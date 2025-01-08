誰能在月中指月？──佛誕夜於可倫坡
巨型的飛鳥在夢境中
偏離了昔人求經的廣土
降落在僅存的佛國
在月光溫柔的籠罩下
島嶼顯得孤獨
但未忘夙緣仍繫乎月光
懸而待決：
月光瀲灩中的人們
是否猶能指月
而得月？
●
在今夜綻放的眾多蓮花中
你對眾人始終拈花而微笑
不涉一語
就著月光
你努力尋找那
胎記已日趨漫漶的
唯一的一朵
並期盼在那一瞬間
相距億萬光年的星球
將綴成珠串
●
但可倫坡的夜
既燠熱得厚重
又不安得深沉
在亮綠色的燈籠中
似乎難以想像虛幻
在豔藍色的蓮花中
更易放縱無常
你無法入眠
直到河上的燈船
消失無蹤
●
在絢爛至極的夢中
你跋涉並乞討
不是為填滿賑濟之缽
而是為了將它一再清空
直到它再也無法容納
飢餓與飽足
乃至流浪托缽的想像
在內藍伽納河（註）邊
你讓缽隨水放流
如一朵盛放的蓮花
●
中夜驚寤時，皓月當空
憑窗遠望河的盡頭
蓮花終似無花
原來
在無目前沒有五色
在無身前不覺燠熱
而無心則需以空寂為盛宴
始能如浸淡然之水
於是，伸手指月
必然得月
因為月光溫柔的波長
本依每一滴水珠
隨生隨化
如有珠串，亦如烏有
註：佛陀成道於內藍伽納河河畔。
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