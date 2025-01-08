誰能在月中指月？──佛誕夜於可倫坡

巨型的飛鳥在夢境中

偏離了昔人求經的廣土

降落在僅存的佛國

在月光溫柔的籠罩下

島嶼顯得孤獨

但未忘夙緣仍繫乎月光

懸而待決：

月光瀲灩中的人們

是否猶能指月

而得月？

●

在今夜綻放的眾多蓮花中

你對眾人始終拈花而微笑

不涉一語

就著月光

你努力尋找那

胎記已日趨漫漶的

唯一的一朵

並期盼在那一瞬間

相距億萬光年的星球

將綴成珠串

●

但可倫坡的夜

既燠熱得厚重

又不安得深沉

在亮綠色的燈籠中

似乎難以想像虛幻

在豔藍色的蓮花中

更易放縱無常

你無法入眠

直到河上的燈船

消失無蹤

●

在絢爛至極的夢中

你跋涉並乞討

不是為填滿賑濟之缽

而是為了將它一再清空

直到它再也無法容納

飢餓與飽足

乃至流浪托缽的想像

在內藍伽納河（註）邊

你讓缽隨水放流

如一朵盛放的蓮花

●

中夜驚寤時，皓月當空

憑窗遠望河的盡頭

蓮花終似無花

原來

在無目前沒有五色

在無身前不覺燠熱

而無心則需以空寂為盛宴

始能如浸淡然之水

於是，伸手指月

必然得月

因為月光溫柔的波長

本依每一滴水珠

隨生隨化

如有珠串，亦如烏有

註：佛陀成道於內藍伽納河河畔。