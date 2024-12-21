圖/久彌提供

有老美說秋天是最有氣氛的季節，它會以一件薄毛衣、一杯熱咖啡 和在腳下色彩華麗的落葉，逗引你的感知，進入一個不慍不火的溫柔季節。可是老美又會用萬聖節 的鬼怪、女巫和層出不窮的恐怖電影，來製造一個驚悚的反差，這是秋天令人著迷之處。

我這老中對老美為秋天製造的驚悚反差氣氛雖覺無感，但對大自然賜與的溫柔是可以體會的。我住的山林裡已微涼，晨起憑欄而望時，加一件薄毛衣，握一杯熱飲，那感覺是溫適滿滿的。

說到落葉，我的視覺就被滿溢了。秋天時林中的顏色逐日變化，目不暇給，又因葉落，樹林變得日漸稀疏，突破早先只能看到一個平面的局限。此際枝上的紅、黃、褐、紫、綠，斑駁聚散，朝陽下，三度空間的交互繽紛，透出林子的深度，把人裹入畫境之中。

不僅如此，微風裡細枝輕搖款擺，溫語著與落葉告別，落葉以她們最後的一舞為答，各顯其能而去；有的搖過來又擺過去，像盪秋千一樣，好整以暇的久久不下；也有急先鋒似地斜斜一掠而過；有的像滑冰或芭蕾舞者的急速垂直旋轉而下；有的像翩翩蝴蝶，不知到底要去哪裡；最令人稱心快意的，莫過那一夥乘著一股暖風、鼓起浪跡天涯的豪情高飛遠揚而去的落葉，天空也被他們撒得瞬間色彩繽紛。不禁令人要問，誰說落葉是一定要歸根？

陰雨天就是另一種景象了，滿地棲息的落葉，堆砌出山中滿滿寂寂的秋天。秋雨悠悠緩緩如詩般無邊落著，化成一種安寧遺世的自隱。我窩在沙發裡，不想起身，任視野茫茫，漫遊這一林瀰漫的詩意。

秋天的風是涼涼的，感覺是暖暖的；顏色是喧譁的，心情是怡謐的；落葉紛飛是零亂的，思緒和趣味是慢條斯理的；秋雨是淒清寂寥的，又是詩意蘊藉的。不同於老美人造的反差，我覺這自然氣氛的反差才是最迷人的。（寄自喬治亞州 ）