，發現還能省下一些錢呢！」她的聲音中有著對這種生活的堅定。聽著她的話，我不禁想到：這些漂泊的老人們，不僅行萬里路，還能閱盡人情冷暖。在這片漂浮的空間裡，人生的苦悶似乎被汪洋大海掩蓋了起來，而大海的遼闊，彷彿為他們的人生賦予了新的意義。

「那你不覺得厭倦嗎？」我問。她笑著搖頭：「從不。這艘船到了終點，我就會上另一艘，像接下來我要去的阿拉斯加公主號。每一段旅程都有不同的風景和人，每一天都讓我覺得自己還活著，還在感受這個世界。」她的聲音柔和而堅定，帶著一種歲月沉澱後的從容。我想，這不僅僅是她對生活的描述，更是一種生活哲學。漂泊並非迷失，而是一種有意識的選擇，是對固定模式的生活框架的打破，是對自由與未知的擁抱。

我回到船上時，夕陽已西沉，天邊的晚霞染紅了海面，彷彿是大海在用最後的輝煌向白日告別。遠處的鋼琴聲再次響起，與船體的律動融為一體，這一次，它不僅僅是旋律，而是一首生命的讚歌，迴響在每一位遊客的心中。隨著夜幕降臨，鋼琴聲漸漸消失在夜色中，但它的餘音卻在我心中迴響，就像大海的潮聲，永遠不會停止。我知道，無論未來的路有多麼遙遠，我都將帶著這份對生活的熱愛和勇氣，繼續前行，與孤獨共舞，與大海共鳴。（寄自華盛頓州 ）