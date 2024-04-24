鳶尾花。（圖∕123RF）

我一直都喜歡花，但認識的花卻十分有限。常見的花自然是認識的，比如四君子中的梅蘭菊，小時候便識得。 杭州幾乎年年有菊展，菊花最好認，花瓣一絲絲的，細細長長打著捲兒，緩緩向外伸展，是煙花落下的樣子。 梅花從小學課本上「已是懸崖百丈冰，猶有花枝俏」便認得了。 孤山賞梅之餘，遙想「梅妻鶴子」的林逋， 在此留下「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」的千古絕唱。 小時候也看過蘭花展，印象中蘭花就是細細長長的蔥綠的葉子中，開著細巧的花，嫻雅高潔，文靜幽清。

杭州的名勝 「三秋桂子，十里荷花」，是印象中氣勢最為盛大的兩種花。 荷花的氣勢在於鋪天蓋地的美。 西湖中那一大片的荷花，無邊無際，「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」便是最好的寫照。 桂花的氣勢在於無所不在的香。 金秋時節，大街小巷飄散桂花的沁香，那花香醉人肺腑，有一種香甜的味道。 記得大學宿舍前有兩棵桂花樹，枕著桂花的馨香入睡，香味令人心生愉悅，至今難忘。

桃花和櫻花都是燦若雲霞的春花。 西湖春日經典畫卷是「間株楊柳間株桃」，芳草長堤 ，桃花灼灼，芬芳旖旎，有傾城之美。 櫻花則是從魯迅的《藤野先生》中最先認識的，「上野的櫻花爛漫的時節，望去確也像緋紅的輕雲」。在我的中學校園，有兩株櫻花，正是魯迅先生1909年任教時種植。 每年三月，走進校門，遠遠就可以看見兩片爛漫的緋紅。

杜鵑花，也就是映山紅，是從電影中認識的。 小時候有部好看的電影《閃閃的紅星》，電影插曲〈嶺上開遍映山紅〉響遍大江南北。 有一年清明時節我跟母親去給外公掃墓。 外公的墓在一個荒蕪的山坡上，有一簇簇一團團的紅花在盛開，母親說這就是映山紅。

月季和玫瑰，英文都是Rose。 作為文學作品中傳誦最多的花，自然是一早相識。 玫瑰花形若酒杯，花姿優雅，花瓣柔潤，鮮豔欲滴，美得令人心動，所以玫瑰是愛情的象徵。

到了美國以後，在超市裡認識了康乃馨。 從文字中先認識了這美麗的花名，看到實物有點詫異於它的普通。 這是一種樸實溫暖的花朵，平凡、娟秀、生命力長久，以此來象徵母愛倒也恰如其分。

在超市還買過一株風信子。 風信子，多麼詩意的名字，聽名字就感覺風吹來一絲沁香。 這種花的形狀很特別，細細的花瓣密密麻麻地擁簇成一個圓柱形，被堅挺的綠葉烘托著，像是一根大雪糕。 風信子最令人驚豔的是馥郁的花香，一株風信子放在家裡，醇厚綿長的香氣瀰漫整個屋子。

在美國常見的雛菊和蝴蝶蘭，刷新了我對於菊和蘭的認識。 雛菊是菊科植物雛科屬，花瓣直平短小，有一種自然的萌感，花朵明亮清新，給人純真快樂的感覺。 蝴蝶蘭也屬蘭科，但是附生性的蘭花，橢圓形的葉子肥厚油亮，花朵輕盈潤滑，三片花瓣在後，最美的兩片在前面，左右對稱，如蝴蝶展翼。

自從Google 有了圖像搜索功能，我的眼前開啟了一個新的世界。 看見不認識的花，用圖像搜索，Google就會給出匹配的花的名字。

早春的時候，梨花率先開放了，在一大片光禿禿的樹叢裡，時不時有一兩株開著白色的錦簇花團的梨樹，像是一個衣衫襤襤的女人戴了一串華美的白色珍珠。 接下來的日子，這些枝頭荒涼的樹將以日新月異的速度披上翠綠新衣。 在一個院牆裡，看見兩株豐盈華美的花樹，一株是粉色，一株是紫紅，花繁而大，無葉無綠，滿樹怒放的花朵，雍容熱烈，在早春的時刻特別耀眼。 我拍了照片，Google一搜，原來這就是玉蘭樹。

很多花先聞其名，仰慕已久，忽然發覺原來它就在身邊。 比如紫薇花，高貴吉祥之花。 天上紫微星，地下紫薇花。 在文字裡經常讀到提及這種花，卻無緣一見。 從夏到秋，在社區裡散步的時候，常常見到一種花樹，嬌紅的花朵密集而豐滿，盛開在樹枝的頂端或者側枝上，絢麗奪目。 本來不知花名，有了Google神器，用手機搜索，恍然大悟，原來這就是大名鼎鼎的紫薇花。