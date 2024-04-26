圖∕李進文

秋天是狼活躍的季節，群聚、狩獵，喜歡露天歇憩。

狼的腳蹤經過一些事情，眼前的風景已經和以前不同了。若看到什麼都懶散，就用古老的野性，擦拭眼睛；若看到什麼都煩，就用狼號，吹散一嘴毛。

曠野中，狼是一首長詩，字與字動用肢體語言，完成自體創作，其間伴隨焦慮、好奇、偵查，以及親密關係。

曠野中，狼凝視放羊的孩子，每當那孩子大喊一聲：「狼來了！」狼子野心就化作一個漂亮的句子。

狼窩裡，牠培訓兩隻捨不得吃的兔子，跳來跳去，撲朔迷離，換行或斷句，才有張力。

偶爾，狼也凝視蝴蝶，學會抽出翅膀，馮虛御風，趁勢讓錯字隨風而逝。

漫長的創作過程，不過就是一匹狼跟隨一匹狼。

狼寫的，若是短詩，靠靈敏；若是像大漠孤煙或長河落日動輒百行以上的長詩，就得動用狼性組織，領導一字一句，統治意象，指揮節奏，策略上採用各種字語聲腔作為利齒……讓它們在各自的位置發揮專長。

狼透過氣味、記號和號叫，或者直接攻擊那些陳腐的美意、撕咬那些露骨的典籍，以防衛其領域。牠必須那樣破壞，才能這樣結構自己的長詩。

如果狼獨步，是為了建立自己的符碼，烙在岩石、樹叢、枯骨之上。

秋天是詩活躍的季節，狼群出沒。