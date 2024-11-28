我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

瘂弦到聯副——兼懷馬各

張作錦（文藝紀念冊）

《聯合報》前任副刊主編、詩人瘂弦，於2024年10月11日在僑居地加拿大辭世，享壽九十二歲。

瘂弦半生事功，大體說來，應以主編《聯合報》副刊二十一年最有成就，其貢獻和影響，各方已多有論述；但是他到《聯合報》的經過，尚少人提及，筆者因與瘂弦為報館同儕，願為補充說明，以備未來文學史家採擇。

瘂弦本名王慶麟，我們在軍中時，不在同一單位，但都考進政工幹校，他是第二期影劇組，我是第三期新聞組。退役以後，我在國內讀了大學新聞系，他到美國威斯康辛大學進修東亞研究，後來兩人都進入台灣新聞界。

瘂弦在幹校畢業後，分發左營軍中廣播電台工作，與洛夫和張默共同創辦《創世紀》詩刊，我那時「少不更事」，也學寫新詩，在《創世紀》上刊登過幾首，並曾到左營拜會瘂弦。後來我們兩人都到了台北，他主持《幼獅文藝》，我進入《聯合報》。

1975年底，報館授命我擔任總編輯，聯副主編平鑫濤同時辭職，回家專心經營他自己的《皇冠雜誌》。那時副刊只有主編一人，助理一人，一張辦公桌擠在編輯部一隅。衡量社會客觀的變遷和讀者心靈的主觀需要，我決定把只有「巴掌大」一塊的副刊，擴大為一整版，並成立「副刊組」，延攬人才，充實「戰鬥力」。我想到了瘂弦。

我去南昌街《幼獅文藝》找他，瘂弦說他願意參加《聯合報》，但是他已拿到美國威斯康辛大學的入學許可，最近就要去進修，一年半回來。我說就等你一年半，千金一諾，就算訂了口頭契約。

事實上，平鑫濤離職後，聯副即由《聯合報》第二版主編駱學良接手。他是小說家，筆名馬各，是一位工作極度熱忱又思想細密的人。他歡喜與年輕作家接近，請他們到家裡喝茶聊天，給他們寫信，鼓勵他們創作。

有一次我跟馬各說，有個叫「念真」的作者，小說寫得很不錯，可要他多寫。馬各說，他沒法多寫，因為他白天讀書，晚上還要兼差賺學費和生活費，時間不夠。我問，他兼差賺多少錢？馬各說不清楚，但不會超過五千元。我說那就每月贈送他五千元，算預支稿費，他每月給聯副一篇文章就行。馬各說這當然很好，但是像念真這種情況的人很多啊！我說請你開名單，我們一起來幫忙。馬各就開了一份名單，如果我記得不錯，有吳念真、小野、丁亞明、季季、李昂、朱天文、朱天心、蔣曉雲、三毛、蕭颯、蔣家語等人，後來都成了名家。

小野是現任文化部長李遠的筆名，當時是陽明醫學院助教，月薪四千五百元，他說，《聯合報》給的五千元寄回家給父母，他就可以安心寫作。

那時《聯合報》經濟條件很好，不必事事經報館同意，編輯部即可做一些事。

儘管如此，馬各還是跟我說，副刊來稿以散文和詩為多，小說因經營困難，來稿不夠，我說那咱們就獎勵大家寫小說，於是在1976年辦「聯合報小說獎」，開報紙文學獎之先河，次年《中國時報》跟進。「聯合報小說獎」後來擴大為「聯合報文學獎」，除小說外，還有散文、詩、報導文學等等，將各種文類都納入，蔚然成一體系。

一年半後，瘂弦學成返國，打電話給我說，另一家報紙派人到機場接他，邀請他去接任副刊主任，他很為難。我也很為難，我本意是馬各在《聯合報》資深，本身也是小說家，我想請他擔任副刊組主任，瘂弦任主編，兩代相輔相成，是個很好的過渡安排。馬各見我為難，表示願意回去編第二版新聞版，副刊組主任由瘂弦擔任。於是開啟了《聯合報》副刊的「黃金時代」。瘂弦點子多，人頭熟，與《中國時報》副刊主編高信疆作君子之爭，兩副刊並肩起飛，真正是「鼓動風潮，造成時勢」，提高了副刊的地位，也擴大了副刊的讀者群，必將在中國報業史上留下一段不容忽視的紀錄。

瘂弦主持聯副二十一年，職務也升遷為副總編輯仍兼管副刊。1997年，我是社長，報館主管當局認為瘂弦已到退休年齡，我說他經驗多、人脈廣，報館仍要借重，乃提折衷方案，瘂弦以副總編輯身分繼續在副刊辦公，隨時指導年輕同仁，由副主任陳義芝接主任。第二年，當局再提瘂弦退休之事，制度如此，遂定案。

瘂弦退休後遠走加拿大，彼此聯繫少了。我們從同袍變成同事，人生有多少二十一個年頭？

而馬各，也早於2005年故去，他的小說在文學上的地位，自有方家論斷，但在聯副這塊園地上，他先為瘂弦挖鬆了土，施了肥，這份無我的熱情奉獻，我們也不能忘記。

退休 加拿大 李昂

上一則

雪地驚險開車

下一則

打蚊子

延伸閱讀

黑白集／話術哄騙高中生？ 賴清德遺漏兩岸和平的真正選項

黑白集／話術哄騙高中生？ 賴清德遺漏兩岸和平的真正選項
瘂弦不要死

瘂弦不要死
帶走一身的榮耀——悼念瘂弦

帶走一身的榮耀——悼念瘂弦
封面故事／瘂弦92歲逝世 始終自覺是詩人 提攜後輩傳佳話

封面故事／瘂弦92歲逝世 始終自覺是詩人 提攜後輩傳佳話

熱門新聞

紹興蘭亭中的流觴曲水。（圖／侯吉諒攝影）

蘭亭喝酒寫字

2024-11-18 01:02
成大校長黃煌煇因水利技術的貢獻獲頒亞洲知識管理學院榮譽院士及大禹獎。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（上）

2024-11-20 01:02

在緊要處走對一步

2024-11-25 01:02
西貢現今的街景，人們以摩托車為主要交通工具。（圖/123RF）

離開西貢

2024-11-22 01:02
2010年「穿越林間聽海音──林海音文學展」活動，文壇重要人士如鍾鼎文（左起）、隱地、柯慶明、王力行、林海音長子夏烈、次女夏祖麗、張曉風、林良、謝小韞等人出席。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（下）

2024-11-21 01:02
文農學圃一隅的中國盆景。（圖／作者崔淼淼提供）

盆景迷思

2024-11-27 01:00

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級